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"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА

"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА - 10.09.2026 Украина.ру

"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА

Защита гражданских объектов от атак БПЛА возможна только в сочетании всех компонентов антидроновой борьбы. Об этом в опубликованном в ночь на 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2026-09-10T05:42

2026-09-10T05:42

2026-09-10T05:42

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По его мнению, защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников является одной из важнейших задач."Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками — это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны", — сказал Медведев.Такая работа включает в себя и поддержку частных разработчиков средств РЭБ, дронов-перехватчиков. Кроме того, есть так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств, а также мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах, отметил зампред Совбеза."Только сочетание всех компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов", — подчеркнул он.При этом, условия для беспрепятственного и оперативного внедрения новых разработок сегодня уже сформированы."Задача активнее продвигать их туда, где они особо востребованы, в том числе для защиты промышленных и социальных объектов инфраструктуры. Я регулярно встречаюсь с представителями инновационных компаний в этой сфере. Многие из них истинные энтузиасты и создают интересные, действительно эффективные образцы техники", — добавил Медведев.О других высказываниях зампреда Совбеза РФ - в публикации "Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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