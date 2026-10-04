https://ukraina.ru/20261004/pugat-uteshat-obvinyat-zelenskiy-teryaet-kontrol-nad-soznaniem-ukraintsev-1083596760.html

Пугать, утешать, обвинять. Зеленский теряет контроль над сознанием украинцев

Пугать, утешать, обвинять. Зеленский теряет контроль над сознанием украинцев - 04.10.2026 Украина.ру

Пугать, утешать, обвинять. Зеленский теряет контроль над сознанием украинцев

Украинская столица становится горячей точкой, западные посольства собираются перебазироваться на Западную Украину, а боевитые киевляне начали тосковать о нормальной, довоенной жизни

2026-10-04T15:00

2026-10-04T15:00

2026-10-04T15:00

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

портников

стерненко

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В соцсетях прямо массовый стон стоит - на фоне усиления российских обстрелов. Украинцы вспоминают добрые старые времена, когда главной проблемой был поиск "хаты" на Новый год или выбор зарубежного вояжа. При этом поездка за границу начиналась с аэропорта Борисполь, а не с многочасовой дороги к границе. Те, кто еще недавно желал детям Донбасса сидеть в подвалах, сегодня спрашивают - когда наши дети снова смогут нормально ходить в школы и детские сады, а взрослые – планировать будущее? Блогерша, записавшая слезливый ролик, сетует на ощущение замороженной жизни и неопределенность: уезжать из страны? Сидеть в четырех стенах? С риском для жизни ходить на работу и решать массу бытовых вопросов?Смена настроений и риторики, как говорится, налицо. Уже никто не призывает выходить на границы 1991 года. Наоборот, киевляне начинают робко критиковать Зеленского и его методы "принуждения России к миру", осознав, что они больно отзываются по киевским мостам, дата-центрам, фармацевтическим складам. Внезапно выяснилось, что большинство граждан Украины мечтают не о "перемоге" и развале России, а о личной безопасности и мирном небе. Тенденция крайне опасная для киевского режима, и сейчас все рупоры Банковой тестируют способы воздействия на население, которое разворачивается к миру и переговорам.Тенденции вырисовываются любопытные. Силовики, например, призывают не драматизировать и обратиться к примерам Великой Отечественной войны."Да трудности могут быть, но мы последние годы постоянно живем под обстрелами. Не надо драматизировать и делать из этого какую-то катастрофу", - вещает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.Уф, как хорошо, что есть настолько исторически подкованные снайперы в ВСУ. Главное, чтобы с ним в дискуссию не вступил какой-нибудь Вятрович, рассказывающий, что бомбардировки европейского Рейха были "живительной пилюлей" для большевиков. Бывший советник Министерства обороны Сергей Стерненко убеждает живущих под ежедневными обстрелами киевлян в том, что "Россия хочет зимой и осенью создать нестерпимые условия жизни и так принудить Украину к капитуляции". Но мы выстоим, обещает он. Нет сомнений, что он сотоварищи все обстрелы перенесут: правительство уже выделило средства для сооружения подземных бункеров для депутатов и министров. Да и в Европу Стерненко легко может сквозануть - в отличие от бесправных жертв бусификации. В общем, сформировалась целая группа "потерпевших" во главе с Будановым - тех, кто убеждает киевлян "просто потерпеть", упирая на то, что превращение столицы Украины в прифронтовую зону не является чем-то из ряда вон выходящим.Штатные пропагандисты Банковой пошли иным путем: они обвиняют киевлян в трусости и слабости. "Мне стыдно за киевлян. Киевляне, хватит ныть! Другие города тоже страдают. Киев, как был самым защищённым городом, так и остаётся», - наседает на киевлян бывший медийщик мемориального кладбища Владимир Петров. Он предпочитает не замечать, как в самом защищенном городе строят понтонные переправы из-за остановки мостов через Днепр, отключают электричество и связь.Поддержал позицию власти о "скулящих киевлянах" глава "Братства"**, националист Дмитрий Корчинский*. Он рекомендовал паникующим горожанам читать Библию во время ракетных ударов. "В Библии это есть: "не бойтесь!" Повторяйте это 365 раз в году, и вы успокоитесь. Исходя из здравого смысла сегодня реальней умереть не от [российского дрона] или баллистической ракеты, а от сахарного диабета, жирной еды, или под колесами машины в ДТП, от радикальной формы рака. По статистике погибнуть от удара ракеты в Киеве маловероятно. Смерть приходит к вам через алкоголь наркотики и бытовые травмы", - открыто издевается "браток". Правда, сам он все четыре года войны от смерти прятался за бронью от ВСУ. Как и его сын, который служит не на передовой, а в личной охране батьки. А теперь националист на голубом глазу объясняет киевлянам, что те просто не понимают всех преимуществ жизни в прифронтовом городе."Без интернета и света вы получите больше покоя и счастья, займетесь творчеством. Ведь интернет реально отупляет, а из-за электричества вы не видите мерцающего огня свечей, не слышите реальной музыки, а только электрическую", - описывает преимущества блэкаута Корчинский. Классический механизм сравнительного обесценивания, когда вместо ответа на вопрос, почему киевляне страдают от обстрелов, почему за 4 года не были защищены мосты и ТЭЦ, предлагается посмотреть на тех, кому еще хуже. Такой поворот темы уводит от обсуждения проблем безопасности в Киеве и переводит стрелки на моральный аспект: имеют ли право роптать киевляне, проведшие четыре года войны в спа-салонах и кофейнях?Таким образом, киевский режим через свои рупоры показывает: реагировать на тревоги общества никто не собирается. Пока что Зеленский настроен на продолжение эскалации (недаром же к нему в воскресенье приехал "аналог" Бориса Джонсона - канцлер ФРГ Фридрих Мерц). Ну и, соответственно, к дискуссии подключились "соросята" типа журналиста Виталия Портникова, и сторонники войны с западных диванов. Тот же Портников убеждает украинцев, что перспектив быстрого окончания войны нет и не будет, и люди должны "научиться жить на новом уровне опасности, которая с каждым годом будет расти". Пропагандист уверяет, что выбора нет и не будет в ближайшие десять лет, украинцы на этот период заточены в воюющей крепости, и лучше Украине побыстрей перенять опыт Израиля или Ливана. "Ливан живет под обстрелами десятилетиями. Там война и свадьба являются нормой", - указывает он. И призывает украинок рожать больше солдат, не скрывая того, что рожденные в 2026 году дети через 20 лет погибнут на войне. Правда, у самого Портникова детей и семьи нет, а чужих малышей и вдов ему не жалко. Такими же критериями мыслит бывший депутат Верховной Рады Болеслав Береза. Сбежав в Австрию, переодевшись в монашеское облачение, он требует от Киева бить по Крымскому мосту. "Сделайте это, Владимир Александрович! Без всяких предупреждений! Ударьте по Крымскому мосту! Хватит пустых слов и обещаний, нужны решительные действия", - призывает типичный представитель партии войны из Европы. А что? Не по нему ж летят ракеты, а там пусть весь Киев горит.Правда, такие воинственные призывы уже не сильно заходят украинцам. Поэтому от убеждений что "не все так страшно" до предложений приспособиться к долгой войне, ОП включила привычный механизм раздора и ненависти. Народ же не оценил предложений ужинать при свечах и заниматься творчеством под обстрелами, значит, надо делать виноватыми тех, кто предупреждал о зеркальном ответе Москвы, о проигрышной позиции ВСУ и об опасности затягивания войны для существования государства. Поэтому ручные масс-медиа Банковой старательно поливают информационными отходами даже небольшой митинг сторонников мира в центре столицы: 3 октября, по призыву военнослужащего Александра Тодорова, сотни украинцев со всех областей Украины вышли на Майдан, чтобы требовать мира. И тут же их записали в агентов Кремля и участников "промосковской акции". Одновременно с экранов несется волна призывов к расправам над журналистами вроде Анатолия Шария, Александра Шелеста***, Мирослава Олешко, которые поддерживают мирные переговоры и завершение войны. "Их надо вернуть на Украину любой ценой и в любом состоянии. Даже мертвыми - чтоб можно было прийти и плюнуть на их могилы", - разжигает ручной блогер ОП Владимир Петров. А лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский предупреждает "некоторых рьяных украинских ведущих которые уехали за границу", чтобы они ходили и оглядывались, поскольку сотрудники ГУР и СБУ нацелены на ликвидацию этих журналистов и их имена вверху списка. "У нас был только Илья Кива, остальных охраняют. Но некоторые журналисты, которые гуляют спокойно по улицам, особенно под крестом и полумесяцем, должны понимать, что для них все закончится печально", - открыто угрожает сторонникам мира бизнесмен.Похоже, что у Офиса президента нарисовалась серьезная проблема с контролем масс. Уже не получается маргинализировать сторонников завершения войны и записать их всех поголовно в "агенты Москвы", тем более, что за организацией мирного Майдана, например, стоит военнослужащий ВСУ. Почти нереально убедить киевлян не бояться обстрелов - особенно на фоне информации о возможной эвакуации Зеленского во Львов и подвальной работы депутатов Рады. Общество перестает воспринимать военных кликуш, мечтает о спокойной жизни и переключается с партии войны на партию мира. Другое дело, что нынешние "миротворцы" из числа депутатов, вроде Алексея Гончаренко* или Даниила Гетманцева - это ряженые "голуби", которые с помощью переобувания намерены избежать ответственности за АТО в Донбассе, сожжение людей в Одессе и подстрекательства к войне с Россией. Сегодня они посылают сигналы о готовности к переговорам во все стороны - от перепуганных киевлян до кремлевского пула. Но это совсем другая история…*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Иностранный агент

https://ukraina.ru/20261004/deputaty-begut-iz-kieva-lvov--v-strashnoy-opasnosti-eksperty-o-situatsii-na-ukraine--1083587450.html

https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

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Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, портников, стерненко