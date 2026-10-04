https://ukraina.ru/20261004/kak-pokonchit-s-terrorom-vsu-v-alshkakh-nasonov-ob-usatykh-geranyakh-kotorye-rezhut-mosty-cherez-dnepr-1083596251.html

Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр

Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр - 04.10.2026 Украина.ру

Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр

Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в... Украина.ру, 04.10.2026

2026-10-04T13:58

2026-10-04T13:58

2026-10-04T13:58

видео

алешки

красный лиман

днепр

вооруженные силы украины

украина.ру

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру проанализировал обстановку в районе Красного Лимана, а также рассказал о гуманитарной проблеме в Алёшках и о внедрении новых технологий для выполнения задач ВС России на фронте: 00:33 – Обстановка в районе Красного Лимана;08:00 – Особенности постановки задач группировке "Запад";09:55 – Перспективы освобождения Орехова;10:49 – На что делают ставку ВСУ?18:35 – Гуманитарная катастрофа в Алёдшках;20:41 – Применение "усатых Гераней";24:59 – Дополнительный эшелон ПВО и танки нового поколения.ТГ Романа Насонова: t.me/NasonovLive

алешки

красный лиман

днепр

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2026

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видео, алешки, красный лиман, днепр, вооруженные силы украины, украина.ру, видео