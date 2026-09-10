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Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция

Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция - 10.09.2026 Украина.ру

Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция

Полиция Германии проводит крупную спецоперацию в Дюссельдорфе близ дипучреждения Украины. Об этом 10 сентября сообщило немецкое агентство DPA

2026-09-10T20:57

2026-09-10T20:57

2026-09-10T20:57

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Информагентство сослалось на правоохранителей, которые подтвердили факт операции, но не пояснили причины. "В центральной части Дюссельдорфа проходит крупная полицейская операция. Причины до сих пор неясны", - сказано в сообщении.Там отмечено, что "неопределённая опасная ситуация" возникла рядом с генконсульством Украины в Дюссельдорфе. Украинские дипломаты подтвердили факт спецоперации полиции ФРГ, но не сообщили подробностей. Власти города не комментируют ситуацию, предлагая дождаться комментария местной полиции.Накануне стало известно, что Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФБольше новостей дня представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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