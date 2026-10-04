"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны - 04.10.2026 Украина.ру
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"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны
"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны - 04.10.2026 Украина.ру
"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае космической войны спутники Starlink "посыпятся, как игрушки с засохшей рождественской ёлки". Об этом 4 октября он написал в своём Телеграм-канале
2026-10-04T14:07
2026-10-04T14:07
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"Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", — заявил Медведев.Он также подчеркнул: любая попытка "блокировать" российскую спутниковую группировку "Рассвет" обернётся её уничтожением, а это, в свою очередь, запустит механизм полноценной космической войны.Напомним, Starlink активно используется украинскими подразделениями для связи в зоне боевых действий. В марте 2025 года Илон Маск называл систему "костяком украинской армии" и предупреждал, что отключение доступа обернётся серьёзными проблемами для ВСУ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, илон маск, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Илон Маск, Украина.ру

"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны

14:07 04.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования, — заявил Дмитрий Медведев
‼ Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования, — заявил Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае космической войны спутники Starlink "посыпятся, как игрушки с засохшей рождественской ёлки". Об этом 4 октября он написал в своём Телеграм-канале
"Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", — заявил Медведев.
Он также подчеркнул: любая попытка "блокировать" российскую спутниковую группировку "Рассвет" обернётся её уничтожением, а это, в свою очередь, запустит механизм полноценной космической войны.
Напомним, Starlink активно используется украинскими подразделениями для связи в зоне боевых действий.
В марте 2025 года Илон Маск называл систему "костяком украинской армии" и предупреждал, что отключение доступа обернётся серьёзными проблемами для ВСУ.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
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