https://ukraina.ru/20261004/eto-ne-ugroza-eto-kolokol-peskov-o-preduprezhdeniyakh-po-kaliningradu-1083596615.html
"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду
"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду - 04.10.2026 Украина.ру
"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждения России о защите Калининградской области не являются угрозой. Об этом 4 октября он заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину
2026-10-04T14:44
2026-10-04T14:44
2026-10-04T14:44
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"Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы — а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран — Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол", — заявил Песков.Ранее Песков посоветовал Европе "умерить пыл" в ответ на притязания на Калининградскую область, указав, что она является неотъемлемой частью России.По его мнению, из Польши и других европейских стран неоднократно звучали "достаточно оголтелые" заявления, затрагивающие тему Калининграда.В мае МИД России сообщал, что НАТО отрабатывает сценарии изоляции Калининградской области, и предупреждал о последствиях.Ранее в посольстве России ответили на разговоры о блокаде КалининградаО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, калининградская область, калининград, дмитрий песков, нато, украина.ру, владимир путин
Новости, Россия, Калининградская область, Калининград, Дмитрий Песков, НАТО, Украина.ру, Владимир Путин
"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждения России о защите Калининградской области не являются угрозой. Об этом 4 октября он заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину
"Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы — а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран — Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол", — заявил Песков.
Ранее Песков посоветовал Европе "умерить пыл" в ответ на притязания на Калининградскую область, указав, что она является неотъемлемой частью России.
По его мнению, из Польши и других европейских стран неоднократно звучали "достаточно оголтелые" заявления, затрагивающие тему Калининграда.
В мае МИД России сообщал, что НАТО отрабатывает сценарии изоляции Калининградской области, и предупреждал о последствиях.
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