Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита - 04.10.2026 Украина.ру
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Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита
Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита - 04.10.2026 Украина.ру
Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита
Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в воскресенье, 4 октября, в Киев. Об этом сообщило агентство Reuters
2026-10-04T10:23
2026-10-04T10:23
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В ходе визита немецкая сторона намерена объявить о новом пакете помощи Украине и договориться о совместном производстве беспилотников."Я приехал сегодня в Киев, потому что в ближайшие недели Украине потребуется вся наша поддержка", — заявил Мерц.По данным агентства, Германия планирует выделить €1 млрд на военную помощь Украине и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Ожидается, что стороны окончательно согласуют сделку о совместном производстве беспилотников разных типов."Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы и дальше можете рассчитывать на нашу помощь"", — отметил Мерц.Канцлера сопровождает делегация представителей немецкого бизнеса: руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний.Отдельно Мерц планирует обсудить с украинскими властями реформы, необходимые для сближения страны с Евросоюзом, в частности меры по борьбе с коррупцией.Напомним, рейтинг Мерца опустился до самого низкого уровня, который когда-либо фиксировался среди канцлеров Германии. Согласно исследованию, только 10% опрошенных выразили удовлетворённость его работой. Ещё 88% оказались недовольны или совершенно недовольны его деятельностью.О провале партии Мерца – подробнее в статье Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, reuters, ес, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Reuters, ЕС, Украина.ру, Владимир Зеленский

Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита

10:23 04.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
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Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в воскресенье, 4 октября, в Киев. Об этом сообщило агентство Reuters
В ходе визита немецкая сторона намерена объявить о новом пакете помощи Украине и договориться о совместном производстве беспилотников.
"Я приехал сегодня в Киев, потому что в ближайшие недели Украине потребуется вся наша поддержка", — заявил Мерц.
По данным агентства, Германия планирует выделить €1 млрд на военную помощь Украине и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Ожидается, что стороны окончательно согласуют сделку о совместном производстве беспилотников разных типов.
"Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы и дальше можете рассчитывать на нашу помощь"", — отметил Мерц.
Канцлера сопровождает делегация представителей немецкого бизнеса: руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний.
Отдельно Мерц планирует обсудить с украинскими властями реформы, необходимые для сближения страны с Евросоюзом, в частности меры по борьбе с коррупцией.
Напомним, рейтинг Мерца опустился до самого низкого уровня, который когда-либо фиксировался среди канцлеров Германии. Согласно исследованию, только 10% опрошенных выразили удовлетворённость его работой. Ещё 88% оказались недовольны или совершенно недовольны его деятельностью.
О провале партии Мерца – подробнее в статье Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы
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