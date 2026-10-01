"Он зиговал и пел про Гитлера": Захарова объяснила, почему Канье Уэсту закрыли доступ на российскую сцену - 01.10.2026 Украина.ру
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"Он зиговал и пел про Гитлера": Захарова объяснила, почему Канье Уэсту закрыли доступ на российскую сцену
"Он зиговал и пел про Гитлера": Захарова объяснила, почему Канье Уэсту закрыли доступ на российскую сцену - 01.10.2026 Украина.ру
"Он зиговал и пел про Гитлера": Захарова объяснила, почему Канье Уэсту закрыли доступ на российскую сцену
Американский рэпер Канье Уэст не сможет выступить со своими концертами ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом российском регионе из-за систематического прославления нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву
2026-10-01T13:26
2026-10-01T13:26
новости
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санкт-петербург
украина
мария захарова
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газпром
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Дипломат подчеркнула, что музыкант на протяжении нескольких последних лет целенаправленно занимался глорификацией (прославлением) Адольфа Гитлера и продвигал нацистскую символику. По ее словам, Уэст выпускал сувенирную продукцию со свастикой от имени своей компании, исполнял песни о нацистском диктаторе и открыто демонстрировал нацистские приветствия, транслируя обществу четкий идеологический посыл. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что проведение подобных шоу абсолютно недопустимо для России из-за принципиальной позиции государства по полному неприятию фашизма и гитлеризма.В конце лета в концертной индустрии активно обсуждались слухи о том, что американский рэпер планирует дать два масштабных концерта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в первой половине октября. Однако руководство площадки опровергло эту информацию, заявив об отсутствии каких-либо договоров об аренде стадиона. Позже городские власти также подтвердили, что официальных запросов на организацию выступлений музыканта к ним не поступало, а журналисты сообщили об отмене шоу.Подробнее - в материале Сломался на интригах: споры вокруг российских гастролей довели Канье Уэста до психологического срываВ России (не) ждут Канье Уэста, на Украине грабят музеи и устраивают покушения на "блондинку в кокошнике" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, санкт-петербург, украина, мария захарова, владимир соловьев, украина.ру, газпром
Новости, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Мария Захарова, Владимир Соловьев, Украина.ру, Газпром

"Он зиговал и пел про Гитлера": Захарова объяснила, почему Канье Уэсту закрыли доступ на российскую сцену

13:26 01.10.2026
 
© AP / Michael Wyke / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© AP / Michael Wyke
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Американский рэпер Канье Уэст не сможет выступить со своими концертами ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом российском регионе из-за систематического прославления нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву
Дипломат подчеркнула, что музыкант на протяжении нескольких последних лет целенаправленно занимался глорификацией (прославлением) Адольфа Гитлера и продвигал нацистскую символику.
По ее словам, Уэст выпускал сувенирную продукцию со свастикой от имени своей компании, исполнял песни о нацистском диктаторе и открыто демонстрировал нацистские приветствия, транслируя обществу четкий идеологический посыл.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что проведение подобных шоу абсолютно недопустимо для России из-за принципиальной позиции государства по полному неприятию фашизма и гитлеризма.
В конце лета в концертной индустрии активно обсуждались слухи о том, что американский рэпер планирует дать два масштабных концерта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в первой половине октября. Однако руководство площадки опровергло эту информацию, заявив об отсутствии каких-либо договоров об аренде стадиона. Позже городские власти также подтвердили, что официальных запросов на организацию выступлений музыканта к ним не поступало, а журналисты сообщили об отмене шоу.
Подробнее - в материале Сломался на интригах: споры вокруг российских гастролей довели Канье Уэста до психологического срываВ России (не) ждут Канье Уэста, на Украине грабят музеи и устраивают покушения на "блондинку в кокошнике" на сайте Украина.ру.
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