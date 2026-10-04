Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова
© Фото : Открытый источникНиколай Шпанов
© Фото : Открытый источник
2 октября 1961 года умер Николай Шпанов – один из стоявших у истоков приключенческого и детективного жанров в советской литературе. Издававшийся огромными тиражами при Сталине, писатель был вычеркнут из культурной жизни с наступлением хрущёвской "оттепели". Лишь в наши дни наблюдается возрождение интереса к его книгам
Судьба и творчество этого человека позволяют нам понять, насколько важным каналом трансляции идей в общественное сознание является такое зачастую недооцениваемое у нас явление как массовая культура.
Жизнь, перенесённая в строки
Судьба не обделила Николая Шпанова приключениями. Выпускник Офицерской воздухоплавательной школы, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны в авиационных частях вначале Русской императорской, а после – Красной армии. На ледоколе "Красин" участвовал в операции по спасению итальянской полярной экспедиции генерала Умберто Нобиле, побывал на архипелаге Новая Земля и острове Колгуев в Баренцевом море. Состоял в команде автогонщиков, совершавших ралли по бездорожью Приморского края. Во время Вторых Всесоюзных воздухоплавательных состязаний, выполнявшихся по маршруту Москва – Усть-Сысольск (ныне – Сыктывкар) – борттехник аэростата "Союзавиахим СССР". Между Сольвычегодском и Яренском аэростат потерпел крушение, и Шпанову вместе с командиром профессором Канищевым, пришлось превозмогая полученные травмы около недели добираться до ближайшего населённого пункта: об этом он рассказал в очерке "Затерянные в лесах". В 1939 году был откомандирован в зону боёв на Халхин-Голе.
Николай Шпанов являлся кадровым военным, до выхода в запас в 1939 году и после мобилизации во время Великой Отечественной войны занимался в учреждениях ВВС РККА научной и редакторской работой, был автором учебников для лётных училищ "Основы воздушных сообщений" и монографии "Советские авиационные моторы", а также выпустил целый ряд научно-популярных работ где очень доступным языком излагались основы самой современной на тот момент техники. О методическом уровне Шпанова свидетельствует то, что многие авиамеханики самостоятельно осваивали работу с двигателем по его пособиям.
После выхода в запас в 1939 году вступил в Союз писателей СССР и полностью посвятил себя литературному труду. К тому времени Шпанов уже был достаточно признанным автором не только документальной, но и художественной, прозы: в частности, его перу принадлежал ряд биографических повестей о жизни великих изобретателей.
В том же 1939 году большую известность автору принесла повесть "Первый удар. Повесть о будущей войне": её суммарный тираж составил более полумиллиона экземпляров. Неоднократно приходилось читать что именно она легла в основу знаменитого фильма "Если завтра война", но это не так: лента вышла на экраны годом ранее и Шпанов в её создании не участвовал хотя бы потому, что был занят тогда собственным кинопроектом. Он стал сценаристом картины "Глубокий рейд", другое название – "Гордые соколы", а "Первый удар" является глубоко переработанной беллетризацией её сценария.
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Сейчас принято критиковать те представления о грядущем противостоянии с Западом как вредоносные, но не будем забывать, что и "Глубокий рейд", и "Если завтра война" продолжали пользоваться значительным зрительским спросом вплоть до конца 1942 года: человеку на экране хочется видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким должен быть, поскольку реалии – они и так перед глазами.
В годы войны увидела свет книга "Тайна профессора Бураго": вражеская разведка охотится за изобретателем, придумавшим гениальный способ маскировки кораблей в море. Стоит напомнить, что именно в то время широкое внедрение радиолокации произвело революцию в средствах обнаружения поэтому тема была животрепещущей.
В послевоенные годы вышла дилогия "Поджигатели" и "Заговорщики": их главной темой был сговор мировых элит против СССР, результатом которого стали и Вторая Мировая война, и послевоенное противостояние двух систем. С этими романами связывается проникновение в советскую литературу конспирологических концепций: в условиях враждебного окружения всевозможные учения о мировом заговоре очень хорошо объясняют происходящее для людей с не слишком высоким уровнем образования.
© Фото"Если завтра война", 1938 год. Кадр из фильма
© Фото
"Если завтра война", 1938 год. Кадр из фильма
Из последних повестей Николая Шпанова стоит отметить цикл о Ниле Кручинине: их главный герой – охотник за прячущимися от возмездия нацистами и их пособниками. Эта тема также оставалась актуальной на протяжении двух первых послевоенных десятилетий поскольку многим соучастникам гитлеровских злодеяний удалось затаиться.
Шпанов вёл замкнутый образ жизни, был совершенно равнодушен к окололитературному процессу, не участвовал в интригах и не выстраивал нужный административный ресурс. В конце концов всё это с приходом к власти Хрущёва обернулось против него: в прессе против писателя развернулась травля, а договоры удавалось заключить лишь с периферийными издательствами. Тем не менее популярность среди читателей оставалась высокой: книги Шпанова раскупались в первые же дни после выхода, а в библиотеках за ними выстаивались очереди.
Смерть писателя осталась незамеченной: количество провожавших Шпанова в последний путь можно было пересчитать по пальцам, а представителем литературного мира на похоронах оказался функционёр Союза писателей. Произведения некогда популярного автора вновь увидели свет лишь спустя четыре десятилетия.
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Диалог с массами
Биография Николая Шпанова заставляет нас посмотреть на такое явление как массовая культура с совершенно иного ракурса.
В советское время массовую культуру достаточно активно третировали, объявляя её низкопробным потаканием вкусам наименее взыскательной части общества. Да, выдающихся в художественном плане произведений там может быть не так и много (хотя не меньшее количество низкопробных вещей имеется и в элитарной культуре, но о них говорить как-то не принято!), однако она разговаривает на языке, понятном большинству и не требует от аудитории высокого уровня подготовленности для восприятия.
Насчёт последнего постараемся ответить на вопрос о том почему так востребованы остросюжетные произведения – то есть те, чья фабула построена на множестве перипетий с большой амплитудой. И здесь всё достаточно просто: концентрация внимания ограничена во времени и прилагаемых усилиях, поэтому чем сложнее образ, тем больше волевого момента требуется человеку для его понимания и тем сильнее испытываемый им стресс. Этот навык вырабатывается с годами, но далеко не со всяким темпераментом такой процесс происходит гладко, да и не всякому он нужен постоянно. А здесь полярность стресса меняется каждые несколько минут и это позволяет сохранять внимание длительное время, не пребывая при этом в напряжении.
© ФотоБомбардировщики ТБ-3. Кадр из фильма "Глубокий рейд", 1938 год
© Фото
Бомбардировщики ТБ-3. Кадр из фильма "Глубокий рейд", 1938 год
Если отсутствие необходимости надолго концентрировать внимание – первый краеугольный камень массовой культуры, то второй – это простые и понятные образы. Критика их любит называть штампами или клише, но, как однажды было сказано, супермен Рэмбо куда понятнее простому обывателю, чем поэт Рембо.
Раз уже заговорили о суперменах, то потребность в таких персонажах тоже заложена человеческой психикой: добро обязательно должно быть сильным, слабость убивает веру в добро. Ну и обязательно нужен идеал, на который хочется равняться. Поэтому супермен – это некий взрослый аналог сказочного богатыря, или реже – доброго волшебника. У Шпанова таковым является интеллектуал Нил Кручинин, которому противостоят не менее хитроумные враги.
Ещё одна функция массовой культуры – это окно в мир. Даже сейчас, когда путешествия достаточно доступны, абсолютное большинство выбирает популярные туристические направления чтобы остаться в привычном мире, но при этом обставленном экзотическим антуражем, и вряд ли собирается по-настоящему погружаться в реалии того, куда едет. А приключенческий жанр даёт если не безопасное погружение, то хотя бы его иллюзию.
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Также массовая культура обязательно ориентируется на референтную группу аудитории. Условно говоря, если таковыми являются неграмотные сельские жители, то для них предназначены лубочные издания с рассказами в картинках: именно отсюда берут начало такие ныне популярные жанры, как комикс и манга. А вот если референтной группой становятся горожане с образованием и претензией на интеллектуальность, то здесь полное раздолье для фантастики.
При Сталине хорошо понимали необходимость говорить аудиторией на понятном ей языке: писать то, что будут читать, снимать то, что будут смотреть. Особенно это касалось детей и молодёжи: воспитательное значение приключенческого жанра под сомнение не ставилось. В результате именно тогда в литературе появились ставшие классикой произведения Аркадия Гайдара и Льва Кассиля. А на Украине приключенческие повести их современников Николая Трублаини и Олеся Донченко входили в школьную программу вплоть до распада СССР. Не меньшее внимание уделялось и взрослым, многие из которых освоили грамоту в зрелом возрасте: книги Николая Шпанова ориентировались преимущественно на таких людей.
Отношение поменялось при Хрущёве, когда стала модной ориентация на интеллектуальную часть общества и началось насаждение противостояния элитарной культуры (часто даже замыкавшейся в рамках отдельных течений) и массовой. Тогда же началось противостояние "серьёзных" жанров вроде производственного романа и "несерьёзных", к которым отнесли детектив, фантастику, приключения и мелодраму, хотя художественные качества произведения от жанра не зависят. При этом как-то в упор не хотели замечать, что "серьёзные" жанры всё чаще становятся прибежищем для конъюнктурщиков, а общество теряет к ним интерес.
© ФотоТанк БТ-5. Кадр из фильма "Глубокий рейд", 1938 год
© Фото
Танк БТ-5. Кадр из фильма "Глубокий рейд", 1938 год
В результате практически полностью прекратилась не только трансляция смыслов на значительную часть аудитории, но и генерация таковых для неё. К какой катастрофе это привело – говорить излишне.
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