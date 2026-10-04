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Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России

Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России - 04.10.2026 Украина.ру

Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого. Об этом 4 октября сообщили СМИ

2026-10-04T16:09

2026-10-04T16:09

2026-10-04T16:09

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В интервью испанской газете Mundo политик подчеркнул, что в Европе существует "проблема коммуникации", поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы."Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет никаких доказательств, указывающих на это. Тем не менее есть люди, которые нагнетают панику, отождествляя сценарии с восприятием угрозы", — заявил Стубб.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, владимир путин, такер карлсон, украина.ру, нато