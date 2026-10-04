https://ukraina.ru/20261004/lvovyanam--lgoty-kievu--novye-realii-ukraine--katastrofa-khronika-sobytiy-na-utro-4-oktyabrya-1083594016.html

Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября

Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру

Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября

СМИ вспомнили о львовском опыте нового министра обороны Украины комика Алексея Ревы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о новых реалиях жизни украинской столицы. Украинские эксперты обеспокоены российскими спутниками

2026-10-04T09:01

2026-10-04T09:01

2026-10-04T09:01

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

виталий кличко

рева

украина

киев

россия

роскосмос

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Новый замминистра обороны Украины комик Алексей Рева жаловался на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове, сообщило РИА Новости. Агентство обнаружило публикацию тогда ещё военнослужащего Ревы в соцсетях за 2023 год. В ней Рева рассказал о том, как посещал столицу Галичины.По словам Ревы, у него не было наличных украинских денег — только мелкие доллары. Поэтому он не смог купить билет при входе в трамвай. Тут комик вспомнил об удостоверении участника боевых действий. Водитель разрешил Реве проехать проехать бесплатно. Однако на первой остановке зашёл контролёр. Вместо билета Рева предъявил удостоверение."Ну, это львовский транспорт, поэтому и льготы для львовян. А вы, как бы, не львовский участник боевых действий", — заявила Реве женщина-контролёр.Сам Рева служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Он прошёл обучение в Германии и воевал на ореховском направлении.Как ранее заявил в комментарии РИА Новости, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов, Владимир Зеленский назначил Реву замминистра обороны Украины, поскольку для него он "свой" человек, готовый участвовать во всех коррупционных схемах."Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был "свой", и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому", — заявил Рогов.По его словам, Рева плотно встроен в коррупционные схемы Зеленского, связанные с желанием людей откупиться от насильственной мобилизации на Украине.Кличко признал новые реалииАмериканские СМИ обратили внимание на высказывание мэра Киева Виталия Кличко о ситуацию в городе. Мэр назвал ситуацию катастрофической и заявил, что киевлянам нужно готовиться к новым реалиям. По мнению авторов издания The New York Times, эти слова резонируют с тем, что происходит в Киеве."Слова Кличко созвучны ощущению, которое в последние недели нарастает по всей столице: относительная безопасность, которой Киев пользовался большую часть войны, о чём свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, закончилась", — указывалось в публикации.По информации издания, Киев больше не сохраняет ту относительную безопасность, которой пользовался значительную часть конфликта. В городе практически беспрерывными стали воздушные тревоги. БПЛА теперь могут находиться над городом в течение всего дня. Даже центральные районы, долго остававшиеся в стороне от ударов, столкнулись с их последствиями.Под угрозой оказалась и городская транспортная система. Так, за три дня мосты через Днепр были атакованы шесть раз. После этого власти ограничили движение на пяти из шести автомобильных переправ Киева.Как указало издание, если повреждение мостов приведёт к длительному закрытию переправ, быстро заменить их будет сложно. Так, ближайший автомобильный мост к югу от Киева находится примерно в 90 километрах от города. Другие маршруты потребуют значительных объездов.В публикации отмечалось, что мосты не обязательно должны быть разрушены, чтобы нарушить сообщение. Так, повреждение несущих конструкций мостов может заставить власти закрыть их из-за угрозы обрушения. Атаки на мосты, указало издание The New York Times, всё сильнее влияют не только на отдельные объекты, но и на способность Киева сохранять привычный уклад жизни.Тем временем в Киеве заявили о намерении наводить понтонные переправы."Рассвет", предвещающий закатПредставители Украины несколько раз просили президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи "Рассвет", сообщило британское издание The Financial Times.Так, Владимир Зеленский просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации проекта. По его словам, "Рассвет" повысит точность ударов Вооружённых сил России.В конце августа Украина также направила ноту в Международный союз электросвязи (МСЭ), чтобы страну исключили из зоны действия российских спутников "Рассвет" во всех частотных диапазонах, рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига."Призываем всех партнёров поддержать нашу позицию и предпринять все возможные шаги, чтобы заблокировать функционирование "Рассвета"", — заявил Сибига.О том, что спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины, заявлял и советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш"."Это даст России возможность управлять "Геранями" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромная проблема для нас, нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа", — подчёркивал Бескрестнов.По его словам, основная угроза заключается в том, что Вооружённые силы Украины не могут использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над Россией. А вот ВС РФ смогут накрывать цели на всей территории Украины, управляя беспилотниками в режиме онлайн через спутники.Также, указывал Бескрестнов, "Рассвет" повысит качество связи для ВС РФ в зоне боевых действий.Примечательно, что Украина попыталась сорвать первый пуск группировки спутников "Рассвет" с космодрома Плесецк. Как рассказал президенту России Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, в момент старта на объект была совершена атака беспилотников. Несмотря на это, ракета ушла штатно, спутники были успешно выведены на орбиту.О происходящем в Киеве — в статье Кирилла Стрельникова "Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда".

https://ukraina.ru/20261003/poka-kiev-razvalivaetsya-ukrainskie-vlasti-boyatsya-otkryt-rot-i-zagovorit-o-mire-itogi-3-oktyabrya-1083589005.html

https://ukraina.ru/20261003/udar-po-moskovskomu-mostu-lvovu-prigotovitsya-khronika-sobytiy-na-utro-3-oktyabrya-1083581860.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, виталий кличко, рева, украина, киев, россия, роскосмос