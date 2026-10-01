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Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам
Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам - 01.10.2026 Украина.ру
Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам
Против главы Национального банка Украины Андрея Пышного открыли уголовное дело по подозрению в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
2026-10-01T11:07
2026-10-01T11:07
2026-10-01T11:07
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Поводом для разбирательства стали заявления, прозвучавшие на заседании временной следственной комиссии Верховной рады в сентябре. Бывший председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер утверждал, что Пышный лично советовал назначить бизнесмена Василия Веселого для "улучшения связей банка с госструктурами". Глава Нацбанка эти слова категорически опроверг. Однако Аджунер в ответ на официальный запрос депутатов повторно подтвердил, что рекомендация исходила именно от руководителя НБУ. В результате парламентарии передали силовикам материалы о незаконном давлении на работу коммерческого банка и предоставлении недостоверной информации депутатам.В финансовых и политических кругах Киева уже несколько месяцев обсуждают слухи о скорой отставке Пышного, который считается человеком бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ситуацию для него осложняет то, что упомянутый Веселый ранее фигурировал в скандальных "пленках Миндича". На этих аудиозаписях обсуждалось продвижение лояльных людей в обновленный совет "Сенс Банка".Подробнее - в материале Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Ярослав Железняк, Андрей Ермак, Нацбанк, Верховная Рада, НБУ
Кресло под главой Нацбанка Украины зашаталось: против Пышного открыли дело из-за вранья депутатам
Против главы Национального банка Украины Андрея Пышного открыли уголовное дело по подозрению в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
Поводом для разбирательства стали заявления, прозвучавшие на заседании временной следственной комиссии Верховной рады в сентябре.
Бывший председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер утверждал, что Пышный лично советовал назначить бизнесмена Василия Веселого для "улучшения связей банка с госструктурами". Глава Нацбанка эти слова категорически опроверг. Однако Аджунер в ответ на официальный запрос депутатов повторно подтвердил, что рекомендация исходила именно от руководителя НБУ.
В результате парламентарии передали силовикам материалы о незаконном давлении на работу коммерческого банка и предоставлении недостоверной информации депутатам.
В финансовых и политических кругах Киева уже несколько месяцев обсуждают слухи о скорой отставке Пышного, который считается человеком бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ситуацию для него осложняет то, что упомянутый Веселый ранее фигурировал в скандальных "пленках Миндича". На этих аудиозаписях обсуждалось продвижение лояльных людей в обновленный совет "Сенс Банка".