"Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"
13:15 04.10.2026 (обновлено: 13:16 04.10.2026)
© REUTERS / Vladyslav Sodel
© REUTERS / Vladyslav Sodel
За последние дни были нанесены несколько ударов по мостам, соединяющим левый и правый берег Днепра в Киеве
Это: мост Патона, построенный по проекту знаменитого ученого Евгения Патона.
Мост Метро, по которому идут ветки метрополитена.
И самое главное - Южный мост.
"Разрезают Киев по Днепру", - говорит Николай Азаров, занимавший должность премьер-министра Украины.
Говорит Николай Янович об этом с болью, но с пониманием необходимости происходящего.
Он вспоминает мосты, которые реконструировал сам, будучи премьером - Дарницкий железнодорожный мост, вместе со знаменитым начальником ЮЖД Георгием Кирпой. Рядом построили шестиполосный автомобильный мост. Строили 10 лет, с перерывом на время правления Ющенко и Тимошенко.
Подольский мостовой переход - его строили 35 лет, открыл его уже Кличко.
Со времен правительства Януковича больше никаких мостов в Киеве не строили и даже не ремонтировали.
Мосты через Днепр - это главные жизненные артерии украинской столицы.
Через Южный мост идёт не менее 80% всех грузов с правого на левый (и с левого на правый) берег Днепра в Киеве.
Удар именно по этому мосту разрывает логистику всей Украины.
07:12Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правдаВ последние дни резко увеличилось количество новостей и публикаций, где утверждается, что на фоне беспрецедентного роста ударов России по Киеву, куда вишенкой добавились удары по главным мостам, ранее до невозможности переможные жители Киева начинают повторять ветхозаветную драму "исход евреев из Египта".
Южный может обрушиться
Южный мост был построен в СССР, поэтому он до сих пор выдерживает огромные нагрузки, на которые не был рассчитан.
Уникальной была и технология строительства этого моста. Его строили скоростным методом из больших монтажных элементов.
Построили мост в 1990 году, он состоит из 6 автомобильных полос и 2 железнодорожных путей.
Длина моста 1250 м, а ширина - 41 м.
Высота башенного пилона - 110 м. Для безопасности пролетающих самолётов в башни вмонтированы фонари, которые включаются с наступлением сумерек.
Но на самом деле Южный мост уже давно "частично пригоден" к эксплуатации.
Экологи утверждают, что Южный мост может попросту обрушиться из-за незаконной добычи песка. При проверке гидроизоляции её искали, но не нашли. Гидроизоляция превратилась в пыль.
Под мостом проходят коммуникации. Тепло, вода и электричество. Если их перерезать, с левого берега на правый перестанет поступать вода и генерация энергии.
И самое главное: именно этот мост объединяет дороги Киев - Харьков, Киев - Славянск, Киев - Одесса и Киев - Чоп (граница с Венгрией).
То есть, по сути, Южный мост соединяет Запад и Восток Украины.
Раздел Украина: это Руина!
- Готовится разделение Украины на западную и восточную часть, такой план, скорее всего, предложат рассмотреть нашим западным партнёрам, говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*. И добавляет - это Руина!
- То, что происходит сейчас - это пристрелка, удар баллистикой по мостам - это "последнее китайское предупреждение". Есть возможность того, что мосты прекратят работу на зиму как минимум.
- Мосты станут объектом комбинированной военной атаки. Можно ли их будет починить? Можно, наверное, но вы ж не думаете, что россияне будут сидеть и смотреть, как вы их чините?
- В течение недели или двух Киев будет выключен: свет, вода. Город на пороге катастрофы. Семьдесят два процента домов не имеют дизеля, и не смогут даже сутки прожить зимой.
- Они не хотят мира, надо гнать тряпками к миру "зеленых гнид".
Паралич Киева
Олег Соскин, бывший советник президента Кучмы:
- Будут ли удары по мостам? Да, будут. И они будут 100% нарастать, даже не сомневайтесь. В целом ПВО разгромлено, и оно не в состоянии защитить город.
- Ситуация безвыходная. Украина летит в пропасть. Происходит паралич Киева. И все это при таком наплевательском антигосударственном подходе. Зеленский ничего сделать не может, Кличко тоже. Он как говорящее какое-то радио. Это абсолютно бездарные люди.
- Нужны профессионалы. Нужны штабы. Но ничего этого не наблюдается. Поэтому приготовьтесь, навряд ли вы выживете. Тем более холода настанут, грязь, слякоть. Киевляне, уезжайте!
06:04Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине В украинском экспертном сообществе обсуждают, усидит ли Зеленский в надёжном советском бункере или сбежит (эвакуируется) на Западную Украину вслед за депутатами Верховной Рады. И подсчитывают, во что для украинской экономики обходится один час воздушной тревоги
"Украины 1991 года больше нет"
"Военный философ", в прошлом офицер СБУ Олег Стариков:
- Удар по мосту был нанесен дроном, которым управлял оператор где-то в России.
Значит, ретранслятор есть. Значит, ПВО Киева его проворонила, не смогла обнаружить. Или ретранслятор сумели поднять где-то на территории России?
Значит, ретранслятор есть. Значит, ПВО Киева его проворонила, не смогла обнаружить. Или ретранслятор сумели поднять где-то на территории России?
- Это всё очень плохие новости для Киевской власти.
- Вот и началась "декоммунизация". "Коммуняки" что настроили, сейчас всё разрушают. Портов нет, металлургии нет, энергетики не будет. Украины "в границах 1991 года" и какой она была в 1991 году, больше нет.
"Теряют всё, что выстроил СССР"
Писатель и блогер Николай Лилин:
- Они сейчас теряют всё то, что выстроил Советский Союз на территории Украины. Трудом поколений, которые несмотря ни на что, несмотря на большие потрясения, выстраивали эту огромную страну.
- Сейчас у Украины будет отступление от того прогресса. Они все переедут в деревню. Будут там топить, не знаю, какими-то кукурузными кочанами или сухими коровьими лепёшками. Пытаться просто выжить. А все те структуры городские, которые создавались в Советском Союзе, будут пустовать.
"В Киеве веселились"
Актриса и блогер Снежана Егорова:
- А давайте вспомним, как все эти люди сидели в Киеве, ходили в рестораны, веселились и радовались. Их совершенно не волновало то, что происходит на Востоке Украины. Когда Восток бомбили, когда разрывало детей на их глазах, когда женщины кричали: "будь ты проклят, Порошенко**, будь ты проклят, Зеленский!"
- Все эти люди сидели в Киеве, делали деньги, вывозили в Лондон, "у Парыж". Когда люди просили о помощи, кричали, и говорили, что их убивают, людям в Киеве было все равно. Они не выходили на Майданы, они не требовали мира. Их не возмущало то, что происходит в стране. Они аплодировали Зеленскому.
- Они устраивали облавы на русскоязычных людей, сжигали русские книги, вырывали с корнями памятники советским солдатам. Сбивали надписи, что "ваш подвиг будет жить вечно в памяти людской." И говорили, что это никакой не подвиг. Вот вам Мельник, вот вам Коновалец, вот вам батько ваш Бандера.
- Если правильно послушать, к чему они сейчас ведут страну, то они ведут ее в Украину 17 столетия, когда "садок вишнёвый коло хаты". Берёте в руки факел и в буквальном смысле освещаете себе туда путь.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Входит в состав объединения, ключенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на