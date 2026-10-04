https://ukraina.ru/20261004/solidarnost-zakonchilas-polsha-i-rumyniya-ne-pustyat-ukrainskoe-zerno-1083595770.html

"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно

"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно - 04.10.2026 Украина.ру

"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно

Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию на фоне продолжающейся блокады Чёрного моря. Об этом 4 октября сообщило издание Politico

2026-10-04T11:34

2026-10-04T11:34

2026-10-04T11:34

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Киев просил страны ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить €1,1 млрд на компенсацию возросших транспортных расходов.По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, сейчас через европейские железные дороги, автотрассы и речные маршруты удаётся вывезти менее половины необходимого объёма.Если ситуация не изменится, на Украине в этом году могут остаться до 35 млн тонн зерна. Высоцкий предупредил, что нехватка денег у аграриев может ударить и по следующему урожаю: "Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40%".В Румынии заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров. "Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть", — сказал министр сельского хозяйства Барна Танцош.Польское министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, румыния, польша, дмитрий высоцкий, politico, ес, украина.ру