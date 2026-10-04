"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно - 04.10.2026 Украина.ру
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"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно
"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно - 04.10.2026 Украина.ру
"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно
Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию на фоне продолжающейся блокады Чёрного моря. Об этом 4 октября сообщило издание Politico
2026-10-04T11:34
2026-10-04T11:34
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Киев просил страны ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить €1,1 млрд на компенсацию возросших транспортных расходов.По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, сейчас через европейские железные дороги, автотрассы и речные маршруты удаётся вывезти менее половины необходимого объёма.Если ситуация не изменится, на Украине в этом году могут остаться до 35 млн тонн зерна. Высоцкий предупредил, что нехватка денег у аграриев может ударить и по следующему урожаю: "Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40%".В Румынии заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров. "Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть", — сказал министр сельского хозяйства Барна Танцош.Польское министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, румыния, польша, дмитрий высоцкий, politico, ес, украина.ру
Новости, Украина, Румыния, Польша, Дмитрий Высоцкий, Politico, ЕС, Украина.ру

"Солидарность" закончилась: Польша и Румыния не пустят украинское зерно

11:34 04.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию на фоне продолжающейся блокады Чёрного моря. Об этом 4 октября сообщило издание Politico
Киев просил страны ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить €1,1 млрд на компенсацию возросших транспортных расходов.
По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, сейчас через европейские железные дороги, автотрассы и речные маршруты удаётся вывезти менее половины необходимого объёма.
Если ситуация не изменится, на Украине в этом году могут остаться до 35 млн тонн зерна. Высоцкий предупредил, что нехватка денег у аграриев может ударить и по следующему урожаю: "Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40%".
В Румынии заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров.
"Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть", — сказал министр сельского хозяйства Барна Танцош.
Польское министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября
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