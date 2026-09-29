Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны - 29.09.2026 Украина.ру
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Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны
Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны - 29.09.2026 Украина.ру
Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны
Бойцы российской группировки "Центр" эвакуировали из населённого пункта Белицкое в безопасный район восемь мирных жителей. Об этом 29 сентября сообщил заместитель военного коменданта отдельного гвардейского комендантского полка 51-й общевойсковой армии с позывным Якут
2026-09-29T08:06
2026-09-29T08:06
украина.ру
россия
донецкая народная республика
днр
сво
спецоперация
эвакуация
мирные жители
армия россии
военнослужащий
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По сообщению Минобороны РФ, штурмовые подразделения группировки "Центр" в результате активных наступательных действий 22 июля завершили освобождение города Белицкое в ДНР."Привезли восемь человек. Это была эвакуация из населённого пункта Белицкое", — рассказал Якут в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.Эвакуация мирных жителей продолжалась двое суток, российским бойцам пришлось действовать в сложных условиях оперативной обстановки. Чтобы максимально обезопасить гражданских лиц, их перемещение осуществлялось поэтапно — сначала группа шла пешком под сопровождением военнослужащих, на втором этапе жителей отвезли на автомобильной технике.В Минобороны РФ отметили, что маршруты эвакуации были заранее проработаны и скорректированы с учетом текущей обстановки."Благодаря слаженным и профессиональным действиям военнослужащих 5‑го отдельного гвардейского комендантского полка удалось своевременно вывести жителей из опасной зоны и доставить их в безопасный район, где им была оказана необходимая поддержка. Личный состав полка продолжает выполнять поставленные задачи", — добавили в ведомстве.О зверствах, которые творили киевские нацисты перед тем, как их вышвырнули из Белицкого - в публикации "Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260918/my-vas-ochen-dolgo-zhdali-boets-rasskazal-ob-evakuatsii-zhiteley-iz-kharkovskoy-oblasti-1083270756.html
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, сво, спецоперация, эвакуация, мирные жители, армия россии, военнослужащий, беженцы, всу, вооруженные силы украины, военные преступления
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, СВО, Спецоперация, эвакуация, мирные жители, Армия России, военнослужащий, беженцы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления

Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны

08:06 29.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бойцы российской группировки "Центр" эвакуировали из населённого пункта Белицкое в безопасный район восемь мирных жителей. Об этом 29 сентября сообщил заместитель военного коменданта отдельного гвардейского комендантского полка 51-й общевойсковой армии с позывным Якут
По сообщению Минобороны РФ, штурмовые подразделения группировки "Центр" в результате активных наступательных действий 22 июля завершили освобождение города Белицкое в ДНР.
"Привезли восемь человек. Это была эвакуация из населённого пункта Белицкое", — рассказал Якут в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Эвакуация мирных жителей продолжалась двое суток, российским бойцам пришлось действовать в сложных условиях оперативной обстановки. Чтобы максимально обезопасить гражданских лиц, их перемещение осуществлялось поэтапно — сначала группа шла пешком под сопровождением военнослужащих, на втором этапе жителей отвезли на автомобильной технике.
В Минобороны РФ отметили, что маршруты эвакуации были заранее проработаны и скорректированы с учетом текущей обстановки.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям военнослужащих 5‑го отдельного гвардейского комендантского полка удалось своевременно вывести жителей из опасной зоны и доставить их в безопасный район, где им была оказана необходимая поддержка. Личный состав полка продолжает выполнять поставленные задачи", — добавили в ведомстве.
О зверствах, которые творили киевские нацисты перед тем, как их вышвырнули из Белицкого - в публикации "Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали.
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