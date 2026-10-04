Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру
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Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр
Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру
Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр
Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в... Украина.ру, 04.10.2026
2026-10-04T13:58
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красный лиман
днепр
вооруженные силы украины
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в районе Красного Лимана, а также рассказал о гуманитарной проблеме в Алёшках и о внедрении новых технологий для выполнения задач ВС России на фронте: 00:33 – Обстановка в районе Красного Лимана;08:00 – Особенности постановки задач группировке "Запад";09:55 – Перспективы освобождения Орехова;10:49 – На что делают ставку ВСУ?18:35 – Гуманитарная катастрофа в Алёдшках;20:41 – Применение "усатых Гераней";24:59 – Дополнительный эшелон ПВО и танки нового поколения.ТГ Романа Насонова: t.me/NasonovLive
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видео, алешки, красный лиман, днепр, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Алешки, Красный Лиман, Днепр, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр

13:58 04.10.2026
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в районе Красного Лимана, а также рассказал о гуманитарной проблеме в Алёшках и о внедрении новых технологий для выполнения задач ВС России на фронте:

00:33 – Обстановка в районе Красного Лимана;
08:00 – Особенности постановки задач группировке "Запад";
09:55 – Перспективы освобождения Орехова;
10:49 – На что делают ставку ВСУ?
18:35 – Гуманитарная катастрофа в Алёдшках;
20:41 – Применение "усатых Гераней";
24:59 – Дополнительный эшелон ПВО и танки нового поколения.

ТГ Романа Насонова: t.me/NasonovLive
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