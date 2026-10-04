https://ukraina.ru/20261004/eto-ne-ugroza-eto-kolokol-peskov-o-preduprezhdeniyakh-po-kaliningradu-1083596615.html

"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду

"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду - 04.10.2026 Украина.ру

"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждения России о защите Калининградской области не являются угрозой. Об этом 4 октября он заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину

2026-10-04T14:44

2026-10-04T14:44

2026-10-04T14:44

новости

россия

калининградская область

калининград

дмитрий песков

нато

украина.ру

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080768639_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_4ca4ebcf4fd170e8c672c95e0963a479.jpg

"Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы — а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран — Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол", — заявил Песков.Ранее Песков посоветовал Европе "умерить пыл" в ответ на притязания на Калининградскую область, указав, что она является неотъемлемой частью России.По его мнению, из Польши и других европейских стран неоднократно звучали "достаточно оголтелые" заявления, затрагивающие тему Калининграда.В мае МИД России сообщал, что НАТО отрабатывает сценарии изоляции Калининградской области, и предупреждал о последствиях.Ранее в посольстве России ответили на разговоры о блокаде КалининградаО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

калининградская область

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининградская область, калининград, дмитрий песков, нато, украина.ру, владимир путин