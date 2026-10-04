https://ukraina.ru/20261004/reshili-chto-vrag-uzhe-slomlen-nasonov-rasskazal-o-slozhnoy-situatsii-pod-krasnym-limanom--1083599669.html

"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом

"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом - 04.10.2026 Украина.ру

"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом

Противник под Красным Лиманом в тактическом плане довольно сильный — это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. Но ничего нового в их тактике нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-10-04T19:30

2026-10-04T19:30

2026-10-04T19:30

красный лиман

россия

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

днр

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672224424cb4072750c97c2c5fc6027d.jpg

Ситуация под Красным Лиманом остаётся напряжённой. Киевский режим атакует большими силами, применяя опасную тактику: бьёт "Хорнетами" по местам стоянки транспорта, чтобы лишить снабжения пункты управления БПЛА, а затем направляет на позиции заминированные БТРы на радиоуправлении и доставляет грузовыми дронами роботизированные "тележки" с пулемётами.Говоря о тактике противника под Красным Лиманом, собеседник Украина.ру заявил, что ничего нового в ней нет."Всё это можно было заминировать и обеспечить в инженерном отношении. Также можно было дистанционно вести разведку и наладить связь со старшим начальником, который обязан информировать обо всех изменениях", — пояснил он.Насонов подчеркнул, что у России накоплен хороший опыт инженерного обеспечения. Он напомнил, как в Чечне обустраивали блокпосты: минировали их со всех сторон, где можно было беспрепятственно пройти, а сами тропы для прохода регулярно меняли.Эксперт подчеркнул, что на этом участке противника поменяли. "Наш противник в тактическом плане очень сильный. Это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. И их тактика сработала", — резюмировал Насонов.Он добавил, что очень важно проводить ротацию личного состава, чтобы российские бойцы могли восстановить силы. "Таких ребят надо менять, чтобы они могли поспать, сменить одежду и просто посмотреть в чистое небо", — подытожил полковник запаса.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.

красный лиман

россия

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

красный лиман, россия, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, днр, война, спецоперация, война на украине, главные новости, главное, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво, наступление вс рф, наступление россии