https://ukraina.ru/20261004/700-raket-i-140-v-mesyats-zelenskiy-ozvuchil-arsenal-rossii-1083599085.html

"700 ракет и 140 в месяц": Зеленский озвучил арсенал России

"700 ракет и 140 в месяц": Зеленский озвучил арсенал России - 04.10.2026 Украина.ру

"700 ракет и 140 в месяц": Зеленский озвучил арсенал России

Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы располагает примерно 700 баллистическими ракетами и производит до 140 новых ежемесячно. Об этом 4 октября он сказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

2026-10-04T16:47

2026-10-04T16:47

2026-10-04T16:47

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По его словам, удары по мостам направлены на нарушение транспортного сообщения и создание условий для "коллапса".Зеленский также отметил, что подход ВС РФ к нанесению ударов изменился: теперь, по его оценке, акцент делается не на количестве, а на качестве поражаемых целей.При этом Киев намерен развивать программу "малых ракет" для перехвата реактивных беспилотников.Как утверждает Зеленский, Германия выделит более €1 млрд на энергетику и военные поставки Украине. В пакет войдут и дроны-перехватчики "Барс", которым приписывают около 30% результативности в борьбе с реактивными БПЛА.Подробнее – в материале Мерц срочно прибыл в Киев: детали визитаО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, украина.ру, владимир зеленский, фридрих мерц