https://ukraina.ru/20261004/klichko-podtverdil-udar-po-severnomu-mostu-ogromnaya-voronka-v-dorozhnom-polotne-1083595638.html

Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне

Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне - 04.10.2026 Украина.ру

Кличко подтвердил удар по Северному мосту: огромная воронка в дорожном полотне

В Киеве произошёл новый мощный удар по Северному мосту. Об этом 4 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-04T10:50

2026-10-04T10:50

2026-10-04T10:50

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Удар подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Российская армия продолжает перерезать важнейшие транспортные артерии ВСУ. Это уже второй удар по переправе через Днепр, которая используется для переброски войск и доставки военных грузов.Взрыв проделал в дорожном полотне огромную воронку. Ранее удары наносились и по Южному мосту — киевским властям пришлось останавливать движение. Город охватил транспортный коллапс.Отметим, что сейчас в Киеве находится канцлер Германии Фридрих Мерц.О стратегии России – в материале Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, фридрих мерц, украина.ру, вооруженные силы украины, виталий кличко