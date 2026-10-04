https://ukraina.ru/20261004/pokhvalnoe-slovo-massovoy-kulture-k-65-letiyu-so-dnya-smerti-pisatelya-nikolaya-shpanova-1083537918.html

Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова

Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова - 04.10.2026 Украина.ру

Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова

2 октября 1961 года умер Николай Шпанов – один из стоявших у истоков приключенческого и детективного жанров в советской литературе. Издававшийся огромными тиражами при Сталине, писатель был вычеркнут из культурной жизни с наступлением хрущёвской "оттепели". Лишь в наши дни наблюдается возрождение интереса к его книгам

2026-10-04T16:00

2026-10-04T16:00

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Судьба и творчество этого человека позволяют нам понять, насколько важным каналом трансляции идей в общественное сознание является такое зачастую недооцениваемое у нас явление как массовая культура.Жизнь, перенесённая в строкиСудьба не обделила Николая Шпанова приключениями. Выпускник Офицерской воздухоплавательной школы, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны в авиационных частях вначале Русской императорской, а после – Красной армии. На ледоколе "Красин" участвовал в операции по спасению итальянской полярной экспедиции генерала Умберто Нобиле, побывал на архипелаге Новая Земля и острове Колгуев в Баренцевом море. Состоял в команде автогонщиков, совершавших ралли по бездорожью Приморского края. Во время Вторых Всесоюзных воздухоплавательных состязаний, выполнявшихся по маршруту Москва – Усть-Сысольск (ныне – Сыктывкар) – борттехник аэростата "Союзавиахим СССР". Между Сольвычегодском и Яренском аэростат потерпел крушение, и Шпанову вместе с командиром профессором Канищевым, пришлось превозмогая полученные травмы около недели добираться до ближайшего населённого пункта: об этом он рассказал в очерке "Затерянные в лесах". В 1939 году был откомандирован в зону боёв на Халхин-Голе.Николай Шпанов являлся кадровым военным, до выхода в запас в 1939 году и после мобилизации во время Великой Отечественной войны занимался в учреждениях ВВС РККА научной и редакторской работой, был автором учебников для лётных училищ "Основы воздушных сообщений" и монографии "Советские авиационные моторы", а также выпустил целый ряд научно-популярных работ где очень доступным языком излагались основы самой современной на тот момент техники. О методическом уровне Шпанова свидетельствует то, что многие авиамеханики самостоятельно осваивали работу с двигателем по его пособиям.После выхода в запас в 1939 году вступил в Союз писателей СССР и полностью посвятил себя литературному труду. К тому времени Шпанов уже был достаточно признанным автором не только документальной, но и художественной, прозы: в частности, его перу принадлежал ряд биографических повестей о жизни великих изобретателей.В том же 1939 году большую известность автору принесла повесть "Первый удар. Повесть о будущей войне": её суммарный тираж составил более полумиллиона экземпляров. Неоднократно приходилось читать что именно она легла в основу знаменитого фильма "Если завтра война", но это не так: лента вышла на экраны годом ранее и Шпанов в её создании не участвовал хотя бы потому, что был занят тогда собственным кинопроектом. Он стал сценаристом картины "Глубокий рейд", другое название – "Гордые соколы", а "Первый удар" является глубоко переработанной беллетризацией её сценария.Сейчас принято критиковать те представления о грядущем противостоянии с Западом как вредоносные, но не будем забывать, что и "Глубокий рейд", и "Если завтра война" продолжали пользоваться значительным зрительским спросом вплоть до конца 1942 года: человеку на экране хочется видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким должен быть, поскольку реалии – они и так перед глазами.В годы войны увидела свет книга "Тайна профессора Бураго": вражеская разведка охотится за изобретателем, придумавшим гениальный способ маскировки кораблей в море. Стоит напомнить, что именно в то время широкое внедрение радиолокации произвело революцию в средствах обнаружения поэтому тема была животрепещущей.В послевоенные годы вышла дилогия "Поджигатели" и "Заговорщики": их главной темой был сговор мировых элит против СССР, результатом которого стали и Вторая Мировая война, и послевоенное противостояние двух систем. С этими романами связывается проникновение в советскую литературу конспирологических концепций: в условиях враждебного окружения всевозможные учения о мировом заговоре очень хорошо объясняют происходящее для людей с не слишком высоким уровнем образования.Из последних повестей Николая Шпанова стоит отметить цикл о Ниле Кручинине: их главный герой – охотник за прячущимися от возмездия нацистами и их пособниками. Эта тема также оставалась актуальной на протяжении двух первых послевоенных десятилетий поскольку многим соучастникам гитлеровских злодеяний удалось затаиться.Шпанов вёл замкнутый образ жизни, был совершенно равнодушен к окололитературному процессу, не участвовал в интригах и не выстраивал нужный административный ресурс. В конце концов всё это с приходом к власти Хрущёва обернулось против него: в прессе против писателя развернулась травля, а договоры удавалось заключить лишь с периферийными издательствами. Тем не менее популярность среди читателей оставалась высокой: книги Шпанова раскупались в первые же дни после выхода, а в библиотеках за ними выстаивались очереди.Смерть писателя осталась незамеченной: количество провожавших Шпанова в последний путь можно было пересчитать по пальцам, а представителем литературного мира на похоронах оказался функционёр Союза писателей. Произведения некогда популярного автора вновь увидели свет лишь спустя четыре десятилетия.Диалог с массамиБиография Николая Шпанова заставляет нас посмотреть на такое явление как массовая культура с совершенно иного ракурса.В советское время массовую культуру достаточно активно третировали, объявляя её низкопробным потаканием вкусам наименее взыскательной части общества. Да, выдающихся в художественном плане произведений там может быть не так и много (хотя не меньшее количество низкопробных вещей имеется и в элитарной культуре, но о них говорить как-то не принято!), однако она разговаривает на языке, понятном большинству и не требует от аудитории высокого уровня подготовленности для восприятия.Насчёт последнего постараемся ответить на вопрос о том почему так востребованы остросюжетные произведения – то есть те, чья фабула построена на множестве перипетий с большой амплитудой. И здесь всё достаточно просто: концентрация внимания ограничена во времени и прилагаемых усилиях, поэтому чем сложнее образ, тем больше волевого момента требуется человеку для его понимания и тем сильнее испытываемый им стресс. Этот навык вырабатывается с годами, но далеко не со всяким темпераментом такой процесс происходит гладко, да и не всякому он нужен постоянно. А здесь полярность стресса меняется каждые несколько минут и это позволяет сохранять внимание длительное время, не пребывая при этом в напряжении.Если отсутствие необходимости надолго концентрировать внимание – первый краеугольный камень массовой культуры, то второй – это простые и понятные образы. Критика их любит называть штампами или клише, но, как однажды было сказано, супермен Рэмбо куда понятнее простому обывателю, чем поэт Рембо.Раз уже заговорили о суперменах, то потребность в таких персонажах тоже заложена человеческой психикой: добро обязательно должно быть сильным, слабость убивает веру в добро. Ну и обязательно нужен идеал, на который хочется равняться. Поэтому супермен – это некий взрослый аналог сказочного богатыря, или реже – доброго волшебника. У Шпанова таковым является интеллектуал Нил Кручинин, которому противостоят не менее хитроумные враги.Ещё одна функция массовой культуры – это окно в мир. Даже сейчас, когда путешествия достаточно доступны, абсолютное большинство выбирает популярные туристические направления чтобы остаться в привычном мире, но при этом обставленном экзотическим антуражем, и вряд ли собирается по-настоящему погружаться в реалии того, куда едет. А приключенческий жанр даёт если не безопасное погружение, то хотя бы его иллюзию.Также массовая культура обязательно ориентируется на референтную группу аудитории. Условно говоря, если таковыми являются неграмотные сельские жители, то для них предназначены лубочные издания с рассказами в картинках: именно отсюда берут начало такие ныне популярные жанры, как комикс и манга. А вот если референтной группой становятся горожане с образованием и претензией на интеллектуальность, то здесь полное раздолье для фантастики.При Сталине хорошо понимали необходимость говорить аудиторией на понятном ей языке: писать то, что будут читать, снимать то, что будут смотреть. Особенно это касалось детей и молодёжи: воспитательное значение приключенческого жанра под сомнение не ставилось. В результате именно тогда в литературе появились ставшие классикой произведения Аркадия Гайдара и Льва Кассиля. А на Украине приключенческие повести их современников Николая Трублаини и Олеся Донченко входили в школьную программу вплоть до распада СССР. Не меньшее внимание уделялось и взрослым, многие из которых освоили грамоту в зрелом возрасте: книги Николая Шпанова ориентировались преимущественно на таких людей.Отношение поменялось при Хрущёве, когда стала модной ориентация на интеллектуальную часть общества и началось насаждение противостояния элитарной культуры (часто даже замыкавшейся в рамках отдельных течений) и массовой. Тогда же началось противостояние "серьёзных" жанров вроде производственного романа и "несерьёзных", к которым отнесли детектив, фантастику, приключения и мелодраму, хотя художественные качества произведения от жанра не зависят. При этом как-то в упор не хотели замечать, что "серьёзные" жанры всё чаще становятся прибежищем для конъюнктурщиков, а общество теряет к ним интерес.В результате практически полностью прекратилась не только трансляция смыслов на значительную часть аудитории, но и генерация таковых для неё. К какой катастрофе это привело – говорить излишне.

https://ukraina.ru/20190607/1023830628.html

https://ukraina.ru/20240425/1049930801.html

https://ukraina.ru/20260922/realnost-fantastiki-i-fantasticheskaya-realnost-160-let-gerbertu-dzhordzhu-uellsu-1082324571.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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