Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261004/lvovyanam--lgoty-kievu--novye-realii-ukraine--katastrofa-khronika-sobytiy-na-utro-4-oktyabrya-1083594016.html
Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру
Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
СМИ вспомнили о львовском опыте нового министра обороны Украины комика Алексея Ревы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о новых реалиях жизни украинской столицы. Украинские эксперты обеспокоены российскими спутниками
2026-10-04T09:01
2026-10-04T09:01
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
виталий кличко
рева
украина
киев
россия
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238259_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_edb24e50bc44d21db7402f19abc9c931.jpg
Новый замминистра обороны Украины комик Алексей Рева жаловался на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове, сообщило РИА Новости. Агентство обнаружило публикацию тогда ещё военнослужащего Ревы в соцсетях за 2023 год. В ней Рева рассказал о том, как посещал столицу Галичины.По словам Ревы, у него не было наличных украинских денег — только мелкие доллары. Поэтому он не смог купить билет при входе в трамвай. Тут комик вспомнил об удостоверении участника боевых действий. Водитель разрешил Реве проехать проехать бесплатно. Однако на первой остановке зашёл контролёр. Вместо билета Рева предъявил удостоверение."Ну, это львовский транспорт, поэтому и льготы для львовян. А вы, как бы, не львовский участник боевых действий", — заявила Реве женщина-контролёр.Сам Рева служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Он прошёл обучение в Германии и воевал на ореховском направлении.Как ранее заявил в комментарии РИА Новости, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов, Владимир Зеленский назначил Реву замминистра обороны Украины, поскольку для него он "свой" человек, готовый участвовать во всех коррупционных схемах."Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был "свой", и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому", — заявил Рогов.По его словам, Рева плотно встроен в коррупционные схемы Зеленского, связанные с желанием людей откупиться от насильственной мобилизации на Украине.Кличко признал новые реалииАмериканские СМИ обратили внимание на высказывание мэра Киева Виталия Кличко о ситуацию в городе. Мэр назвал ситуацию катастрофической и заявил, что киевлянам нужно готовиться к новым реалиям. По мнению авторов издания The New York Times, эти слова резонируют с тем, что происходит в Киеве."Слова Кличко созвучны ощущению, которое в последние недели нарастает по всей столице: относительная безопасность, которой Киев пользовался большую часть войны, о чём свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, закончилась", — указывалось в публикации.По информации издания, Киев больше не сохраняет ту относительную безопасность, которой пользовался значительную часть конфликта. В городе практически беспрерывными стали воздушные тревоги. БПЛА теперь могут находиться над городом в течение всего дня. Даже центральные районы, долго остававшиеся в стороне от ударов, столкнулись с их последствиями.Под угрозой оказалась и городская транспортная система. Так, за три дня мосты через Днепр были атакованы шесть раз. После этого власти ограничили движение на пяти из шести автомобильных переправ Киева.Как указало издание, если повреждение мостов приведёт к длительному закрытию переправ, быстро заменить их будет сложно. Так, ближайший автомобильный мост к югу от Киева находится примерно в 90 километрах от города. Другие маршруты потребуют значительных объездов.В публикации отмечалось, что мосты не обязательно должны быть разрушены, чтобы нарушить сообщение. Так, повреждение несущих конструкций мостов может заставить власти закрыть их из-за угрозы обрушения. Атаки на мосты, указало издание The New York Times, всё сильнее влияют не только на отдельные объекты, но и на способность Киева сохранять привычный уклад жизни.Тем временем в Киеве заявили о намерении наводить понтонные переправы."Рассвет", предвещающий закатПредставители Украины несколько раз просили президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи "Рассвет", сообщило британское издание The Financial Times.Так, Владимир Зеленский просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации проекта. По его словам, "Рассвет" повысит точность ударов Вооружённых сил России.В конце августа Украина также направила ноту в Международный союз электросвязи (МСЭ), чтобы страну исключили из зоны действия российских спутников "Рассвет" во всех частотных диапазонах, рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига."Призываем всех партнёров поддержать нашу позицию и предпринять все возможные шаги, чтобы заблокировать функционирование "Рассвета"", — заявил Сибига.О том, что спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины, заявлял и советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш"."Это даст России возможность управлять "Геранями" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромная проблема для нас, нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа", — подчёркивал Бескрестнов.По его словам, основная угроза заключается в том, что Вооружённые силы Украины не могут использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над Россией. А вот ВС РФ смогут накрывать цели на всей территории Украины, управляя беспилотниками в режиме онлайн через спутники.Также, указывал Бескрестнов, "Рассвет" повысит качество связи для ВС РФ в зоне боевых действий.Примечательно, что Украина попыталась сорвать первый пуск группировки спутников "Рассвет" с космодрома Плесецк. Как рассказал президенту России Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, в момент старта на объект была совершена атака беспилотников. Несмотря на это, ракета ушла штатно, спутники были успешно выведены на орбиту.О происходящем в Киеве — в статье Кирилла Стрельникова "Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда".
https://ukraina.ru/20261003/poka-kiev-razvalivaetsya-ukrainskie-vlasti-boyatsya-otkryt-rot-i-zagovorit-o-mire-itogi-3-oktyabrya-1083589005.html
https://ukraina.ru/20261003/udar-po-moskovskomu-mostu-lvovu-prigotovitsya-khronika-sobytiy-na-utro-3-oktyabrya-1083581860.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238259_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_36a1e4fb17dd5e5514925229bcca5b54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, виталий кличко, рева, украина, киев, россия, роскосмос
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Рева, Украина, Киев, Россия, роскосмос

Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября

09:01 04.10.2026
 
© Фото : 1440.space
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : 1440.space
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
СМИ вспомнили о львовском опыте нового министра обороны Украины комика Алексея Ревы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о новых реалиях жизни украинской столицы. Украинские эксперты обеспокоены российскими спутниками
Новый замминистра обороны Украины комик Алексей Рева жаловался на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове, сообщило РИА Новости. Агентство обнаружило публикацию тогда ещё военнослужащего Ревы в соцсетях за 2023 год. В ней Рева рассказал о том, как посещал столицу Галичины.
По словам Ревы, у него не было наличных украинских денег — только мелкие доллары. Поэтому он не смог купить билет при входе в трамвай. Тут комик вспомнил об удостоверении участника боевых действий. Водитель разрешил Реве проехать проехать бесплатно. Однако на первой остановке зашёл контролёр. Вместо билета Рева предъявил удостоверение.
"Ну, это львовский транспорт, поэтому и льготы для львовян. А вы, как бы, не львовский участник боевых действий", — заявила Реве женщина-контролёр.
Сам Рева служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Он прошёл обучение в Германии и воевал на ореховском направлении.
Как ранее заявил в комментарии РИА Новости, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов, Владимир Зеленский назначил Реву замминистра обороны Украины, поскольку для него он "свой" человек, готовый участвовать во всех коррупционных схемах.
"Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был "свой", и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому", — заявил Рогов.
По его словам, Рева плотно встроен в коррупционные схемы Зеленского, связанные с желанием людей откупиться от насильственной мобилизации на Украине.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
Вчера, 18:20
Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октябряКиев вступает в самый тяжелый этап украинского конфликта: пока жители столицы в отчаянии, депутаты готовятся к эвакуации. На этом фоне депутат Верховной Рады призывает Украину открыть глаза и положить конец "этому самоубийству"
Кличко признал новые реалии
Американские СМИ обратили внимание на высказывание мэра Киева Виталия Кличко о ситуацию в городе. Мэр назвал ситуацию катастрофической и заявил, что киевлянам нужно готовиться к новым реалиям. По мнению авторов издания The New York Times, эти слова резонируют с тем, что происходит в Киеве.
"Слова Кличко созвучны ощущению, которое в последние недели нарастает по всей столице: относительная безопасность, которой Киев пользовался большую часть войны, о чём свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, закончилась", — указывалось в публикации.
По информации издания, Киев больше не сохраняет ту относительную безопасность, которой пользовался значительную часть конфликта. В городе практически беспрерывными стали воздушные тревоги. БПЛА теперь могут находиться над городом в течение всего дня. Даже центральные районы, долго остававшиеся в стороне от ударов, столкнулись с их последствиями.
Под угрозой оказалась и городская транспортная система. Так, за три дня мосты через Днепр были атакованы шесть раз. После этого власти ограничили движение на пяти из шести автомобильных переправ Киева.
Как указало издание, если повреждение мостов приведёт к длительному закрытию переправ, быстро заменить их будет сложно. Так, ближайший автомобильный мост к югу от Киева находится примерно в 90 километрах от города. Другие маршруты потребуют значительных объездов.
В публикации отмечалось, что мосты не обязательно должны быть разрушены, чтобы нарушить сообщение. Так, повреждение несущих конструкций мостов может заставить власти закрыть их из-за угрозы обрушения. Атаки на мосты, указало издание The New York Times, всё сильнее влияют не только на отдельные объекты, но и на способность Киева сохранять привычный уклад жизни.
Тем временем в Киеве заявили о намерении наводить понтонные переправы.
Московский мост через Днепр - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
Вчера, 09:22
Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октябряВ Киеве был нанесён удар по бывшему Московскому, а ныне Северному мосту, мэр города Виталий Кличко заявил о непростой ситуации. Украинские эксперты пророчат Львову непростое будущее
"Рассвет", предвещающий закат
Представители Украины несколько раз просили президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи "Рассвет", сообщило британское издание The Financial Times.
Так, Владимир Зеленский просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации проекта. По его словам, "Рассвет" повысит точность ударов Вооружённых сил России.
В конце августа Украина также направила ноту в Международный союз электросвязи (МСЭ), чтобы страну исключили из зоны действия российских спутников "Рассвет" во всех частотных диапазонах, рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Призываем всех партнёров поддержать нашу позицию и предпринять все возможные шаги, чтобы заблокировать функционирование "Рассвета"", — заявил Сибига.
О том, что спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины, заявлял и советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".
"Это даст России возможность управлять "Геранями" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромная проблема для нас, нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа", — подчёркивал Бескрестнов.
По его словам, основная угроза заключается в том, что Вооружённые силы Украины не могут использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над Россией. А вот ВС РФ смогут накрывать цели на всей территории Украины, управляя беспилотниками в режиме онлайн через спутники.
Также, указывал Бескрестнов, "Рассвет" повысит качество связи для ВС РФ в зоне боевых действий.
Примечательно, что Украина попыталась сорвать первый пуск группировки спутников "Рассвет" с космодрома Плесецк. Как рассказал президенту России Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, в момент старта на объект была совершена атака беспилотников. Несмотря на это, ракета ушла штатно, спутники были успешно выведены на орбиту.
О происходящем в Киеве — в статье Кирилла Стрельникова "Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ЗеленскийВиталий КличкоРеваУкраинаКиевРоссияроскосмос
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:01Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
07:49Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю
07:12Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда
06:30Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ
06:15"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины
06:14Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее
06:04Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине
05:30Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа
04:30"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов
23:46Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне
20:30Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ
19:30"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица
18:30"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт
18:20Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября
17:58"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
17:21Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией
16:55Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации
16:16Чем больна "элита" Запада и какую проблему России придётся решать только с позиции силы – Евстафьев
16:14Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФ
15:52Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ
Лента новостейМолния