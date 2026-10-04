Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов - 04.10.2026 Украина.ру
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Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов
Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов - 04.10.2026 Украина.ру
Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов
Посевные площади на Украине придётся сократить почти на 40%, если стране не удастся нарастить экспорт в Европу. Об этом 4 октября сообщило издание Politico со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого
2026-10-04T18:34
2026-10-04T18:34
новости
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европа
одесса
дмитрий высоцкий
юлия мендель
politico
владимир зеленский
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В интервью изданию он заявил, что запасы зерна и растительного масла в стране накапливаются, но не находят покупателя. Из-за этого фермеры лишаются средств для посева озимых."Если ситуация не изменится до весны, то даже придётся сократить 35–40% посевной площади", — заявил Высоцкий.С 22 июля порты Большой Одессы — Одесса, Черноморск и Южный, через которые шёл основной поток экспорта украинских зерновых, — не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Простой черноморских портов пришёлся на разгар уборочной кампании.Украинские сельхозпроизводители, несмотря на дороговизну альтернативных путей, вынуждены вывозить продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынский порт Констанца, а также по автомобильным и железным дорогам к западной границе. На украинских сухопутных КПП уже начался коллапс.В начале сентября сообщалось, что потери валютной выручки Украины от приостановки судоходства через порты Большой Одессы достигли около $3,15 млрд. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель информировала, что Украина может потерять около $17 млрд.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, одесса, дмитрий высоцкий, юлия мендель, politico, владимир зеленский
Новости, Украина, Европа, Одесса, Дмитрий Высоцкий, Юлия Мендель, Politico, Владимир Зеленский

Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов

18:34 04.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Посевные площади на Украине придётся сократить почти на 40%, если стране не удастся нарастить экспорт в Европу. Об этом 4 октября сообщило издание Politico со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого
В интервью изданию он заявил, что запасы зерна и растительного масла в стране накапливаются, но не находят покупателя. Из-за этого фермеры лишаются средств для посева озимых.
"Если ситуация не изменится до весны, то даже придётся сократить 35–40% посевной площади", — заявил Высоцкий.
С 22 июля порты Большой Одессы — Одесса, Черноморск и Южный, через которые шёл основной поток экспорта украинских зерновых, — не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Простой черноморских портов пришёлся на разгар уборочной кампании.
Украинские сельхозпроизводители, несмотря на дороговизну альтернативных путей, вынуждены вывозить продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынский порт Констанца, а также по автомобильным и железным дорогам к западной границе. На украинских сухопутных КПП уже начался коллапс.
В начале сентября сообщалось, что потери валютной выручки Украины от приостановки судоходства через порты Большой Одессы достигли около $3,15 млрд. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель информировала, что Украина может потерять около $17 млрд.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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