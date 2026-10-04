https://ukraina.ru/20261004/stubb-priznal-u-finlyandii-net-dokazatelstv-vozmozhnogo-napadeniya-rossii-1083598577.html
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России - 04.10.2026 Украина.ру
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого. Об этом 4 октября сообщили СМИ
2026-10-04T16:09
2026-10-04T16:09
2026-10-04T16:09
новости
россия
финляндия
украина
александр стубб
владимир путин
такер карлсон
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/04/1079823457_284:593:2757:1984_1920x0_80_0_0_06e3448a0511fc532dc6451ad7ed435f.jpg
В интервью испанской газете Mundo политик подчеркнул, что в Европе существует "проблема коммуникации", поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы."Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет никаких доказательств, указывающих на это. Тем не менее есть люди, которые нагнетают панику, отождествляя сценарии с восприятием угрозы", — заявил Стубб.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
финляндия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/04/1079823457_364:517:2406:2048_1920x0_80_0_0_e15682de9a579d31d0c92da3c603c9d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, владимир путин, такер карлсон, украина.ру, нато
Новости, Россия, Финляндия, Украина, Александр Стубб, Владимир Путин, Такер Карлсон, Украина.ру, НАТО
Стубб признал: у Финляндии нет доказательств возможного нападения России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Хельсинки нет доказательств того, что Россия якобы может напасть, и финские власти не ожидают этого. Об этом 4 октября сообщили СМИ
В интервью испанской газете Mundo политик подчеркнул, что в Европе существует "проблема коммуникации", поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы.
"Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет никаких доказательств, указывающих на это. Тем не менее есть люди, которые нагнетают панику, отождествляя сценарии с восприятием угрозы", — заявил Стубб.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.