https://ukraina.ru/20261001/minus-svyaz-i-logistika-vs-rf-razgromili-voennyy-data-tsentr-i-sukhogruz--1083532721.html

Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз

Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз - 01.10.2026 Украина.ру

Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз

Российские военные ударили по логистическим узлам, коммуникационным центрам и морскому транспорту, работающим на нужды противника, сообщило 1 октября Минобороны РФ

2026-10-01T09:10

2026-10-01T09:10

2026-10-01T09:41

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украина.ру

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По данным оборонного ведомства, в ночь на четверг российские ударные беспилотники атаковали и уничтожили в Одессе и Одесской области дата-центр "Hosting-UA". Данный объект использовался украинскими формированиями для обработки важной служебной информации и поступающих разведывательных сведений.Кроме того, в порту Черноморска под удар БПЛА попал сухогруз. Как уточнили в министерстве, на борту атакованного транспорта находилось военное имущество, а также специальные грузы двойного назначения, доставленные для нужд Вооруженных сил Украины. О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, украина.ру