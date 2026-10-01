Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам - 01.10.2026 Украина.ру
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Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам
Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам - 01.10.2026 Украина.ру
Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам
Против главы Национального банка Украины Андрея Пышного открыли уголовное дело по подозрению в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
2026-10-01T11:07
2026-10-01T11:07
новости
украина
киев
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андрей ермак
нацбанк
верховная рада
нбу
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Поводом для разбирательства стали заявления, прозвучавшие на заседании временной следственной комиссии Верховной рады в сентябре. Бывший председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер утверждал, что Пышный лично советовал назначить бизнесмена Василия Веселого для "улучшения связей банка с госструктурами". Глава Нацбанка эти слова категорически опроверг. Однако Аджунер в ответ на официальный запрос депутатов повторно подтвердил, что рекомендация исходила именно от руководителя НБУ. В результате парламентарии передали силовикам материалы о незаконном давлении на работу коммерческого банка и предоставлении недостоверной информации депутатам.В финансовых и политических кругах Киева уже несколько месяцев обсуждают слухи о скорой отставке Пышного, который считается человеком бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ситуацию для него осложняет то, что упомянутый Веселый ранее фигурировал в скандальных "пленках Миндича". На этих аудиозаписях обсуждалось продвижение лояльных людей в обновленный совет "Сенс Банка".Подробнее - в материале Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, ярослав железняк, андрей ермак, нацбанк, верховная рада, нбу
Новости, Украина, Киев, Ярослав Железняк, Андрей Ермак, Нацбанк, Верховная Рада, НБУ

Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам

11:07 01.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv
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Против главы Национального банка Украины Андрея Пышного открыли уголовное дело по подозрению в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
Поводом для разбирательства стали заявления, прозвучавшие на заседании временной следственной комиссии Верховной рады в сентябре.
Бывший председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер утверждал, что Пышный лично советовал назначить бизнесмена Василия Веселого для "улучшения связей банка с госструктурами". Глава Нацбанка эти слова категорически опроверг. Однако Аджунер в ответ на официальный запрос депутатов повторно подтвердил, что рекомендация исходила именно от руководителя НБУ.
В результате парламентарии передали силовикам материалы о незаконном давлении на работу коммерческого банка и предоставлении недостоверной информации депутатам.
В финансовых и политических кругах Киева уже несколько месяцев обсуждают слухи о скорой отставке Пышного, который считается человеком бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ситуацию для него осложняет то, что упомянутый Веселый ранее фигурировал в скандальных "пленках Миндича". На этих аудиозаписях обсуждалось продвижение лояльных людей в обновленный совет "Сенс Банка".
Подробнее - в материале Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины на сайте Украина.ру.
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