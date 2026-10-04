https://ukraina.ru/20261004/vsu-ubili-trkh-chelovek-v-belgorodskoy-oblasti-chetvero-detey-raneny-1083595366.html
ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены
ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены - 04.10.2026 Украина.ру
ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены
В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев
2026-10-04T10:39
2026-10-04T10:39
2026-10-04T10:39
сво
спецоперация
белгородская область
белгород
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
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Один человек погиб при атаке на Грайворонский округ прошедшей ночью. Ещё двое скончались в больницах региона — женщина, получившая тяжёлые травмы вчера вечером во время атаки на Белгород, а также мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.Ранения получили жители Белгорода, а также Грайворонского и Шебекинского округов. Среди пострадавших — четверо детей. 16-летний юноша и один взрослый находятся в тяжёлом состоянии."При необходимости будем направлять их в федеральные клиники", — пообещал губернатор.Всего за сутки средства ПВО России уничтожили 182 беспилотника ВСУ. Украинские военные произвели восемь артиллерийских обстрелов и одиннадцать раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, белгородская область, белгород, россия, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Белгород, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены
В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев
Один человек погиб при атаке на Грайворонский округ прошедшей ночью. Ещё двое скончались в больницах региона — женщина, получившая тяжёлые травмы вчера вечером во время атаки на Белгород, а также мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.
Ранения получили жители Белгорода, а также Грайворонского и Шебекинского округов. Среди пострадавших — четверо детей. 16-летний юноша и один взрослый находятся в тяжёлом состоянии.
"При необходимости будем направлять их в федеральные клиники", — пообещал губернатор.
Всего за сутки средства ПВО России уничтожили 182 беспилотника ВСУ. Украинские военные произвели восемь артиллерийских обстрелов и одиннадцать раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.
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