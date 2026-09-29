Бойцы "Центра" двое суток выводили жителей Белицкого из опасной зоны
Бойцы российской группировки "Центр" эвакуировали из населённого пункта Белицкое в безопасный район восемь мирных жителей. Об этом 29 сентября сообщил заместитель военного коменданта отдельного гвардейского комендантского полка 51-й общевойсковой армии с позывным Якут
По сообщению Минобороны РФ, штурмовые подразделения группировки "Центр" в результате активных наступательных действий 22 июля завершили освобождение города Белицкое в ДНР.
"Привезли восемь человек. Это была эвакуация из населённого пункта Белицкое", — рассказал Якут в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Эвакуация мирных жителей продолжалась двое суток, российским бойцам пришлось действовать в сложных условиях оперативной обстановки. Чтобы максимально обезопасить гражданских лиц, их перемещение осуществлялось поэтапно — сначала группа шла пешком под сопровождением военнослужащих, на втором этапе жителей отвезли на автомобильной технике.
В Минобороны РФ отметили, что маршруты эвакуации были заранее проработаны и скорректированы с учетом текущей обстановки.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям военнослужащих 5‑го отдельного гвардейского комендантского полка удалось своевременно вывести жителей из опасной зоны и доставить их в безопасный район, где им была оказана необходимая поддержка. Личный состав полка продолжает выполнять поставленные задачи", — добавили в ведомстве.
О зверствах, которые творили киевские нацисты перед тем, как их вышвырнули из Белицкого - в публикации "Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали.
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