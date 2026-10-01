https://ukraina.ru/20261001/vazhneyshie-kontakty-provaly-vsu-rezhim-maksimalnoy-ekonomii-khronika-sobytiy-na-utro-1-oktyabrya-1083532124.html

Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября

Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября - 01.10.2026 Украина.ру

Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября

Глава МАГАТЭ сделал ставку на диалог Путина и Трампа для завершения украинского кризиса. ВС РФ уничтожают противника и технику. В Киеве объявили режим жесткой экономии

2026-10-01T09:00

2026-10-01T09:00

2026-10-01T09:00

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для реального продвижения к миру сейчас просто необходимы прямые контакты на самом высоком уровне между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что считает такую президентскую дипломатию обязательным условием для урегулирования конфликта. По его словам, он сам несколько раз лично обсуждал эту тему с российским лидером. Также глава МАГАТЭ назвал чрезвычайно важными недавние переговоры в Москве, которые Владимир Путин провел со специальными американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. При этом Гросси добавил, что для достижения реальных договоренностей в переговорный процесс в той или иной форме обязательно должен быть вовлечен и Владимир Зеленский. А вот по поводу места проведения встреч руководитель МАГАТЭ отметил, что Россия и Украина должны самостоятельно определить подходящий формат и площадку для будущего диалога.Параллельно с этим Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, обратил внимание на то, как украинский конфликт бьет по мировой экономике. Он заявил, что боевые действия и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали самой большой проблемой для рынка дизельного топлива во всем мире и спровоцировали сильную напряженность. Министр энергетики США Крис Райт на том же мероприятии признал, что Америка до сих пор испытывает острую нехватку дизеля. По словам американского министра, этот дефицит во многом связан с полным прекращением экспорта топлива из России, а также с серьезными перебоями в поставках, которые сейчас идут из Китая и стран Ближнего Востока.На этом фоне в Организации Объединенных Наций призвали не отказываться от дипломатии. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможность для продвижения мирного процесса на Украине не закрылась и не может закрыться в принципе. Он подчеркнул, что окно для установления мира остается открытым, а сам конфликт необходимо решать исключительно путем переговоров. Дюжаррик особо отметил, что ООН всегда готова выступить в роли нейтрального посредника и стать мостом между сторонами конфликта, если об этом официально попросят и Москва, и Киев.Провалы ВСУВ ночь на четверг и утром российские войска нанесли серию мощных ударов по тыловым и стратегическим объектам в Киеве, Киевской области, Сумах, Чернигове, Кировограде, а также в районе Кременчуга Полтавской области. В самой украинской столице местные власти подтвердили прилет по складскому помещению в Оболонском районе, после чего в городе начался сильный пожар, а жители в киевских телеграм-каналах стали массово писать о резких прыжках напряжения в электросетях. Громко было и в Харькове — местные ресурсы заявили о взрыве после того, как в небе над городом зафиксировали беспилотник. В Одессе загорелся бизнес-центр на Молдаванке (в подобных зданиях на Украине часто размещаются военные дата-центры).Позже в Министерстве обороны России подтвердили, что российские войска продолжили уничтожать логистические узлы, центры связи и морской транспорт, работающие на нужды противника. В ведомстве сообщили, что в ходе ночной атаки беспилотники поразили в Одессе и Одесской области дата-центр "Hosting-UA". Именно через этот центр украинские формирования обрабатывали разведывательную информацию и другие служебные данные. Кроме того, в порту Черноморска под удар дронов попал сухогруз, доставивший для ВСУ военное имущество и грузы двойного назначения.В зоне проведения спецоперации обстановка остается напряженной сразу на нескольких ключевых направлениях. Одним из самых горячих участков фронта является Запорожское направление, где идут бои возле Орехова и Преображенки с прицелом на дальнейшее движение к Омельнику. Параллельно российские подразделения ведут бои со стороны Червоной Криницы, пытаясь улучшить свои позиции у дороги между Ореховым и Омельником. В то же время на Херсонском направлении линия фронта за сутки не изменилась — там продолжаются взаимные удары через Днепр, и российские бойцы атакуют пункты временной дислокации и другие военные объекты противника.Сложная для украинской стороны ситуация складывается на Добропольском направлении. Здесь российские войска стягивают силы вокруг Доброполья и укрепляют тактические позиции, а штурмовые группы уже вышли к окраинам населенного пункта Белозёрское. На ход боев сейчас сильно влияет осенняя погода. Из-за частых туманов военным труднее вести воздушную разведку и запускать беспилотники, но это помогает небольшим штурмовым отрядам продвигаться более скрытно.На Константиновском направлении столкновения фиксируются в районе Алексеево-Дружковки и Куртовки, но сама линия соприкосновения здесь за сутки не поменялась. На Северском участке бои развернулись возле Васютинского, Василевской Пустоши, западнее Рай-Александровки и у Кривой Луки, где российская авиация и расчеты дронов активно бьют по украинским объектам в глубине обороны. На Краснолиманском направлении российские силы прочно удерживают позиции по западному берегу реки Жеребец, попутно нанося удары авиацией и беспилотниками по тылам и пунктам управления ВСУ. На Купянском направлении основные столкновения идут к северу от города, прежде всего в районе Западного. На Сумском направлении продолжаются позиционные бои возле Могрицы, Хотени и Кияницы, а Министерство обороны России сообщало, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Толстодубово, расположенный к северу от Бачевска.Режим максимальной экономииУкраинское правительство перешло в режим максимальной экономии и полностью заморозило все расходы, которые не относятся к первоочередным нуждам, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий. При этом глава кабмина добавил, что одних только внутренних мер экономии государству не хватит — для Украины сейчас критически важно продолжать получать деньги от международных партнеров. Он подчеркнул, что западное финансирование напрямую привязано к выполнению Киевом взятых на себя обязательств. На днях Корецкий уже сообщал о пересмотре госбюджета и сокращении трат из-за острой нехватки средств, а саму финансовую ситуацию в стране он называл близкой к критической отметке. На этом фоне глава профильного парламентского комитета Роксолана Пидласа уточняла, что на 2027 год Украине потребуется рекордное внешнее финансирование в размере 52,6 миллиарда долларов. Кризис накапливался годами. Статистические данные показывают, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского в мае 2019 года совокупный государственный долг Украины вырос в 4,5 раза. Если на момент его инаугурации долговые обязательства составляли около 2,1 триллиона гривен, то к концу августа 2026 года эта сумма превысила 9,6 триллиона гривен (более 215 миллиардов долларов). По прогнозам министерства финансов, к концу года долг достигнет 226 миллиардов долларов, а проект бюджета на 2027 год предполагает его дальнейший рост до 276 миллиардов. Связано это в том числе и с тем, что в следующем году Киев планирует потратить на военные нужды колоссальные 44 процента своего ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. При этом закрывать такие огромные дыры за счет союзников становится все сложнее: западные партнеры затягивают обсуждения новых пакетов помощи и все настойчивее требуют от Киева искать внутренние источники дохода.Дополнительным подтверждением финансовых трудностей стали публикации в западной прессе. Французская газета Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что в кулуарах Евросоюза постоянные финансовые запросы Киева уже открыто сравнивают с "поливом пустыни". Чиновники ЕС выражают непонимание по поводу новых требований Украины увеличить поддержку, особенно на фоне внутренних споров вокруг европейского бюджета. И хотя изначально Брюссель согласовал крупный кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, сейчас европейские лидеры намерены потребовать от Киева ускорить проведение внутренних реформ. В ЕС предупреждают, что без этого перечисление миллиардов евро из ранее одобренной помощи будет заблокировано. Подробнее о проблемах Киева - в материале Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg на сайте Украина.ру.

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