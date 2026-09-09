https://ukraina.ru/20260909/prichernomore-pod-nepreryvnym-udarom-bpla-rosaviatsiya-zakryla-dlya-poltov-uzhe-13-aeroportov-1083089498.html

Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 09.09.2026 Украина.ру

Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА после полуночи введены ещё в одиннадцати аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 9 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-09T06:31

2026-09-09T06:31

2026-09-09T06:34

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С полудня 8 сентября полёты были закрыты в аэропортах Геленджика и Краснодара. В воздушной гавани популярного курорта ограничения на взлёт и посадку самолётов действуют уже 16 часов. По всему черноморскому побережью Краснодарского края, от Адлера до Анапы, а также в Крыму практически непрерывно звучат сигналы воздушной тревоги.К перечню закрытых для полётов к этому часу добавились аэропорты Саратова (1:31 мск), Пензы (1:38 мск), Сочи (1:58 мск), Ульяновска (2:50 мск), Самары (3:02 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (4:43 мск), Уфы (5:09 мск), Чебоксар (5:20 мск) и Оренбурга (5:22 мск).Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам, а также ракетной угрозы.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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