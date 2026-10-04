Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне
© Фото
© Фото
В Киеве произошёл новый мощный удар по Северному мосту. Об этом 4 октября сообщили украинские СМИ
Удар подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Российская армия продолжает перерезать важнейшие транспортные артерии ВСУ. Это уже второй удар по переправе через Днепр, которая используется для переброски войск и доставки военных грузов.
Взрыв проделал в дорожном полотне огромную воронку. Ранее удары наносились и по Южному мосту — киевским властям пришлось останавливать движение. Город охватил транспортный коллапс.
Отметим, что сейчас в Киеве находится канцлер Германии Фридрих Мерц.
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