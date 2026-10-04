Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России - 04.10.2026 Украина.ру
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Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России - 04.10.2026 Украина.ру
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого. Об этом 4 октября сообщили СМИ
2026-10-04T16:09
2026-10-04T16:09
новости
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В интервью испанской газете Mundo политик подчеркнул, что в Европе существует "проблема коммуникации", поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы."Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет никаких доказательств, указывающих на это. Тем не менее есть люди, которые нагнетают панику, отождествляя сценарии с восприятием угрозы", — заявил Стубб.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, владимир путин, такер карлсон, украина.ру, нато
Новости, Россия, Финляндия, Украина, Александр Стубб, Владимир Путин, Такер Карлсон, Украина.ру, НАТО

Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России

16:09 04.10.2026
 
© Фото : Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : Mindaugas Kulbis
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого. Об этом 4 октября сообщили СМИ
В интервью испанской газете Mundo политик подчеркнул, что в Европе существует "проблема коммуникации", поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы.
"Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет никаких доказательств, указывающих на это. Тем не менее есть люди, которые нагнетают панику, отождествляя сценарии с восприятием угрозы", — заявил Стубб.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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