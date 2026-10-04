"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом - 04.10.2026 Украина.ру
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"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом
"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом - 04.10.2026 Украина.ру
"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом
Противник под Красным Лиманом в тактическом плане довольно сильный — это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. Но ничего нового в их тактике нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-04T19:30
2026-10-04T19:30
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Ситуация под Красным Лиманом остаётся напряжённой. Киевский режим атакует большими силами, применяя опасную тактику: бьёт "Хорнетами" по местам стоянки транспорта, чтобы лишить снабжения пункты управления БПЛА, а затем направляет на позиции заминированные БТРы на радиоуправлении и доставляет грузовыми дронами роботизированные "тележки" с пулемётами.Говоря о тактике противника под Красным Лиманом, собеседник Украина.ру заявил, что ничего нового в ней нет."Всё это можно было заминировать и обеспечить в инженерном отношении. Также можно было дистанционно вести разведку и наладить связь со старшим начальником, который обязан информировать обо всех изменениях", — пояснил он.Насонов подчеркнул, что у России накоплен хороший опыт инженерного обеспечения. Он напомнил, как в Чечне обустраивали блокпосты: минировали их со всех сторон, где можно было беспрепятственно пройти, а сами тропы для прохода регулярно меняли.Эксперт подчеркнул, что на этом участке противника поменяли. "Наш противник в тактическом плане очень сильный. Это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. И их тактика сработала", — резюмировал Насонов.Он добавил, что очень важно проводить ротацию личного состава, чтобы российские бойцы могли восстановить силы. "Таких ребят надо менять, чтобы они могли поспать, сменить одежду и просто посмотреть в чистое небо", — подытожил полковник запаса.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом

19:30 04.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Противник под Красным Лиманом в тактическом плане довольно сильный — это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. Но ничего нового в их тактике нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ситуация под Красным Лиманом остаётся напряжённой. Киевский режим атакует большими силами, применяя опасную тактику: бьёт "Хорнетами" по местам стоянки транспорта, чтобы лишить снабжения пункты управления БПЛА, а затем направляет на позиции заминированные БТРы на радиоуправлении и доставляет грузовыми дронами роботизированные "тележки" с пулемётами.
Говоря о тактике противника под Красным Лиманом, собеседник Украина.ру заявил, что ничего нового в ней нет.
"Всё это можно было заминировать и обеспечить в инженерном отношении. Также можно было дистанционно вести разведку и наладить связь со старшим начальником, который обязан информировать обо всех изменениях", — пояснил он.
Насонов подчеркнул, что у России накоплен хороший опыт инженерного обеспечения. Он напомнил, как в Чечне обустраивали блокпосты: минировали их со всех сторон, где можно было беспрепятственно пройти, а сами тропы для прохода регулярно меняли.
Эксперт подчеркнул, что на этом участке противника поменяли. "Наш противник в тактическом плане очень сильный. Это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов. И их тактика сработала", — резюмировал Насонов.
Он добавил, что очень важно проводить ротацию личного состава, чтобы российские бойцы могли восстановить силы. "Таких ребят надо менять, чтобы они могли поспать, сменить одежду и просто посмотреть в чистое небо", — подытожил полковник запаса.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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