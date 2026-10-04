https://ukraina.ru/20261004/igrushki-s-zasokhshey-lki-medvedev-prigrozil-obrushit-starlink-v-sluchae-kosmicheskoy-voyny-1083596490.html

"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны

"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны - 04.10.2026 Украина.ру

"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае космической войны спутники Starlink "посыпятся, как игрушки с засохшей рождественской ёлки". Об этом 4 октября он написал в своём Телеграм-канале

2026-10-04T14:07

2026-10-04T14:07

2026-10-04T14:07

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"Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", — заявил Медведев.Он также подчеркнул: любая попытка "блокировать" российскую спутниковую группировку "Рассвет" обернётся её уничтожением, а это, в свою очередь, запустит механизм полноценной космической войны.Напомним, Starlink активно используется украинскими подразделениями для связи в зоне боевых действий. В марте 2025 года Илон Маск называл систему "костяком украинской армии" и предупреждал, что отключение доступа обернётся серьёзными проблемами для ВСУ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, илон маск, украина.ру