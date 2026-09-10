"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред - 10.09.2026 Украина.ру
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"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред
"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред - 10.09.2026 Украина.ру
"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред
Россия в ответ на незаконные санкции должна причинить враждебным странам максимальный имущественный и финансовый ущерб. Об этом в опубликованном в ночь на 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-09-10T03:18
2026-09-10T03:22
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По его мнению, государство должно консолидировать работу по защите российской экономики и российских компаний, которые находятся под беспрецедентным давлением санкций. При этом, нам "не следует стесняться выступать против тех стран, которые подвергли нашу страну коллективным или индивидуальным незаконным ограничениям"."Нашей целью должно стать не только противодействие этим рестрикциям различными правовыми средствами как внутри нашей страны... так и за ее пределами в различных юрисдикциях. Наша цель должна заключаться в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда. И здесь все средства хороши", — сказал Медведев.В частности, отметил он, по линии межпартийного сотрудничества и общественной дипломатии идёт формирование системы соглашений с партнёрскими политическими партиями по противодействию односторонним принудительным мерам, которые, по сути, являются "санкционным неоколониализмом".О других высказываниях зампреда Совбеза РФ - в публикации "Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия, запад, русофобия, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика, противостояние, деколонизация
Украина.ру, Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия, Запад, Русофобия, антироссийские санкции, международные отношения, Международная политика, противостояние, деколонизация

"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред

03:18 10.09.2026 (обновлено: 03:22 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия в ответ на незаконные санкции должна причинить враждебным странам максимальный имущественный и финансовый ущерб. Об этом в опубликованном в ночь на 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
По его мнению, государство должно консолидировать работу по защите российской экономики и российских компаний, которые находятся под беспрецедентным давлением санкций. При этом, нам "не следует стесняться выступать против тех стран, которые подвергли нашу страну коллективным или индивидуальным незаконным ограничениям".
"Нашей целью должно стать не только противодействие этим рестрикциям различными правовыми средствами как внутри нашей страны... так и за ее пределами в различных юрисдикциях. Наша цель должна заключаться в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда. И здесь все средства хороши", — сказал Медведев.
В частности, отметил он, по линии межпартийного сотрудничества и общественной дипломатии идёт формирование системы соглашений с партнёрскими политическими партиями по противодействию односторонним принудительным мерам, которые, по сути, являются "санкционным неоколониализмом".
О других высказываниях зампреда Совбеза РФ - в публикации "Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе.
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