https://ukraina.ru/20261004/ukraina-letit-v-propast-kiev-razrezayut-po-dnepru-teryayut-vs-chto-vystroil-sssr-1083594455.html

"Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"

"Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР" - 04.10.2026 Украина.ру

"Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"

За последние дни были нанесены несколько ударов по мостам, соединяющим левый и правый берег Днепра в Киеве

2026-10-04T13:15

2026-10-04T13:15

2026-10-04T13:16

эксклюзив

киев

украина

днепр

владимир кличко

николай азаров

мосты

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Это: мост Патона, построенный по проекту знаменитого ученого Евгения Патона.Мост Метро, по которому идут ветки метрополитена.И самое главное - Южный мост."Разрезают Киев по Днепру", - говорит Николай Азаров, занимавший должность премьер-министра Украины.Говорит Николай Янович об этом с болью, но с пониманием необходимости происходящего.Он вспоминает мосты, которые реконструировал сам, будучи премьером - Дарницкий железнодорожный мост, вместе со знаменитым начальником ЮЖД Георгием Кирпой. Рядом построили шестиполосный автомобильный мост. Строили 10 лет, с перерывом на время правления Ющенко и Тимошенко.Подольский мостовой переход - его строили 35 лет, открыл его уже Кличко.Со времен правительства Януковича больше никаких мостов в Киеве не строили и даже не ремонтировали.Мосты через Днепр - это главные жизненные артерии украинской столицы.Через Южный мост идёт не менее 80% всех грузов с правого на левый (и с левого на правый) берег Днепра в Киеве.Удар именно по этому мосту разрывает логистику всей Украины.Южный может обрушитьсяЮжный мост был построен в СССР, поэтому он до сих пор выдерживает огромные нагрузки, на которые не был рассчитан.Уникальной была и технология строительства этого моста. Его строили скоростным методом из больших монтажных элементов.Построили мост в 1990 году, он состоит из 6 автомобильных полос и 2 железнодорожных путей.Длина моста 1250 м, а ширина - 41 м.Высота башенного пилона - 110 м. Для безопасности пролетающих самолётов в башни вмонтированы фонари, которые включаются с наступлением сумерек.Но на самом деле Южный мост уже давно "частично пригоден" к эксплуатации.Экологи утверждают, что Южный мост может попросту обрушиться из-за незаконной добычи песка. При проверке гидроизоляции её искали, но не нашли. Гидроизоляция превратилась в пыль.Под мостом проходят коммуникации. Тепло, вода и электричество. Если их перерезать, с левого берега на правый перестанет поступать вода и генерация энергии.И самое главное: именно этот мост объединяет дороги Киев - Харьков, Киев - Славянск, Киев - Одесса и Киев - Чоп (граница с Венгрией).То есть, по сути, Южный мост соединяет Запад и Восток Украины.Раздел Украина: это Руина!- Готовится разделение Украины на западную и восточную часть, такой план, скорее всего, предложат рассмотреть нашим западным партнёрам, говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*. И добавляет - это Руина!- То, что происходит сейчас - это пристрелка, удар баллистикой по мостам - это "последнее китайское предупреждение". Есть возможность того, что мосты прекратят работу на зиму как минимум.- Мосты станут объектом комбинированной военной атаки. Можно ли их будет починить? Можно, наверное, но вы ж не думаете, что россияне будут сидеть и смотреть, как вы их чините?- В течение недели или двух Киев будет выключен: свет, вода. Город на пороге катастрофы. Семьдесят два процента домов не имеют дизеля, и не смогут даже сутки прожить зимой.- Они не хотят мира, надо гнать тряпками к миру "зеленых гнид".Паралич КиеваОлег Соскин, бывший советник президента Кучмы:- Будут ли удары по мостам? Да, будут. И они будут 100% нарастать, даже не сомневайтесь. В целом ПВО разгромлено, и оно не в состоянии защитить город.- Ситуация безвыходная. Украина летит в пропасть. Происходит паралич Киева. И все это при таком наплевательском антигосударственном подходе. Зеленский ничего сделать не может, Кличко тоже. Он как говорящее какое-то радио. Это абсолютно бездарные люди.- Нужны профессионалы. Нужны штабы. Но ничего этого не наблюдается. Поэтому приготовьтесь, навряд ли вы выживете. Тем более холода настанут, грязь, слякоть. Киевляне, уезжайте!"Украины 1991 года больше нет""Военный философ", в прошлом офицер СБУ Олег Стариков:- Удар по мосту был нанесен дроном, которым управлял оператор где-то в России.Значит, ретранслятор есть. Значит, ПВО Киева его проворонила, не смогла обнаружить. Или ретранслятор сумели поднять где-то на территории России?- Это всё очень плохие новости для Киевской власти.- Вот и началась "декоммунизация". "Коммуняки" что настроили, сейчас всё разрушают. Портов нет, металлургии нет, энергетики не будет. Украины "в границах 1991 года" и какой она была в 1991 году, больше нет."Теряют всё, что выстроил СССР"Писатель и блогер Николай Лилин:- Они сейчас теряют всё то, что выстроил Советский Союз на территории Украины. Трудом поколений, которые несмотря ни на что, несмотря на большие потрясения, выстраивали эту огромную страну.- Сейчас у Украины будет отступление от того прогресса. Они все переедут в деревню. Будут там топить, не знаю, какими-то кукурузными кочанами или сухими коровьими лепёшками. Пытаться просто выжить. А все те структуры городские, которые создавались в Советском Союзе, будут пустовать."В Киеве веселились"Актриса и блогер Снежана Егорова:- А давайте вспомним, как все эти люди сидели в Киеве, ходили в рестораны, веселились и радовались. Их совершенно не волновало то, что происходит на Востоке Украины. Когда Восток бомбили, когда разрывало детей на их глазах, когда женщины кричали: "будь ты проклят, Порошенко**, будь ты проклят, Зеленский!"- Все эти люди сидели в Киеве, делали деньги, вывозили в Лондон, "у Парыж". Когда люди просили о помощи, кричали, и говорили, что их убивают, людям в Киеве было все равно. Они не выходили на Майданы, они не требовали мира. Их не возмущало то, что происходит в стране. Они аплодировали Зеленскому.- Они устраивали облавы на русскоязычных людей, сжигали русские книги, вырывали с корнями памятники советским солдатам. Сбивали надписи, что "ваш подвиг будет жить вечно в памяти людской." И говорили, что это никакой не подвиг. Вот вам Мельник, вот вам Коновалец, вот вам батько ваш Бандера.- Если правильно послушать, к чему они сейчас ведут страну, то они ведут ее в Украину 17 столетия, когда "садок вишнёвый коло хаты". Берёте в руки факел и в буквальном смысле освещаете себе туда путь.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, ключенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261004/zhiteli-massovo-pokidayut-goryaschiy-kiev-naglyy-feyk-vragov-ili-pravda-1083591064.html

https://ukraina.ru/20261004/deputaty-begut-iz-kieva-lvov--v-strashnoy-opasnosti-eksperty-o-situatsii-na-ukraine--1083587450.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, днепр, владимир кличко, николай азаров, мосты