Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски - 04.10.2026 Украина.ру
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Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски
Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски - 04.10.2026 Украина.ру
Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски
Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.Как Советская власть боролась Украина.ру, 04.10.2026
2026-10-04T18:56
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россия
западная украина
москва
василий стоякин
степан бандера
роман шухевич
украина.ру
нквд
советская власть
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Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.Как Советская власть боролась с националистическим подпольем? Кто, как и зачем пытался вести переговоры с бандеровцами? Почему бывшие повстанцы молчали до двухтысячных годов? На эти и другие вопросы отвечают редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.*В материале упоминаются Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия - организации, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. **Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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видео, россия, западная украина, москва, василий стоякин, степан бандера, роман шухевич, украина.ру, нквд, советская власть, видео
Видео, Россия, Западная Украина, Москва, Василий Стоякин, Степан Бандера, Роман Шухевич, Украина.ру, НКВД, Советская власть

Как и для чего НКВД вёл переговоры с бандеровцами: Стоякин и Колпакиди о дипломатии по-судоплатовски

18:56 04.10.2026
 
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Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён гражданской войне на Западной Украине в 1940-50 годах.

Как Советская власть боролась с националистическим подпольем? Кто, как и зачем пытался вести переговоры с бандеровцами? Почему бывшие повстанцы молчали до двухтысячных годов?

На эти и другие вопросы отвечают редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.

*В материале упоминаются Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия - организации, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

**Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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