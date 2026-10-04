https://ukraina.ru/20261004/nyt-zayavlenie-klichko--signal-o-potere-kontrolya-nad-kievom-1083595240.html

NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом

NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом - 04.10.2026 Украина.ру

NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом

Заявление мэра Киева Виталия Кличко свидетельствует об утрате безопасности украинской столицы. Об этом 4 октября сообщило издание The New York Times

2026-10-04T11:03

2026-10-04T11:03

2026-10-04T11:03

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По данным издания, относительная защищённость, которой город пользовался большую часть войны — о чём говорили переполненные кафе и салоны маникюра, — осталась в прошлом."Больше невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", — приводит издание слова Кличко.2 октября The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника писала, что европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева.В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр и электроподстанции "Киевская". 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр "Рента Логистик", где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.О стратегии России – в материале Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, владимир кличко, the guardian, украина.ру, вооруженные силы украины