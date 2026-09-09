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"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе - 09.09.2026 Украина.ру
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2026-09-09T21:02
2026-09-09T21:02
2026-09-09T21:02
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Конфликт России с Западом, вылившийся в вооружённое противостояние на Украине, завершится на условиях Москвы - уверенность в этом выразил Медведев."Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", - сказал он."Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях - этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени. По очевидным для, мне кажется, всех причинам. Поскольку наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут стараться и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части", - заявил Медведев.Он в ретроспективном взгляде на предысторию конфликта выразил разочарование в западных политиках."Мне просто казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков, должны были быть более умными", - сказал Медведев.По его мнению, ума не хватило европейским политикам, которые "могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта". Однако они не пожелали считаться с элементарным, игнорируя обеспокоенность России."Почему же мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию", - констатировал Медведев.Также он признал, что в сложившейся ситуации радикального конфликта он перестал себя сдерживать в резких выражениях.Он обратил внимание на несостоятельность утверждений о том, что в отношении государства-обладателя ядерного оружия враждебных действий предприниматься якобы не будет."Вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях", - сделал вывод Медведев.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, нато, совбез, украина, дмитрий медведев, сво, когда конец сво, прогнозы сво, международная политика
Новости, Россия, Запад, НАТО, Совбез, Украина, Дмитрий Медведев, СВО, когда конец СВО, прогнозы СВО, Международная политика
"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе
Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Конфликт России с Западом, вылившийся в вооружённое противостояние на Украине, завершится на условиях Москвы - уверенность в этом выразил Медведев.
"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", - сказал он.
"Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях - этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени. По очевидным для, мне кажется, всех причинам. Поскольку наши недруги, государства, которые нам добра не желают, будут стараться и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части", - заявил Медведев.
Он в ретроспективном взгляде на предысторию конфликта выразил разочарование в западных политиках.
"Мне просто казалось, что целый ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков, должны были быть более умными", - сказал Медведев.
По его мнению, ума не хватило европейским политикам, которые "могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта". Однако они не пожелали считаться с элементарным, игнорируя обеспокоенность России.
"Почему же мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию", - констатировал Медведев.
Также он признал, что в сложившейся ситуации радикального конфликта он перестал себя сдерживать в резких выражениях.
Он обратил внимание на несостоятельность утверждений о том, что в отношении государства-обладателя ядерного оружия враждебных действий предприниматься якобы не будет.
"Вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях", - сделал вывод Медведев.
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