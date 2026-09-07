https://ukraina.ru/20260907/rukovodstvo-frg-sprovotsirovalo-zakrytie-kulturnykh-tsentrov-i-genkonsulstva-v-rossii---mid-rf-1083060926.html

Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ

Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ - 07.09.2026 Украина.ру

Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ

Временному поверенному в делах ФРГ в Российской Федерации объявлено о сроках, в течение которых немецкие дипломаты должны покинуть Россию вследствие реакции Москвы на политику Берлина. Об этом 7 сентября заявили в МИД РФ

2026-09-07T17:35

2026-09-07T17:35

2026-09-07T17:35

новости

сергей лавров

россия

германия

берлин

вооруженные силы украины

европарламент

международная политика

дипломатические отношения

дипломаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/06/1064765315_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_27d30549463a3bbc9ba86618aee47a07.jpg

В заявлении МИД РФ "Об ответных мерах на недружественные действия властей Германии" указана причина, по которой официальная Москва приняла решение о прекращении деятельности ряда немецких учреждений.СМИ проинформированы о том, что 7 сентября временному поверенному в делах ФРГ в РФ сообщено об ответных мерах официальной Москвы. Меры эти вызваны недружественными действиями официального Берлина, выразившегося в закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в столице немецкого государства."Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники – покинуть пределы Российской Федерации не позднее указанной даты", - сказано в официальном сооьщении.В нём также отмечено, что немецкие культурные центры имени Гёте должны прекратить свою деятельность в России - их сотрудникам предписано выехать из РФ не позднее 13 сентября.Главе германской дипмиссии вручены соответствующие ноты МИД России."Указано, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ", - подчеркнули российские дипломаты.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал закрытие немецких структур в России как ответную меру на действия официального Берлина. Затем, на во время общения со студентами и профессорами МГИМО глава российской дипломатии прокомментировал недружественные действия властей ФРГ русской народной сентенцией "насильно мил не будешь" и отметил бесчестность западных политиков. Власти Германии назвали формальным поводом для закрытия учреждений МИД РФ в ФРГ инцидент в Лейпциге - там в аэропорту обнаружили некие дроны, которые якобы предназначались для подрыва гружёного вооружениями для ВСУ авиатранспорта. Официальная Москва отвергла эти инсинуации и заявили о провокации.При этом в ЕС продолжается стимуляция русофобской истерии. В частности, председатель Комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к "вышвырнуть русских" из Германии и отнять у них собственность, а также усилить военную поддержку киевского режима. На неонацистские призывы европарламентария негативно отреагировали в партии "Альтернатива для Германии", которой официальный Берлин пытается приклеить ярлык неонацистов. Блогеры также раскритиковали Штрак-Циммерманн, напомнив о нацистском прошлом родственников её мужа.Тем временем в ФРГ празднуют успех на выборах в Саксонии оппозиционеры из АдГ, критикующие ошибочный внешнеполитический курс официального Берлина. Подробности в публикации Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успехаАктуальное интервью: Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

германия

берлин

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, россия, германия, берлин, вооруженные силы украины, европарламент, международная политика, дипломатические отношения, дипломаты, фрг, ес