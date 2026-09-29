Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны

"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области

Российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области двойками-тройками под своим полным контролем. Об этом командир штурмовой роты группировки "Север" с позывным Шальной рассказал на видео Минобороны РФ