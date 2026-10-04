Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски
Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.
Как Советская власть боролась с националистическим подпольем? Кто, как и зачем пытался вести переговоры с бандеровцами? Почему бывшие повстанцы молчали до двухтысячных годов?
На эти и другие вопросы отвечают редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.
*В материале упоминаются Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия - организации, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.
**Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Как Советская власть боролась с националистическим подпольем? Кто, как и зачем пытался вести переговоры с бандеровцами? Почему бывшие повстанцы молчали до двухтысячных годов?
На эти и другие вопросы отвечают редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.
*В материале упоминаются Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия - организации, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.
**Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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