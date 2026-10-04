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Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита

Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита - 04.10.2026 Украина.ру

Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в воскресенье, 4 октября, в Киев. Об этом сообщило агентство Reuters

2026-10-04T10:23

2026-10-04T10:23

2026-10-04T10:23

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В ходе визита немецкая сторона намерена объявить о новом пакете помощи Украине и договориться о совместном производстве беспилотников."Я приехал сегодня в Киев, потому что в ближайшие недели Украине потребуется вся наша поддержка", — заявил Мерц.По данным агентства, Германия планирует выделить €1 млрд на военную помощь Украине и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Ожидается, что стороны окончательно согласуют сделку о совместном производстве беспилотников разных типов."Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы и дальше можете рассчитывать на нашу помощь"", — отметил Мерц.Канцлера сопровождает делегация представителей немецкого бизнеса: руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний.Отдельно Мерц планирует обсудить с украинскими властями реформы, необходимые для сближения страны с Евросоюзом, в частности меры по борьбе с коррупцией.Напомним, рейтинг Мерца опустился до самого низкого уровня, который когда-либо фиксировался среди канцлеров Германии. Согласно исследованию, только 10% опрошенных выразили удовлетворённость его работой. Ещё 88% оказались недовольны или совершенно недовольны его деятельностью.О провале партии Мерца – подробнее в статье Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, reuters, ес, украина.ру, владимир зеленский