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Варвара Каринская: 140 лет оскароносной уроженке Харькова

Варвара Каринская: 140 лет оскароносной уроженке Харькова - 04.10.2026 Украина.ру

Варвара Каринская: 140 лет оскароносной уроженке Харькова

3 октября (в некоторых источниках фигурирует 19 сентября старого стиля) 1886 года в семье харьковского купца 2-й гильдии Андрея Яковлевича Жмудского родился третий ребенок и первая дочь. При крещении её назвали Варварой. 63 года спустя она под именем Barbara Karinska станет первым лауреатом премии "Оскар" за лучший дизайн костюмов для цветного кино

2026-10-04T08:00

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Семья Жмудских была необычной для Харькова.Андрей Яковлевич начинал свою деятельность как сын свободного крестьянина Харьковской губернии, да к тому же старообрядца. Совместно с купцом Михаилом Соколовым они занялись торговлей мануфактурой и заработали миллионное состояние. Кстати, Соколов был крёстным Варвары.До 1910 года Жмудский избирался гласным харьковской городской думы, в 1887 году инициировал постройку новой Благовещенской церкви и пожертвовал на неё три тысячи рублей. Ныне Благовещенский собор, построенный по проекту Михаила Ловцова, является одним из символов города.Из братьев Варвары Андреевны наиболее заметный след в истории оставил Анатолий. Он был издателем и редактором либеральной газеты "Утро" и в этом качестве постоянно имел проблемы с властями. За критику черносотенного "Союза русского народа" в феврале 1907 года генерал-губернатор Николай Пешков наложил на редактора Жмудского и издателя Риттера "денежное взыскание" в 3000 руб., тогда как обычный штраф для периодического издания в то время составлял 500 руб.В следующий раз газета и её редактор были наказаны в декабре 1910-го. Вице-губернатор Илья Стерлигов за статьи, "возбуждающие враждебное отношение к правительству", постановил, как писала газета "Южный край", "подвергнуть редактора газеты "Утро", А.А. Жмудского, штрафу в размере 500 руб. с заменой, в случае неуплаты его, арестом на 1 месяц. Редактор А.А. Жмудский отказался уплатить штраф и третьего дня заключён под арест".И наконец, в сентябре 1912 года конкуренты из "Южного края" сообщали о судебном процессе, где "по двум делам (помещение сведений о передвижении войсковых частей) судебная палата утвердила приговоры окружного суда (10 руб. штрафа), по двум (оскорбление памяти усопшего императора в статье Герцена и распространение заведомо ложных сведений о действиях правительства в статье "Позор" о борьбе с холерой) палата вынесла оправдательные приговоры; по делу о помещении в статье оскорбительного отзыва о харьковской уездной земской управе (статья касалась распоряжения об аккуратном посещении служащими управы занятий) судебная палата утвердила приговор окружного суда, которым г. Жмудский приговорен к аресту при тюрьме на 7 дней и к штрафу в 10 рублей".Но судился Анатолий Андреевич не только с властями. Он же стал фигурантом скандального бракоразводного дела, в результате которого его сын Владимир попал под опеку Варвары Андреевны. В 1917 году он пережил вооружённое ограбление на даче. 28 декабря 1918 года Анатолий Андреевич Жмудский скончался от "испанки".Но вернёмся к Варваре Андреевне.В тканях она хорошо разбиралась ещё с детства, ведь её отец был харьковским текстильным магнатом-миллионщиком, кроме того, увлекалась она ещё и вышивкой. Окончила женскую гимназию, слушала лекции на юридическом факультете университета.Первым мужем Варвары Андреевны был купец Александр Моисеенко, семья которого занималась экспортом чёрной икры, рыбы, других продуктов. Но жизнь супруга Варвары неожиданно оборвалась от тифа. Их дочь Ирина родилась после смерти отца. Семья мужа лишила невестку и внучку наследства. Вот как "Южный край" описывал судебную тяжбу в 1916 году:"Умер, как известно, в прошлом месяце именитый здешний купец-старожил Н.А. Моисеенко, владелец многих и разных городских недвижимостей, один из прежних столпов южно-русского рыбного дела. После Моисеенко, потерявшего двух старших сыновей, А.Н., бывшего руководителя "Утра", и Н.Н., лидера прогрессивной группы гор. гласных, остались дочери, младший сын (ныне военный врач) и внуки.Старик оставил завещание, разделив свое добро пополам между женою и другими наследниками, причем, естественно, главную часть он отказал сыну К. Н.; затем, сиротке-внучке (от брака А.Н. Моисеенко с девицей В.А. Жмудской) он отказал 50 тыс. руб. и т. д. На днях на семейном совете В.А. Моисеенко обсуждала этот вопрос с юристами и пришла к заключению, что отказ дедушки Моисеенко внучке незаконен и потому необходимо опротестовать духовную в этой части в свою пользу".Почему же старик Моисеенко отказал невестке и внучке?Не только потому, что Жмудские вполне могли прокормить вдову, но и по той простой причине, что на момент кончины свекра Варвара вдовой уже не была и вышла замуж за преуспевающего адвоката Николая Каринского (1873-1948).Семья переехала в Москву, где Варвара приобрела квартиру. Варвара сразу стала хозяйкой салона, который принимал интеллигентную публику каждый вечер после театральных или балетных спектаклей. Хозяйка развивала собственную художественную технику, используя комбинацию кусков цветной шелковой марли с фотографиями и рисунками.Темой её первых работ был балет. После длительного совершенствования мастерства она выставила свои работы в популярной московской галерее.После Февральской революции Николая Каринского назначили прокурором Петроградской Судебной палаты. Естественно, что Октябрьскую революцию он не принял, и в конце концов оказался на белом Юге России, где занимал высокие гражданские должности в 1919-20 годах. В этот период Варвара с детьми проводили жизнь между Харьковом и Симферополем.С семьей Жмудских связана история, которая легла в основу мемуаров адъютанта Павла Макарова, и затем – популярного кинофильма "Адъютант его превосходительства".В воспоминаниях Макаров рассказал, как вместе со своим шефом генералом Май-Маевским часто бывал в доме Жмудских. Адъютант-шпион был влюблен в младшую сестру Варвары Катеньку, а генерал Май-Маевский ухаживал за гувернанткой и бедной родственницей семьи Жмудских Анной. После ухода белых Жмудский с семьёй эмигрировал в Бельгию.После захвата Крыма большевиками семья вынужденно разъединилась – Николай Каринский эмигрировал и затем работал таксистом в Нью-Йорке, а Варвара с детьми осталась в Советской России и вскоре заочно развелась с мужем-"белогвардейцем".Из их роскошной московской квартиры на Тверском бульваре семейству оставили только две комнаты, во всех остальных поселились чужие люди. В тайнике удалось найти уцелевшие семейные драгоценности, что и стало первичным капиталом для открытия собственного дела с моментом объявления нэпа.Это было модельное ателье по пошиву платьев и шляпок, а также школа вышивки для детей. Под предлогом ученической выставки за рубежом Каринская подаёт документы на визу. Расшив детские работы драгоценными камнями из своего наследства, а в книги своей дочери спрятав деньги, она навсегда покидает Россию. Дочь Каринской Ирина потом рассказывала:"Я не знала, что в моей шляпе были алмазы. Я жаловалась маме, что шляпа была тяжёлая.(…) Деньги были вложены между страницами книг Маркса и Энгельса".Сначала Варвара Андреевна оказалась в Париже.Работала она там с Сальвадором Дали, Марком Шагалом и другими художниками. Создавала костюмы для труппы "Ballet Russe de Monte Carlo" и других балетных трупп. В 1939 году она переехала в Нью-Йорк, где становится бессменным дизайнером у балетмейстера Джорджа Баланчина (Георгия Баланчивадзе). "В литературе есть Шекспир, а в костюмах — Каринская", – утверждал он, подытоживая более чем три десятилетия их сотрудничества.Каринская станет революционеркой в пошиве балетных пачек.Раньше в эти юбки вшивали проволочный каркас, чтобы поддерживать угол в 90 градусов. Это очень мешало танцорам. Она полностью отказалась от металла, вместо этого сшила сразу 10-12 слоев шифона, так, чтобы верхние слои были короче нижних. Такой дизайн не только внешне создавал образ легкости, в нем было комфортнее двигаться. Временами с внутренней стороны юбки она могла вышить цветок – кроме танцовщицы, его никто не видел, но дизайнер знала, что той этот секрет поднимет настроение. С тех пор такая модель пачки стала общепринятой. Последнюю модель для этой труппы Варвара Андреевна сшила в 91 год.Варвара Андреевна также работала над костюмами к бродвейским постановкам, разным шоу, голливудским фильмам, в костюмах её авторства на телеэкранах появлялись такие знаменитые актрисы, как Марлен Дитрих и Вивьен Ли. Наибольшую славу в кино ей принес фильм "Жанна Д'Арк" 1948 года выпуска с Ингрид Бергман в главной роли.В феврале 1949 года, во время 21-й церемонии Академии киноискусств, на сцену поднялась Элизабет Тейлор, чтобы впервые в истории Оскара объявить номинацию "Лучший костюм". Статуэтку получили Варвара Каринская и Дороти Джекинз за цветную ленту "Жанна д'Арк". В 1952 Каринская ещё раз была номинирована на "Оскар" за костюмы к фильму "Ганс Христиан Андерсен", но приз не получила.Умерла Каринская в возрасте 97 лет в Нью-Йорке. В Харькове на доме Жмудских (ныне там ресторан "Пушка") установлена мемориальная доска Каринской, её именем названа улица.

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история, харьков, гражданская война, xix век, балет, оскар, голливуд, нью-йорк, москва, дизайн, мода, кинематограф