https://ukraina.ru/20260907/rukovodstvo-frg-sprovotsirovalo-zakrytie-kulturnykh-tsentrov-i-genkonsulstva-v-rossii---mid-rf-1083060926.html
Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ
Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ - 07.09.2026 Украина.ру
Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ
Временному поверенному в делах ФРГ в Российской Федерации объявлено о сроках, в течение которых немецкие дипломаты должны покинуть Россию вследствие реакции Москвы на политику Берлина. Об этом 7 сентября заявили в МИД РФ
2026-09-07T17:35
2026-09-07T17:35
2026-09-07T17:35
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В заявлении МИД РФ "Об ответных мерах на недружественные действия властей Германии" указана причина, по которой официальная Москва приняла решение о прекращении деятельности ряда немецких учреждений.СМИ проинформированы о том, что 7 сентября временному поверенному в делах ФРГ в РФ сообщено об ответных мерах официальной Москвы. Меры эти вызваны недружественными действиями официального Берлина, выразившегося в закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в столице немецкого государства."Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники – покинуть пределы Российской Федерации не позднее указанной даты", - сказано в официальном сооьщении.В нём также отмечено, что немецкие культурные центры имени Гёте должны прекратить свою деятельность в России - их сотрудникам предписано выехать из РФ не позднее 13 сентября.Главе германской дипмиссии вручены соответствующие ноты МИД России."Указано, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ", - подчеркнули российские дипломаты.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал закрытие немецких структур в России как ответную меру на действия официального Берлина. Затем, на во время общения со студентами и профессорами МГИМО глава российской дипломатии прокомментировал недружественные действия властей ФРГ русской народной сентенцией "насильно мил не будешь" и отметил бесчестность западных политиков. Власти Германии назвали формальным поводом для закрытия учреждений МИД РФ в ФРГ инцидент в Лейпциге - там в аэропорту обнаружили некие дроны, которые якобы предназначались для подрыва гружёного вооружениями для ВСУ авиатранспорта. Официальная Москва отвергла эти инсинуации и заявили о провокации.При этом в ЕС продолжается стимуляция русофобской истерии. В частности, председатель Комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к "вышвырнуть русских" из Германии и отнять у них собственность, а также усилить военную поддержку киевского режима. На неонацистские призывы европарламентария негативно отреагировали в партии "Альтернатива для Германии", которой официальный Берлин пытается приклеить ярлык неонацистов. Блогеры также раскритиковали Штрак-Циммерманн, напомнив о нацистском прошлом родственников её мужа.Тем временем в ФРГ празднуют успех на выборах в Саксонии оппозиционеры из АдГ, критикующие ошибочный внешнеполитический курс официального Берлина. Подробности в публикации Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успехаАктуальное интервью: Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сергей лавров, россия, германия, берлин, вооруженные силы украины, европарламент, международная политика, дипломатические отношения, дипломаты, фрг, ес
Новости, Сергей Лавров, Россия, Германия, Берлин, Вооруженные силы Украины, Европарламент, Международная политика, дипломатические отношения, дипломаты, ФРГ, ЕС
Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ
Временному поверенному в делах ФРГ в Российской Федерации объявлено о сроках, в течение которых немецкие дипломаты должны покинуть Россию вследствие реакции Москвы на политику Берлина. Об этом 7 сентября заявили в МИД РФ
В заявлении МИД РФ "Об ответных мерах на недружественные действия властей Германии" указана причина, по которой официальная Москва приняла решение о прекращении деятельности ряда немецких учреждений.
СМИ проинформированы о том, что 7 сентября временному поверенному в делах ФРГ в РФ сообщено об ответных мерах официальной Москвы. Меры эти вызваны недружественными действиями официального Берлина, выразившегося в закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в столице немецкого государства.
"Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники – покинуть пределы Российской Федерации не позднее указанной даты", - сказано в официальном сооьщении.
В нём также отмечено, что немецкие культурные центры имени Гёте должны прекратить свою деятельность в России - их сотрудникам предписано выехать из РФ не позднее 13 сентября.
Главе германской дипмиссии вручены соответствующие ноты МИД России.
"Указано, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ", - подчеркнули российские дипломаты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал закрытие немецких структур в России как ответную меру на действия официального Берлина. Затем, на во время общения со студентами и профессорами МГИМО глава российской дипломатии прокомментировал недружественные действия властей ФРГ русской народной сентенцией "насильно мил не будешь" и отметил бесчестность западных политиков.
Власти Германии назвали формальным поводом для закрытия учреждений МИД РФ в ФРГ инцидент в Лейпциге - там в аэропорту обнаружили некие дроны, которые якобы предназначались для подрыва гружёного вооружениями для ВСУ авиатранспорта. Официальная Москва отвергла эти инсинуации и заявили о провокации.
При этом в ЕС продолжается стимуляция русофобской истерии. В частности, председатель Комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к "вышвырнуть русских" из Германии и отнять у них собственность, а также усилить военную поддержку киевского режима. На неонацистские призывы европарламентария негативно отреагировали в партии "Альтернатива для Германии", которой официальный Берлин пытается приклеить ярлык неонацистов. Блогеры также раскритиковали Штрак-Циммерманн, напомнив о нацистском прошлом родственников её мужа.
Тем временем в ФРГ празднуют успех на выборах в Саксонии оппозиционеры из АдГ, критикующие ошибочный внешнеполитический курс официального Берлина. Подробности в публикации Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
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