https://ukraina.ru/20261004/kak-pokonchit-s-terrorom-vsu-v-alshkakh-nasonov-ob-usatykh-geranyakh-kotorye-rezhut-mosty-cherez-dnepr-1083596251.html
Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр
Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру
Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр
Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в... Украина.ру, 04.10.2026
2026-10-04T13:58
2026-10-04T13:58
2026-10-04T13:58
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алешки
красный лиман
днепр
вооруженные силы украины
украина.ру
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в районе Красного Лимана, а также рассказал о гуманитарной проблеме в Алёшках и о внедрении новых технологий для выполнения задач ВС России на фронте: 00:33 – Обстановка в районе Красного Лимана;08:00 – Особенности постановки задач группировке "Запад";09:55 – Перспективы освобождения Орехова;10:49 – На что делают ставку ВСУ?18:35 – Гуманитарная катастрофа в Алёдшках;20:41 – Применение "усатых Гераней";24:59 – Дополнительный эшелон ПВО и танки нового поколения.ТГ Романа Насонова: t.me/NasonovLive
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Алешки, Красный Лиман, Днепр, Вооруженные силы Украины, Украина.ру