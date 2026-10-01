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Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз
Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз - 01.10.2026 Украина.ру
Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз
Российские военные ударили по логистическим узлам, коммуникационным центрам и морскому транспорту, работающим на нужды противника, сообщило 1 октября Минобороны РФ
2026-10-01T09:10
2026-10-01T09:10
2026-10-01T09:41
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спецоперация
россия
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украина.ру
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По данным оборонного ведомства, в ночь на четверг российские ударные беспилотники атаковали и уничтожили в Одессе и Одесской области дата-центр "Hosting-UA". Данный объект использовался украинскими формированиями для обработки важной служебной информации и поступающих разведывательных сведений.Кроме того, в порту Черноморска под удар БПЛА попал сухогруз. Как уточнили в министерстве, на борту атакованного транспорта находилось военное имущество, а также специальные грузы двойного назначения, доставленные для нужд Вооруженных сил Украины. О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Украина.ру
Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз
09:10 01.10.2026 (обновлено: 09:41 01.10.2026)
Российские военные ударили по логистическим узлам, коммуникационным центрам и морскому транспорту, работающим на нужды противника, сообщило 1 октября Минобороны РФ
По данным оборонного ведомства, в ночь на четверг российские ударные беспилотники атаковали и уничтожили в Одессе и Одесской области дата-центр "Hosting-UA".
Данный объект использовался украинскими формированиями для обработки важной служебной информации и поступающих разведывательных сведений.
Кроме того, в порту Черноморска под удар БПЛА попал сухогруз. Как уточнили в министерстве, на борту атакованного транспорта находилось военное имущество, а также специальные грузы двойного назначения, доставленные для нужд Вооруженных сил Украины.