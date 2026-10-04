Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру
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Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября
Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября - 04.10.2026 Украина.ру
Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября
Канцлер Германии Фридрих Мерц с необъявленным визитом прибыл в Киев и пообещал киевскому режиму 1,35 миллиарда евро из национального бюджета. Самый непопулярный канцлер в истории ФРГ приехал раздавать деньги, которых не хватает его собственным гражданам. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке Украина.ру
2026-10-04T18:00
2026-10-04T18:00
эксклюзив
киев
германия
украина
фридрих мерц
эммануэль макрон
кир стармер
украина.ру
впк
хдс
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Мерц привез Киеву 1,35 миллиарда евроВ воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев. Мерц почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального, не европейского, бюджета на военно-энергетические нужды Украины.Также вместе с ним приехала министр экономики Катерина Райхе и десяток представителей немецкого ВПК. Это второй визит Мерца в Киев на посту канцлера. Первый, в мае 2025-го, запомнился лишь видео из вагона поезда, где он вместе с Макроном, Стармером и Туском, весело смеясь, убирали со стола ложечку. По возвращении в Берлин Мерц отсыпал Киеву 5 миллиардов военной помощи.Первым делом в Киеве Мерц вместе с Зеленским почтил на майдане память "павших украинских воинов". Позже, в ходе совместной пресс-конференции Мерц объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 1,3 млрд миллиарда. Средства, по словам канцлера, пойдут на поставки вооружений, развитие технологий ПВО с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов. О готовящимся Германией для Украины нового пакета помощи также ранее писало издание Deutsche Welle*."Дань Киеву не знает праздничных дней": реакция в ГерманииЛидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель сформулировала отношение большинства немцев к поездке их канцлера:Внешнеполитический эксперт фракции АдГ Маркус Фронмайер обвинил партию Мерца — ХДС — в полном отсутствии патриотизма: "Дань Киеву не знает праздничных дней. Поэтому Фридрих Мерц еще вчера отправился в Киев. В конечном итоге нужно расставлять приоритеты. В то время как на немцев больше нет денег, Киеву снова обещают немецкие миллиарды".Стоит отметить немаловажную деталь – рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до рекордно низкого уровня — 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.Поэтому поездка Мерца в Киев, да еще и в День германского единства, имеет два объяснения. Первое — падающий личный и партийный рейтинг. Самый непопулярный канцлер в немецкой истории бросился туда, откуда, как ему кажется, можно привезти поддержку. Второе — деньги, которые он формально отдает украинцам, но осваивать их будут по большей части немецкие военные и энергетические концерны. И ему наверняка причитаются комиссионные как агенту и посреднику. В ситуации, когда собственная политическая карьера катится к нижней точке, этот случайный заработок минимум с шестью нулями будет последним — и совсем не лишним.Удар по мостам: ракета повредила переправу в день визита МерцаВооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева в момент, когда в украинскую столицу с визитом прибыл Мерц. Согласно сообщениям местных экстренных служб, попадание пришлось по одному из ключевых логистических мостов через Днепр.В Киеве сработали сирены воздушной тревоги, движение поездов и автомобильного транспорта по поврежденному участку было временно перекрыто. Целью удара называют нарушение военных цепочек поставок техники и боеприпасов с западных направлений к линии боевого соприкосновения. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары.Бои в Доброполье: штурмовые группы продвигаются в центре городаРоссийские штурмовые группы продвигаются в северной и центральной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в северной части. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах и продолжили наступление в его северной части", — говорится в сообщении ведомства.О визите Мерца в столицу Украины – в материале Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, германия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, украина.ру, впк, хдс, доброполье, фрг, западная украина, нато, ес, зрк patriot
Эксклюзив, Киев, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Украина.ру, ВПК, ХДС, Доброполье, ФРГ, Западная Украина, НАТО, ЕС, ЗРК Patriot

Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября

18:00 04.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Украина.ру
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Канцлер Германии Фридрих Мерц с необъявленным визитом прибыл в Киев и пообещал киевскому режиму 1,35 миллиарда евро из национального бюджета. Самый непопулярный канцлер в истории ФРГ приехал раздавать деньги, которых не хватает его собственным гражданам. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке Украина.ру
Мерц привез Киеву 1,35 миллиарда евро
В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев. Мерц почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального, не европейского, бюджета на военно-энергетические нужды Украины.
Также вместе с ним приехала министр экономики Катерина Райхе и десяток представителей немецкого ВПК. Это второй визит Мерца в Киев на посту канцлера. Первый, в мае 2025-го, запомнился лишь видео из вагона поезда, где он вместе с Макроном, Стармером и Туском, весело смеясь, убирали со стола ложечку. По возвращении в Берлин Мерц отсыпал Киеву 5 миллиардов военной помощи.
Первым делом в Киеве Мерц вместе с Зеленским почтил на майдане память "павших украинских воинов". Позже, в ходе совместной пресс-конференции Мерц объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 1,3 млрд миллиарда.
Средства, по словам канцлера, пойдут на поставки вооружений, развитие технологий ПВО с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов. О готовящимся Германией для Украины нового пакета помощи также ранее писало издание Deutsche Welle*.
"Дань Киеву не знает праздничных дней": реакция в Германии
Лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель сформулировала отношение большинства немцев к поездке их канцлера:
"Мерц отправляется в национальный праздник Германии на Украину и обещает ей новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков, которых не хватает пенсионным и больничным кассам, в то время как Германия переживает серьезнейший энергетический кризис. Все это невозможно себе представить".
Внешнеполитический эксперт фракции АдГ Маркус Фронмайер обвинил партию Мерца — ХДС — в полном отсутствии патриотизма:
"Дань Киеву не знает праздничных дней. Поэтому Фридрих Мерц еще вчера отправился в Киев. В конечном итоге нужно расставлять приоритеты. В то время как на немцев больше нет денег, Киеву снова обещают немецкие миллиарды".
Стоит отметить немаловажную деталь – рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до рекордно низкого уровня — 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 13:57
Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол Обнаружение дрона в авиахабе в Лейпциге — безусловно одно из главных событий начала сентября. Кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на "провокацию Москвы" опечатал генеральное консульство России в Бонне, закрыл "Русский дом" на Фридрихштрассе и пообещал выбить из территориальных вод балтийские танкеры теневого флота
Поэтому поездка Мерца в Киев, да еще и в День германского единства, имеет два объяснения. Первое — падающий личный и партийный рейтинг. Самый непопулярный канцлер в немецкой истории бросился туда, откуда, как ему кажется, можно привезти поддержку.
Второе — деньги, которые он формально отдает украинцам, но осваивать их будут по большей части немецкие военные и энергетические концерны. И ему наверняка причитаются комиссионные как агенту и посреднику. В ситуации, когда собственная политическая карьера катится к нижней точке, этот случайный заработок минимум с шестью нулями будет последним — и совсем не лишним.
Удар по мостам: ракета повредила переправу в день визита Мерца
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева в момент, когда в украинскую столицу с визитом прибыл Мерц. Согласно сообщениям местных экстренных служб, попадание пришлось по одному из ключевых логистических мостов через Днепр.
В Киеве сработали сирены воздушной тревоги, движение поездов и автомобильного транспорта по поврежденному участку было временно перекрыто. Целью удара называют нарушение военных цепочек поставок техники и боеприпасов с западных направлений к линии боевого соприкосновения. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары.
Бои в Доброполье: штурмовые группы продвигаются в центре города
Российские штурмовые группы продвигаются в северной и центральной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в северной части. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах и продолжили наступление в его северной части", — говорится в сообщении ведомства.
О визите Мерца в столицу Украины – в материале Мерц срочно прибыл в Киев: детали визита
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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