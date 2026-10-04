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NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом
NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом - 04.10.2026 Украина.ру
NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом
Заявление мэра Киева Виталия Кличко свидетельствует об утрате безопасности украинской столицы. Об этом 4 октября сообщило издание The New York Times
2026-10-04T11:03
2026-10-04T11:03
2026-10-04T11:03
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киев
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украина
владимир кличко
the guardian
украина.ру
вооруженные силы украины
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По данным издания, относительная защищённость, которой город пользовался большую часть войны — о чём говорили переполненные кафе и салоны маникюра, — осталась в прошлом."Больше невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", — приводит издание слова Кличко.2 октября The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника писала, что европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева.В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр и электроподстанции "Киевская". 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр "Рента Логистик", где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.О стратегии России – в материале Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, владимир кличко, the guardian, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Кличко, The Guardian, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
NYT: заявление Кличко — сигнал о потере контроля над Киевом
Заявление мэра Киева Виталия Кличко свидетельствует об утрате безопасности украинской столицы. Об этом 4 октября сообщило издание The New York Times
По данным издания, относительная защищённость, которой город пользовался большую часть войны — о чём говорили переполненные кафе и салоны маникюра, — осталась в прошлом.
"Больше невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", — приводит издание слова Кличко.
2 октября The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника писала, что европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева.
В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр и электроподстанции "Киевская". 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр "Рента Логистик", где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.
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