Военный эксперт раскрыл, какие действия ВС РФ сломают тактику ВСУ под Красным Лиманом - 04.10.2026 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, какие действия ВС РФ сломают тактику ВСУ под Красным Лиманом
Военный эксперт раскрыл, какие действия ВС РФ сломают тактику ВСУ под Красным Лиманом - 04.10.2026 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, какие действия ВС РФ сломают тактику ВСУ под Красным Лиманом
Грамотная работа командиров и личного состава — главный ответ на тактику противника под Красным Лиманом. Техника должна быть замаскирована и находиться в районах рассредоточения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-04T18:30
2026-10-04T18:30
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Ситуация в районе Красного Лимана остаётся напряжённой. Киевский режим атакует большими силами, применяя опасную тактику: бьёт "Хорнетами" по местам стоянки транспорта, чтобы лишить снабжения пункты управления БПЛА, а затем направляет на позиции заминированные БТРы на радиоуправлении и доставляет грузовыми дронами роботизированные "тележки" с пулемётами.Отвечая на вопрос журналиста о том, что делать против опасной тактики ВСУ под Красным Лиманом, собеседник Украина.ру заявил, что нужна грамотная работа командиров и личного состава."Техника должна находиться в районах рассредоточения. Она должна быть замаскирована и находиться в капонирах. При этом неподалеку должны быть ложные районы для обмана противника. Все это надо прикрывать РЭБом и ПВО, чтобы ВСУ не могли атаковать ее с воздуха", — пояснил он.По словам Насонова, что касается снабжения, опытный военнослужащий должен брать с собой дополнительные запасы еды и боеприпасов. "А тут, видимо, присутствовала расслабленность, что их будут с той или иной периодичностью снабжать", — отметил он.Эксперт уверен, что командирам просто надо "взбодрить личный состав" и провести необходимые проверки. "Если мы выполним все предписания боевого устава сухопутных войск, все будет нормально. И дроны посшибаем, и технику не подпустим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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Военный эксперт раскрыл, какие действия ВС РФ сломают тактику ВСУ под Красным Лиманом

18:30 04.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Грамотная работа командиров и личного состава — главный ответ на тактику противника под Красным Лиманом. Техника должна быть замаскирована и находиться в районах рассредоточения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ситуация в районе Красного Лимана остаётся напряжённой. Киевский режим атакует большими силами, применяя опасную тактику: бьёт "Хорнетами" по местам стоянки транспорта, чтобы лишить снабжения пункты управления БПЛА, а затем направляет на позиции заминированные БТРы на радиоуправлении и доставляет грузовыми дронами роботизированные "тележки" с пулемётами.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что делать против опасной тактики ВСУ под Красным Лиманом, собеседник Украина.ру заявил, что нужна грамотная работа командиров и личного состава.
"Техника должна находиться в районах рассредоточения. Она должна быть замаскирована и находиться в капонирах. При этом неподалеку должны быть ложные районы для обмана противника. Все это надо прикрывать РЭБом и ПВО, чтобы ВСУ не могли атаковать ее с воздуха", — пояснил он.
По словам Насонова, что касается снабжения, опытный военнослужащий должен брать с собой дополнительные запасы еды и боеприпасов. "А тут, видимо, присутствовала расслабленность, что их будут с той или иной периодичностью снабжать", — отметил он.
Эксперт уверен, что командирам просто надо "взбодрить личный состав" и провести необходимые проверки. "Если мы выполним все предписания боевого устава сухопутных войск, все будет нормально. И дроны посшибаем, и технику не подпустим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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