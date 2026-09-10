Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция - 10.09.2026 Украина.ру
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Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция
Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция - 10.09.2026 Украина.ру
Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция
Полиция Германии проводит крупную спецоперацию в Дюссельдорфе близ дипучреждения Украины. Об этом 10 сентября сообщило немецкое агентство DPA
2026-09-10T20:57
2026-09-10T20:57
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Информагентство сослалось на правоохранителей, которые подтвердили факт операции, но не пояснили причины. "В центральной части Дюссельдорфа проходит крупная полицейская операция. Причины до сих пор неясны", - сказано в сообщении.Там отмечено, что "неопределённая опасная ситуация" возникла рядом с генконсульством Украины в Дюссельдорфе. Украинские дипломаты подтвердили факт спецоперации полиции ФРГ, но не сообщили подробностей. Власти города не комментируют ситуацию, предлагая дождаться комментария местной полиции.Накануне стало известно, что Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФБольше новостей дня представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, фрг, полиция, криминал, ес, мид украины
Новости, Украина, Германия, ФРГ, полиция, криминал, ЕС, МИД Украины

Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция

20:57 10.09.2026
 
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© РИА Новости . Захари Шойрер
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Полиция Германии проводит крупную спецоперацию в Дюссельдорфе близ дипучреждения Украины. Об этом 10 сентября сообщило немецкое агентство DPA
Информагентство сослалось на правоохранителей, которые подтвердили факт операции, но не пояснили причины.
"В центральной части Дюссельдорфа проходит крупная полицейская операция. Причины до сих пор неясны", - сказано в сообщении.
Там отмечено, что "неопределённая опасная ситуация" возникла рядом с генконсульством Украины в Дюссельдорфе.
Украинские дипломаты подтвердили факт спецоперации полиции ФРГ, но не сообщили подробностей. Власти города не комментируют ситуацию, предлагая дождаться комментария местной полиции.
Накануне стало известно, что Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ
Больше новостей дня представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября
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