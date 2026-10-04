https://ukraina.ru/20261004/kak-i-dlya-chego-nkvd-vl-peregovory-s-banderovtsami-stoyakin-i-kolpakidi-o-diplomatii-po-sudoplatovski-1083599882.html

Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски

Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски - 04.10.2026 Украина.ру

Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски

Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.Как Советская власть боролась Украина.ру, 04.10.2026

2026-10-04T18:56

2026-10-04T18:56

2026-10-04T18:56

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россия

западная украина

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василий стоякин

степан бандера

роман шухевич

украина.ру

нквд

советская власть

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Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.Как Советская власть боролась с националистическим подпольем? Кто, как и зачем пытался вести переговоры с бандеровцами? Почему бывшие повстанцы молчали до двухтысячных годов? На эти и другие вопросы отвечают редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.*В материале упоминаются Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия - организации, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. **Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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