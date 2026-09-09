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Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА

Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА - 09.09.2026 Украина.ру

Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491. Об этом Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-09T00:28

2026-09-09T00:28

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 сентября до 8:00 мск 8 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона и Чёрного моря были сбиты 384 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 491 украинский ударный БПЛА дальнего действия. Это почти в полтора раза превышает показатель предыдущих суток.Ранее сообщалось, что накануне над регионами России было перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотника, за сутки — 338.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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