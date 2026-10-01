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Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета

Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета - 01.10.2026 Украина.ру

Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета

Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, в который включены 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. Об этом 1 октября сообщили на сайте МИД страны

2026-10-01T13:30

2026-10-01T13:30

2026-10-01T13:30

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Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, в который включены 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. Об этом 1 октября сообщили на сайте МИД страны.Среди физлиц, против которых введены ограничения, — советник президента России и бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев, а также президент Южной Осетии Марат Камболов. В список также внесли несколько членов грузинской партии "Солидарность во имя мира".Кроме того, рестрикции ввели против руководителей региональных отделений "Движения Первых" в Крыму (Екатерина Козырь), Запорожской области (Виктория Костромина), Херсонской области (Алексей Лаврентьев), ЛНР (Руял Алиев) и ДНР (Денис Чернобай).Всего в список внесли 22 человека. Под санкции также попала одна компания — NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd.Москва осуждает вводимые санкции и требует их снятия.25 августа посол киевского режима в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, британия, великобритания, валерий залужный, мид, вооруженные силы украины, украина.ру