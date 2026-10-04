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"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину
"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину - 04.10.2026 Украина.ру
"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поездку в Киев — именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства
2026-10-04T12:42
2026-10-04T12:42
2026-10-04T12:42
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Канцлер ФРГ, по её словам, отправился "в национальный праздник Германии на Украину", чтобы пообещать Киеву "новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков". А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. Германия, напомнила политик, переживает "серьёзнейший энергетический кризис". "Всё это невозможно себе представить", — резюмировала она в X.Не остался в стороне и внешнеполитический эксперт фракции АдГ Маркус Фронмайер. Он обвинил партию Мерца — ХДС — в полном отсутствии патриотизма."Дань Киеву не знает праздничных дней. Поэтому Фридрих Мерц ещё вчера отправился в Киев. В конечном итоге нужно расставлять приоритеты, — написал он. — В то время как на немцев больше нет денег, Киеву снова обещают немецкие миллиарды".Напомним, 4 октября Мерц и министр экономики Катарина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев. Источники в правительственных кругах сообщили DPA, что канцлер намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Киева дальнобойного оружия.Подробнее – в материале Мерц срочно прибыл в Киев: детали визитаО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Германия, Фридрих Мерц, ХДС, Украина.ру
"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поездку в Киев — именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства
Канцлер ФРГ, по её словам, отправился "в национальный праздник Германии на Украину", чтобы пообещать Киеву "новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков". А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. Германия, напомнила политик, переживает "серьёзнейший энергетический кризис".
"Всё это невозможно себе представить", — резюмировала она в X.
Не остался в стороне и внешнеполитический эксперт фракции АдГ Маркус Фронмайер. Он обвинил партию Мерца — ХДС — в полном отсутствии патриотизма.
"Дань Киеву не знает праздничных дней. Поэтому Фридрих Мерц ещё вчера отправился в Киев. В конечном итоге нужно расставлять приоритеты, — написал он. — В то время как на немцев больше нет денег, Киеву снова обещают немецкие миллиарды".
Напомним, 4 октября Мерц и министр экономики Катарина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев. Источники в правительственных кругах сообщили DPA, что канцлер намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Киева дальнобойного оружия.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.