"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА - 10.09.2026 Украина.ру
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"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА
"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА - 10.09.2026 Украина.ру
"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА
Защита гражданских объектов от атак БПЛА возможна только в сочетании всех компонентов антидроновой борьбы. Об этом в опубликованном в ночь на 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-09-10T05:42
2026-09-10T05:42
украина.ру
россия
совбез
дмитрий медведев
новости
единая россия
бпла
угроза
защита
беспилотники
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По его мнению, защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников является одной из важнейших задач."Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками — это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны", — сказал Медведев.Такая работа включает в себя и поддержку частных разработчиков средств РЭБ, дронов-перехватчиков. Кроме того, есть так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств, а также мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах, отметил зампред Совбеза."Только сочетание всех компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов", — подчеркнул он.При этом, условия для беспрепятственного и оперативного внедрения новых разработок сегодня уже сформированы."Задача активнее продвигать их туда, где они особо востребованы, в том числе для защиты промышленных и социальных объектов инфраструктуры. Я регулярно встречаюсь с представителями инновационных компаний в этой сфере. Многие из них истинные энтузиасты и создают интересные, действительно эффективные образцы техники", — добавил Медведев.О других высказываниях зампреда Совбеза РФ - в публикации "Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, совбез, дмитрий медведев, новости, единая россия, бпла, угроза, защита, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, пво, вс рф, атака бпла, всу, запад, инновации, опк, впк
Украина.ру, Россия, Совбез, Дмитрий Медведев, Новости, Единая Россия, БПЛА, угроза, защита, беспилотники, беспилотники сегодня, СВО, ПВО, ВС РФ, атака БПЛА, ВСУ, Запад, инновации, ОПК, ВПК

"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА

05:42 10.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина ШтукинаЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дает интервью журналистам газеты "Ведомости"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дает интервью журналистам газеты Ведомости - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Защита гражданских объектов от атак БПЛА возможна только в сочетании всех компонентов антидроновой борьбы. Об этом в опубликованном в ночь на 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
По его мнению, защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников является одной из важнейших задач.
"Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками — это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны", — сказал Медведев.
Такая работа включает в себя и поддержку частных разработчиков средств РЭБ, дронов-перехватчиков. Кроме того, есть так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств, а также мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах, отметил зампред Совбеза.
"Только сочетание всех компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов", — подчеркнул он.
При этом, условия для беспрепятственного и оперативного внедрения новых разработок сегодня уже сформированы.
"Задача активнее продвигать их туда, где они особо востребованы, в том числе для защиты промышленных и социальных объектов инфраструктуры. Я регулярно встречаюсь с представителями инновационных компаний в этой сфере. Многие из них истинные энтузиасты и создают интересные, действительно эффективные образцы техники", — добавил Медведев.
О других высказываниях зампреда Совбеза РФ - в публикации "Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред.
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