Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 09.09.2026 Украина.ру
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Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов
Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 09.09.2026 Украина.ру
Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА после полуночи введены ещё в одиннадцати аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 9 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-09T06:31
2026-09-09T06:34
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росавиация
геленджик
краснодар
сочи
саратовская область
пенза
ульяновская область
самара
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С полудня 8 сентября полёты были закрыты в аэропортах Геленджика и Краснодара. В воздушной гавани популярного курорта ограничения на взлёт и посадку самолётов действуют уже 16 часов. По всему черноморскому побережью Краснодарского края, от Адлера до Анапы, а также в Крыму практически непрерывно звучат сигналы воздушной тревоги.К перечню закрытых для полётов к этому часу добавились аэропорты Саратова (1:31 мск), Пензы (1:38 мск), Сочи (1:58 мск), Ульяновска (2:50 мск), Самары (3:02 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (4:43 мск), Уфы (5:09 мск), Чебоксар (5:20 мск) и Оренбурга (5:22 мск).Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам, а также ракетной угрозы.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Росавиация, Геленджик, Краснодар, Сочи, Саратовская область, Пенза, Ульяновская область, Самара, Бугульма, Казань, Уфа, Оренбург, Черное море, краснодарский край, Крым, аэропорты, аэропорт, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости

Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов

06:31 09.09.2026 (обновлено: 06:34 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты
Аэропорты - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА после полуночи введены ещё в одиннадцати аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 9 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
С полудня 8 сентября полёты были закрыты в аэропортах Геленджика и Краснодара. В воздушной гавани популярного курорта ограничения на взлёт и посадку самолётов действуют уже 16 часов. По всему черноморскому побережью Краснодарского края, от Адлера до Анапы, а также в Крыму практически непрерывно звучат сигналы воздушной тревоги.
К перечню закрытых для полётов к этому часу добавились аэропорты Саратова (1:31 мск), Пензы (1:38 мск), Сочи (1:58 мск), Ульяновска (2:50 мск), Самары (3:02 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (4:43 мск), Уфы (5:09 мск), Чебоксар (5:20 мск) и Оренбурга (5:22 мск).
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам, а также ракетной угрозы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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