Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне - 04.10.2026 Украина.ру
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Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне
Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне - 04.10.2026 Украина.ру
Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне
В Киеве произошёл новый мощный удар по Северному мосту. Об этом 4 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-04T10:50
2026-10-04T10:50
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вооруженные силы украины
виталий кличко
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Удар подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Российская армия продолжает перерезать важнейшие транспортные артерии ВСУ. Это уже второй удар по переправе через Днепр, которая используется для переброски войск и доставки военных грузов.Взрыв проделал в дорожном полотне огромную воронку. Ранее удары наносились и по Южному мосту — киевским властям пришлось останавливать движение. Город охватил транспортный коллапс.Отметим, что сейчас в Киеве находится канцлер Германии Фридрих Мерц.О стратегии России – в материале Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, фридрих мерц, украина.ру, вооруженные силы украины, виталий кличко
Новости, Киев, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко

Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне

10:50 04.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото
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В Киеве произошёл новый мощный удар по Северному мосту. Об этом 4 октября сообщили украинские СМИ
Удар подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Российская армия продолжает перерезать важнейшие транспортные артерии ВСУ. Это уже второй удар по переправе через Днепр, которая используется для переброски войск и доставки военных грузов.
Взрыв проделал в дорожном полотне огромную воронку. Ранее удары наносились и по Южному мосту — киевским властям пришлось останавливать движение. Город охватил транспортный коллапс.
Отметим, что сейчас в Киеве находится канцлер Германии Фридрих Мерц.
О стратегии России – в материале Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ
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