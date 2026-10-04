Мерц привёз Киеву €1,35 млрд - 04.10.2026 Украина.ру
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Мерц привёз Киеву €1,35 млрд
Мерц привёз Киеву €1,35 млрд - 04.10.2026 Украина.ру
Мерц привёз Киеву €1,35 млрд
Германия направит Украине €1 млрд на военные нужды и ещё €350 млн на восстановление энергетики. О новом пакете помощи сообщил Владимир Зеленский на фоне визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. Об этом 4 октября сообщила "Европейская правда"
2026-10-04T15:35
2026-10-04T15:36
новости
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фридрих мерц
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Военная часть предусматривает финансирование совместного выпуска перехватчиков для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, средства пойдут на дальнобойные вооружения, боевые БПЛА и спутниковые технологии.Ещё €350 млн предназначены для энергетической инфраструктуры: генераторы, трансформаторные подстанции, ремонтные комплекты и восстановление повреждённых объектов."Мы оперативно запускаем их в серийное производство. Это быстро и ощутимо укрепит украинскую ПВО", — заявил Мерц о новых перехватчиках.Зеленский подчеркнул, что в пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков именно против реактивных "Гераней". По словам Мерца, около €350 млн пойдут на энергетическую помощь.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, фридрих мерц, киев, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру

Мерц привёз Киеву €1,35 млрд

15:35 04.10.2026 (обновлено: 15:36 04.10.2026)
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Германия направит Украине €1 млрд на военные нужды и ещё €350 млн на восстановление энергетики. О новом пакете помощи сообщил Владимир Зеленский на фоне визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. Об этом 4 октября сообщила "Европейская правда"
Военная часть предусматривает финансирование совместного выпуска перехватчиков для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, средства пойдут на дальнобойные вооружения, боевые БПЛА и спутниковые технологии.
Ещё €350 млн предназначены для энергетической инфраструктуры: генераторы, трансформаторные подстанции, ремонтные комплекты и восстановление повреждённых объектов.
"Мы оперативно запускаем их в серийное производство. Это быстро и ощутимо укрепит украинскую ПВО", — заявил Мерц о новых перехватчиках.
Зеленский подчеркнул, что в пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков именно против реактивных "Гераней". По словам Мерца, около €350 млн пойдут на энергетическую помощь.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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