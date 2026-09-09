"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе - 09.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260909/oni-naplevali-na-nashu-pozitsiyu-medvedev-obyasnil-konflikt-s-zapadom-i-zaveril-v-pobede-1083106854.html
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе - 09.09.2026 Украина.ру
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2026-09-09T21:02
2026-09-09T21:02
новости
россия
запад
нато
совбез
украина
дмитрий медведев
сво
когда конец сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66fa73be1cac851001fd604574f2d6b8.jpg
Конфликт России с Западом, вылившийся в вооружённое противостояние на Украине, завершится на условиях Москвы - уверенность в этом выразил Медведев."Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", - сказал он."Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях - этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени. По очевидным для, мне кажется, всех причинам. Поскольку наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут стараться и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части", - заявил Медведев.Он в ретроспективном взгляде на предысторию конфликта выразил разочарование в западных политиках."Мне просто казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков, должны были быть более умными", - сказал Медведев.По его мнению, ума не хватило европейским политикам, которые "могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта". Однако они не пожелали считаться с элементарным, игнорируя обеспокоенность России."Почему же мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию", - констатировал Медведев.Также он признал, что в сложившейся ситуации радикального конфликта он перестал себя сдерживать в резких выражениях.Он обратил внимание на несостоятельность утверждений о том, что в отношении государства-обладателя ядерного оружия враждебных действий предприниматься якобы не будет."Вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях", - сделал вывод Медведев.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33eca02399e1690f2019b62794cd00d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, нато, совбез, украина, дмитрий медведев, сво, когда конец сво, прогнозы сво, международная политика
Новости, Россия, Запад, НАТО, Совбез, Украина, Дмитрий Медведев, СВО, когда конец СВО, прогнозы СВО, Международная политика

"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

21:02 09.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Конфликт России с Западом, вылившийся в вооружённое противостояние на Украине, завершится на условиях Москвы - уверенность в этом выразил Медведев.
"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", - сказал он.
"Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях - этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени. По очевидным для, мне кажется, всех причинам. Поскольку наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут стараться и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части", - заявил Медведев.
Он в ретроспективном взгляде на предысторию конфликта выразил разочарование в западных политиках.
"Мне просто казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков, должны были быть более умными", - сказал Медведев.
По его мнению, ума не хватило европейским политикам, которые "могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта". Однако они не пожелали считаться с элементарным, игнорируя обеспокоенность России.
"Почему же мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию", - констатировал Медведев.
Также он признал, что в сложившейся ситуации радикального конфликта он перестал себя сдерживать в резких выражениях.
Он обратил внимание на несостоятельность утверждений о том, что в отношении государства-обладателя ядерного оружия враждебных действий предприниматься якобы не будет.
"Вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях", - сделал вывод Медведев.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападНАТОСовбезУкраинаДмитрий МедведевСВОкогда конец СВОпрогнозы СВОМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
20:29О возврате Украины в границы 1991 года, визите американцев в Россию и повороте в политике ФРГ – Ищенко
20:18США опровергли фейк FT о назначении директора ЦРУ переговорщиком по Украине
20:07"Могла оказаться не в тюрьме, а в ближайшей посадке". История освобождения из украинского заключения
19:40Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
19:15Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии
18:43ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
18:31Женщины и СВО, изнанка украинской политики. 9 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:13Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России
18:00Ирина Алкснис: Когда закончится конфликт на Украине, может начаться очень короткая война России с Европой
17:53"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений
17:30Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
16:42Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
16:42От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации
16:26Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров
16:04Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
16:00Анатолий Арцебарский: 70 лет последнему украинскому советскому космонавту
15:55Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
15:46Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии
15:41БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины
Лента новостейМолния