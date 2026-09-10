ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту - 10.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту
ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту - 10.09.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту
Армия России продолжила наносить групповые удары по морским портам и другим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 10 сентября сообщило Минобороны РФ
2026-09-10T19:49
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"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в публикации телеграм-канала министерства.Там отмечена одна из поражённых целей в портовом Ильичёвске Одесской области, переименованном в Черноморск нынешними властями Украины."В результате ударов в порту "Черноморск" поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Черноморские порты играют большую роль в перевалке различных грузов - от поставок оружия и военной техники для ВСУ до экспорта зерна и другой сельхозпродукции, доходы от продажи которой также идут на нужды защитников киевского режима. При этом страдают интересы западных компаний, инвестировавших в украинский АПК и демпингующих произведённой продукцией на рынках ЕС.Издание The American Conservative снова призвало президента США Дональда Трампа прекратить помощь киевскому режиму из-за риска эскалации конфликта с Россией. В публикации говорится также о возрастающих рисках для трансатлантических союзников Вашингтона."Союзническая опосредованная война против Москвы увеличивает вероятность всеобщей войны", - отметило издание, призвавшее Белый дом поставить во главу угла национальные интересы своей страны.Также 10 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области и поражении объектов в Киеве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, потери ВСУ, порты, Черное море, Ильичевск, ВСУ

ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту

19:49 10.09.2026
 
© Фото : vchernomorsk.com / Перейти в фотобанкЧерноморск порт в Ильичевске
Черноморск порт в Ильичевске - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото : vchernomorsk.com
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Армия России продолжила наносить групповые удары по морским портам и другим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 10 сентября сообщило Минобороны РФ
"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в публикации телеграм-канала министерства.
Там отмечена одна из поражённых целей в портовом Ильичёвске Одесской области, переименованном в Черноморск нынешними властями Украины.
"В результате ударов в порту "Черноморск" поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Черноморские порты играют большую роль в перевалке различных грузов - от поставок оружия и военной техники для ВСУ до экспорта зерна и другой сельхозпродукции, доходы от продажи которой также идут на нужды защитников киевского режима. При этом страдают интересы западных компаний, инвестировавших в украинский АПК и демпингующих произведённой продукцией на рынках ЕС.
Издание The American Conservative снова призвало президента США Дональда Трампа прекратить помощь киевскому режиму из-за риска эскалации конфликта с Россией. В публикации говорится также о возрастающих рисках для трансатлантических союзников Вашингтона.

"Союзническая опосредованная война против Москвы увеличивает вероятность всеобщей войны", - отметило издание, призвавшее Белый дом поставить во главу угла национальные интересы своей страны.
Также 10 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области и поражении объектов в Киеве.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября
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