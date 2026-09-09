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"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе - 09.09.2026 Украина.ру

"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2026-09-09T21:02

2026-09-09T21:02

2026-09-09T21:02

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Конфликт России с Западом, вылившийся в вооружённое противостояние на Украине, завершится на условиях Москвы - уверенность в этом выразил Медведев."Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", - сказал он."Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях - этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени. По очевидным для, мне кажется, всех причинам. Поскольку наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут стараться и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части", - заявил Медведев.Он в ретроспективном взгляде на предысторию конфликта выразил разочарование в западных политиках."Мне просто казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков, должны были быть более умными", - сказал Медведев.По его мнению, ума не хватило европейским политикам, которые "могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта". Однако они не пожелали считаться с элементарным, игнорируя обеспокоенность России."Почему же мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию", - констатировал Медведев.Также он признал, что в сложившейся ситуации радикального конфликта он перестал себя сдерживать в резких выражениях.Он обратил внимание на несостоятельность утверждений о том, что в отношении государства-обладателя ядерного оружия враждебных действий предприниматься якобы не будет."Вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях", - сделал вывод Медведев.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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