https://ukraina.ru/20261004/kievu--milliardy-merts-privez-novyy-paket-pomoschi-poka-v-ukrainskoy-stolitse-goryat-mosty-itogi-4-1083598036.html

Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября

Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру

Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября

Канцлер Германии Фридрих Мерц с необъявленным визитом прибыл в Киев и пообещал киевскому режиму 1,35 миллиарда евро из национального бюджета. Самый непопулярный канцлер в истории ФРГ приехал раздавать деньги, которых не хватает его собственным гражданам. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке Украина.ру

2026-10-04T18:00

2026-10-04T18:00

2026-10-04T18:00

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киев

германия

украина

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украина.ру

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Мерц привез Киеву 1,35 миллиарда евроВ воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев. Мерц почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального, не европейского, бюджета на военно-энергетические нужды Украины.Также вместе с ним приехала министр экономики Катерина Райхе и десяток представителей немецкого ВПК. Это второй визит Мерца в Киев на посту канцлера. Первый, в мае 2025-го, запомнился лишь видео из вагона поезда, где он вместе с Макроном, Стармером и Туском, весело смеясь, убирали со стола ложечку. По возвращении в Берлин Мерц отсыпал Киеву 5 миллиардов военной помощи.Первым делом в Киеве Мерц вместе с Зеленским почтил на майдане память "павших украинских воинов". Позже, в ходе совместной пресс-конференции Мерц объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 1,3 млрд миллиарда. Средства, по словам канцлера, пойдут на поставки вооружений, развитие технологий ПВО с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов. О готовящимся Германией для Украины нового пакета помощи также ранее писало издание Deutsche Welle*."Дань Киеву не знает праздничных дней": реакция в ГерманииЛидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель сформулировала отношение большинства немцев к поездке их канцлера:Внешнеполитический эксперт фракции АдГ Маркус Фронмайер обвинил партию Мерца — ХДС — в полном отсутствии патриотизма: "Дань Киеву не знает праздничных дней. Поэтому Фридрих Мерц еще вчера отправился в Киев. В конечном итоге нужно расставлять приоритеты. В то время как на немцев больше нет денег, Киеву снова обещают немецкие миллиарды".Стоит отметить немаловажную деталь – рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до рекордно низкого уровня — 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.Поэтому поездка Мерца в Киев, да еще и в День германского единства, имеет два объяснения. Первое — падающий личный и партийный рейтинг. Самый непопулярный канцлер в немецкой истории бросился туда, откуда, как ему кажется, можно привезти поддержку. Второе — деньги, которые он формально отдает украинцам, но осваивать их будут по большей части немецкие военные и энергетические концерны. И ему наверняка причитаются комиссионные как агенту и посреднику. В ситуации, когда собственная политическая карьера катится к нижней точке, этот случайный заработок минимум с шестью нулями будет последним — и совсем не лишним.Удар по мостам: ракета повредила переправу в день визита МерцаВооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева в момент, когда в украинскую столицу с визитом прибыл Мерц. Согласно сообщениям местных экстренных служб, попадание пришлось по одному из ключевых логистических мостов через Днепр.В Киеве сработали сирены воздушной тревоги, движение поездов и автомобильного транспорта по поврежденному участку было временно перекрыто. Целью удара называют нарушение военных цепочек поставок техники и боеприпасов с западных направлений к линии боевого соприкосновения. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары.Бои в Доброполье: штурмовые группы продвигаются в центре городаРоссийские штурмовые группы продвигаются в северной и центральной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в северной части. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах и продолжили наступление в его северной части", — говорится в сообщении ведомства.О визите Мерца в столицу Украины – в материале Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html

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