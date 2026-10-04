https://ukraina.ru/20261004/vsu-ubili-trkh-chelovek-v-belgorodskoy-oblasti-chetvero-detey-raneny-1083595366.html

ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены

ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены - 04.10.2026 Украина.ру

ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены

В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев

2026-10-04T10:39

2026-10-04T10:39

2026-10-04T10:39

сво

спецоперация

белгородская область

белгород

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украина.ру

вооруженные силы украины

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Один человек погиб при атаке на Грайворонский округ прошедшей ночью. Ещё двое скончались в больницах региона — женщина, получившая тяжёлые травмы вчера вечером во время атаки на Белгород, а также мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.Ранения получили жители Белгорода, а также Грайворонского и Шебекинского округов. Среди пострадавших — четверо детей. 16-летний юноша и один взрослый находятся в тяжёлом состоянии."При необходимости будем направлять их в федеральные клиники", — пообещал губернатор.Всего за сутки средства ПВО России уничтожили 182 беспилотника ВСУ. Украинские военные произвели восемь артиллерийских обстрелов и одиннадцать раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

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сво, спецоперация, белгородская область, белгород, россия, украина.ру, вооруженные силы украины