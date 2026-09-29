Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября - 29.09.2026 Украина.ру
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Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября
Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября - 29.09.2026 Украина.ру
Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября
В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое. Южная Корея не собирается "спускать" Зеленскому его наплевательское отношение к союзнику — высокопоставленный представитель правящей партии призвал пересмотреть оказание помощи Украине.
2026-09-29T09:48
2026-09-29T10:08
эксклюзив
хроники
россия
родион мирошник
киев
южная корея
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
всу
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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Он подчеркнул, что действия ВСУ являются тяжкими военными преступлениями, которые для киевского режима стали нормой."Абсолютный факт, что у них в прицеле наши дети. Когда совершаются преступления с использованием дронов, когда наносится удар по девочке на велосипеде — по ребёнку, который гуляет по детскому саду, когда он не просто скрыт за стенами или за крышей автомобиля. Удар наносится по ребенку, которого они прекрасно видят в камеру дрона", — подчеркнул дипломат.Союзники Киева, как на Западе, так и на Востоке, упорно не замечают его бесчеловечной сути, тотальной коррупционности и прочих "родовых" свойств. Однако некоторые действия руководства режима вынуждают на резкую реакцию и самых лояльных ему. Так, продолжает развиваться скандал между Южной Кореей и Киевом, спровоцированный выступлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. В нём он сообщил, что двое захваченных украинскими военными северокорейских военнослужащих были отправлены в Южную Корею, что вызвало чрезвычайно резкую реакцию президента Ли Чжэ Мёна, обвинившего Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности этого вопроса. При этом украинская сторона отрицала, что такая договорённость была.Теперь к радикальным шагам в отношении Киева — пересмотрe вопроса о предоставлении помощи — призвал секретарь от правящей партии в парламентском Комитете по национальной обороне, бывший заместитель командующего Объединёнными силами Южной Кореи и США генерал Ким Бён Чжу."Нет ни причин, ни необходимости оказывать поддержку государству, которое не сохраняет доверие между правительствами и игнорирует договорённости между главами государств. Правительство Республики Корея должно немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении помощи Украине", — заявил высокопоставленный парламентарий.Это заявление уже вызвало болезненную реакцию у ряда украинских экспертов.Успехи ВС РФРоссийские войска минувшей ночью продолжали методичную работу по военной машине нацистского режима. В Киеве и области практически непрерывно звучали сигналы воздушной тревоги. С вечера по объектам в столице работали "Герани", позже к ним присоединились баллистические ракеты, "Цирконы" и "Ониксы".По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы гремели в Василькове, Броварах, Жулянах и Теремках Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о поражении административных зданий в Оболонском и Соломенском районах столицы. Также сообщалось о беспилотнике, поразившем бизнес-центр в Святошинском районе и о дроне, упавшем вблизи Верховной Рады. Кроме этого, киевские ресурсы объявили о временном прекращении движения поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.Помимо столичного региона, прилеты зафиксировали в Одессе, Измаиле и Великодолинском Одесской области, в районе города Сарны Ровенской области, в Сумах и Лебедине Сумской области, в окрестностях Луцка Волынской области, в Житомире, в Харькове и Харьковской области, в Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областях.По целям в Одесской области ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами. По данным подполья, на территории харьковского аэропорта ударом БПЛА была уничтожена позиция украинского зенитного ракетного комплекса FrankenSAM.Минобороны РФ позже подтвердило нанесение группового удара высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В результате удара в Киеве поражены:Локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к ним. Центр обработки данных "Бимобайл", одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ. А также центр обработки данных "Парковый" – обеспечивавший обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ.В Киевской области: Складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В Одесской области:Электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов. Цех производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в населенном пункте Великодолинское. В порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения. В порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военное имущество для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", перевозившему военные грузы в порт Одесса.Работа ПВОПо данным Минобороны РФ, силы ПВО и Мобильные огневые группы (МОГ) сбили ночью над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря 129 украинских БПЛА самолётного типа дальнего действия.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в анализе Михаила Павлива Три котла для ВСУ: игры Зеленского обрушили украинский фронт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260929/kievlyane-v-tyazheloy-depressii-strana-na-grani-ukraina-doshla-do-kriticheskoy-tochki-1083484254.html
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Андрей Никитин
Андрей Никитин
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, россия, родион мирошник, киев, южная корея, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, дети, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, минобороны рф
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Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября

09:48 29.09.2026 (обновлено: 10:08 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр КряжевЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Андрей Никитин
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В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое. Южная Корея не собирается "спускать" Зеленскому его наплевательское отношение к союзнику — высокопоставленный представитель правящей партии призвал пересмотреть оказание помощи Украине.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Он подчеркнул, что действия ВСУ являются тяжкими военными преступлениями, которые для киевского режима стали нормой.
"Абсолютный факт, что у них в прицеле наши дети. Когда совершаются преступления с использованием дронов, когда наносится удар по девочке на велосипеде — по ребёнку, который гуляет по детскому саду, когда он не просто скрыт за стенами или за крышей автомобиля. Удар наносится по ребенку, которого они прекрасно видят в камеру дрона", — подчеркнул дипломат.
Союзники Киева, как на Западе, так и на Востоке, упорно не замечают его бесчеловечной сути, тотальной коррупционности и прочих "родовых" свойств. Однако некоторые действия руководства режима вынуждают на резкую реакцию и самых лояльных ему. Так, продолжает развиваться скандал между Южной Кореей и Киевом, спровоцированный выступлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. В нём он сообщил, что двое захваченных украинскими военными северокорейских военнослужащих были отправлены в Южную Корею, что вызвало чрезвычайно резкую реакцию президента Ли Чжэ Мёна, обвинившего Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности этого вопроса. При этом украинская сторона отрицала, что такая договорённость была.
Теперь к радикальным шагам в отношении Киева — пересмотрe вопроса о предоставлении помощи — призвал секретарь от правящей партии в парламентском Комитете по национальной обороне, бывший заместитель командующего Объединёнными силами Южной Кореи и США генерал Ким Бён Чжу.
"Нет ни причин, ни необходимости оказывать поддержку государству, которое не сохраняет доверие между правительствами и игнорирует договорённости между главами государств. Правительство Республики Корея должно немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении помощи Украине", — заявил высокопоставленный парламентарий.
Это заявление уже вызвало болезненную реакцию у ряда украинских экспертов.
Успехи ВС РФ
Российские войска минувшей ночью продолжали методичную работу по военной машине нацистского режима. В Киеве и области практически непрерывно звучали сигналы воздушной тревоги. С вечера по объектам в столице работали "Герани", позже к ним присоединились баллистические ракеты, "Цирконы" и "Ониксы".
По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы гремели в Василькове, Броварах, Жулянах и Теремках Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о поражении административных зданий в Оболонском и Соломенском районах столицы. Также сообщалось о беспилотнике, поразившем бизнес-центр в Святошинском районе и о дроне, упавшем вблизи Верховной Рады. Кроме этого, киевские ресурсы объявили о временном прекращении движения поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.
Помимо столичного региона, прилеты зафиксировали в Одессе, Измаиле и Великодолинском Одесской области, в районе города Сарны Ровенской области, в Сумах и Лебедине Сумской области, в окрестностях Луцка Волынской области, в Житомире, в Харькове и Харьковской области, в Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областях.
По целям в Одесской области ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами. По данным подполья, на территории харьковского аэропорта ударом БПЛА была уничтожена позиция украинского зенитного ракетного комплекса FrankenSAM.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
08:24
Киевляне в тяжелой депрессии, страна на грани: Украина дошла до критической точкиСвежие социологические замеры стали для киевских функционеров серьезным поводом для беспокойства. По данным социологической группы "Рейтинг", в столице зафиксировали самое тяжелое моральное состояние и максимальный уровень тревожности среди регионов Украины. Киевляне оценивают перспективы страны мрачнее, чем даже обитатели прифронтовых городов.
Минобороны РФ позже подтвердило нанесение группового удара высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
В результате удара в Киеве поражены:
Локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к ним. Центр обработки данных "Бимобайл", одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ. А также центр обработки данных "Парковый" – обеспечивавший обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ.

В Киевской области:
Складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Одесской области:
Электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов. Цех производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в населенном пункте Великодолинское. В порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения. В порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военное имущество для обеспечения ВСУ.
Кроме того, на переходе морем нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", перевозившему военные грузы в порт Одесса.
Работа ПВО
По данным Минобороны РФ, силы ПВО и Мобильные огневые группы (МОГ) сбили ночью над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря 129 украинских БПЛА самолётного типа дальнего действия.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в анализе Михаила Павлива Три котла для ВСУ: игры Зеленского обрушили украинский фронт.
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