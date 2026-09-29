"Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё". Иноагентские поучения с неправильным адресом - 29.09.2026 Украина.ру
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"Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё". Иноагентские поучения с неправильным адресом
"Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё". Иноагентские поучения с неправильным адресом - 29.09.2026 Украина.ру
"Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё". Иноагентские поучения с неправильным адресом
Совершенно случайно увидел рекламу статьи некоего Аббаса Галлямова* "Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё: как Путин повторяет ошибку Сталина". Прям даже интересно стало, что же это за ошибки такие, хотя сразу же приходит в голову, что исторические аналогии – материя ненадёжная…
2026-09-29T09:31
2026-09-29T09:31
мнения
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владимир путин
иосиф сталин
черчилль
ес
нато
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Для начала о фигуранте. В активе – Союз правых сил, в 2008-10 годах – спичрайтер главы правительства России (тогда – Владимира Путина), заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан (2010-14 годы), в 2020 году вошёл в состав Экспертного совета партии "Новые люди". В начале 2022 года выехал в Израиль, поскольку не мог находиться в стране, которая воюет с соседями. 29 июля 2024 года заочно осуждён на восемь лет за дискредитацию российской армии.В общем – типичный иноагент. Либеральный мыслитель, на каком-то этапе отлично вписавшийся в российскую власть, но не смогший сложить себе цену и нашедший новую кормушку – антироссийскую.Собственно, на этом можно было бы разбор полётов завершить, но тут уж просто интересно стало – что же за ошибка-то такая? Оказывается, дело вот в чём:"В 1950 году Иосиф Сталин одобрил вторжение северокорейцев в Южную Корею, рассчитывая на быстрый успех и нежелание США вмешиваться в локальный конфликт. Однако иллюзия слабости Запада обернулась для советского лидера стратегической катастрофой: Вашингтон кратно увеличил военный бюджет, блок НАТО превратился в реальную силу, а у границ СССР вырос мощный оборонительный периметр".Честно говоря, такой ход экспертной мысли оказался неожиданным.С одной стороны, надо очень своеобразно относиться с истории, чтобы начать отсчёт противостояния СССР и США именно с Корейской войны, а не с бомбардировок Дрездена и Хиросимы, операции "Немыслимое" (план войны западных союзников против СССР в 1945 году, который разрабатывал имперский генеральный штаб по поручению Черчилля) и "Фултонской речи".С другой стороны, в чём связь между войной, которую вёл союзник СССР (с целями вполне благородными – восстановления территориальной целостности Кореи) и военной операцией, которую ведёт сама Россия (с целями ничуть не менее благородными – предотвращения военной угрозы с территории Украины, которая оказалась вполне реальной)?Иноагент, однако, такими вопросами не задаётся и ищет "параллели". Кто ищет – тот всегда найдёт.Параллель первая: "Запад выглядел сытым, разобщённым и не готовым воевать. (…) Российский лидер рассчитывал быстро уничтожить украинское государство, привести к власти подконтрольное правительство и поставить Запад перед результатом, который тот будет вынужден признать".Интересно, какой смысл в приведении к власти подконтрольного правительства в государстве, которое надлежит уничтожить? Нет ли тут какого-то противоречия?Впрочем, мы придираемся. Галлямов* именно потому и иноагент, что от него требуется освещать повесточку, а не уважать читателей. В конце концов, украинской пропаганде надлежит верить, а она уверяет, что Россия собирается ликвидировать украинское государство и устроить геноцид…Что не так в анализе иноагента? Так же, как в случае с Корейской войной, он начинает отсчёт с того пункта, который ему интересен. То есть "Мюнхенскую речь" Путина он из рассмотрения исключает (хотя странно – уже на следующий год после выступления в Мюнхене он считается спичрайтером российского премьера, то есть, по логике, содержание речи должен был знать и с ней соглашаться), так же, как и "ультиматум" декабря 2021 года, когда Россия жёстко поставила вопрос о гарантиях своей безопасности.Кстати говоря, стремительное формирование "проукраинской коалиции", без учёта интересов её европейских участников и даже с уступками их суверенитета в пользу Украины, наглядно показало, что угроза российским руководством была оценена правильно. Впрочем, и формироваться она начала не в 2022, а в 2014 году – по итогам государственного переворота на Украине…Вторая параллель: "как Корейская война сделала политически возможным перевооружение Западной Германии, так нападение на Украину сделало политически возможным новое масштабное перевооружение Европы".По поводу милитаризации Германии можем только сказать – "post hoc ergo propter hoc" (после – не значит вследствие). Первый подход был сделан ещё во время подготовки упомянутой операции "Немыслимое" – британские военные считали возможным создание вспомогательных немецких частей, но Черчилль немцев всё ещё боялся и проект был отвергнут. Однако после создания НАТО (до, а не после Кореи!) ремилитаризация Германии была вопросом времени.Что до нынешней ситуации, то сейчас в мире развивается экономический кризис, связанный с исчерпанностью нынешней модели капитализма. Прошлый раз такая ситуация возникла вследствие кризисов 1929 и 1937 годов – выходили из кризиса за счёт военной мобилизации.Третья параллель: "укрепление государства, которое собирались уничтожить".Следствием Корейской войны действительно стало укрепление двух государств, которые, в общем-то, создавать и не собирались. Эксперт-иноагент как-то забыл, что, согласно первоначальным планам, создавать ФРГ-ГДР и РК-КНДР никто не собирался – и Германия и Корея должны были быть едиными. Уподобляя Украину ФРГ и РК, Галлямов совершает мыслепреступление – по версии нынешнего киевского режима.По версии его вашингтонских хозяев никакого мыслепреступления, в общем-то, нет: 35 лет назад Джордж Буш – старший уговаривал Верховную Раду не идти на поводу у националистов и не провозглашать независимость, да и сейчас в американской элите бытует представление об Украине как о временно оккупированной части территории России, перспектив самостоятельного существования не имеющей.Кстати, статья опубликована 2 сентября – то есть автор должен был быть в курсе относительно реальной политической, экономической и демографической ситуации на Украине, которая мало напоминает Германию и Корею 1955 года.Четвертая параллель: "движение соседей в противоположную сторону".Тогда, дескать Япония пошла в сторону США (а куда ей ещё было идти?), а теперь Украина идёт в ЕС…Россия никогда не выступала против евроинтеграции Украины. Вопросов было только два: а) не за счёт России; б) а сам ЕС в курсе? Ответ на первый вопрос – в наличии, что до ответа на второй, то его надо адресовать ЕС. В конце концов, Турция тоже идёт в ЕС. 27 лет уже. По поводу "ускоренного вступления Украины" в ЕС, похоже, существует консенсус – за особые условия выступает в основном Великобритания, не являющаяся членом ЕС.В целом же стенания иноагента Галлямова логично адресовать его хозяевам – в начале века у Европы были все возможности строить взаимовыгодное сотрудничество в едином пространстве от Бреста до Владивостока. Из "уступок" от Европы требовалось создание новой архитектуры безопасности с участием России.В результате Европа потеряла рынок России, российские энергоресурсы по долговременным контрактам, милитаризацию экономики, усиливающуюся зависимость от США и Украины (Украины!) А что получили? Право игнорировать интересы России, с которой всё равно придётся договариваться и чьи интересы – учитывать? Действительно: "пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё"… Интересно, сам-то Галлямов понял, что написал? Нет. Не интересно. Иноагентам понимать не надо.* Внесён в реестр иноагентов минюста России
https://ukraina.ru/20250625/voyna-v-koree-nepobeda-yadernoy-sverkhderzhavy-1064248788.html
https://ukraina.ru/20250515/1046010023.html
https://ukraina.ru/20240715/1056268677.html
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Мнения, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Черчилль, ЕС, НАТО, Верховная Рада, Корея, Южная Корея, КНДР, ФРГ, ГДР

"Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё". Иноагентские поучения с неправильным адресом

09:31 29.09.2026
 
© Фото : Открытый источникИноагент Аббас Галлямов
Иноагент Аббас Галлямов - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : Открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Совершенно случайно увидел рекламу статьи некоего Аббаса Галлямова* "Пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё: как Путин повторяет ошибку Сталина". Прям даже интересно стало, что же это за ошибки такие, хотя сразу же приходит в голову, что исторические аналогии – материя ненадёжная…
Для начала о фигуранте. В активе – Союз правых сил, в 2008-10 годах – спичрайтер главы правительства России (тогда – Владимира Путина), заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан (2010-14 годы), в 2020 году вошёл в состав Экспертного совета партии "Новые люди". В начале 2022 года выехал в Израиль, поскольку не мог находиться в стране, которая воюет с соседями. 29 июля 2024 года заочно осуждён на восемь лет за дискредитацию российской армии.
В общем – типичный иноагент. Либеральный мыслитель, на каком-то этапе отлично вписавшийся в российскую власть, но не смогший сложить себе цену и нашедший новую кормушку – антироссийскую.
Собственно, на этом можно было бы разбор полётов завершить, но тут уж просто интересно стало – что же за ошибка-то такая? Оказывается, дело вот в чём:
"В 1950 году Иосиф Сталин одобрил вторжение северокорейцев в Южную Корею, рассчитывая на быстрый успех и нежелание США вмешиваться в локальный конфликт. Однако иллюзия слабости Запада обернулась для советского лидера стратегической катастрофой: Вашингтон кратно увеличил военный бюджет, блок НАТО превратился в реальную силу, а у границ СССР вырос мощный оборонительный периметр".
Честно говоря, такой ход экспертной мысли оказался неожиданным.
С одной стороны, надо очень своеобразно относиться с истории, чтобы начать отсчёт противостояния СССР и США именно с Корейской войны, а не с бомбардировок Дрездена и Хиросимы, операции "Немыслимое" (план войны западных союзников против СССР в 1945 году, который разрабатывал имперский генеральный штаб по поручению Черчилля) и "Фултонской речи".
Американские войска в Корее, 1951 год
25 июня 2025, 08:00История
Война в Корее: непобеда ядерной сверхдержавыВ истории ничего нового нет. Поддержка малых стран в борьбе с большими, применение ЧВК и "ихтамнетов" можно обнаружить и в древней, и в средневековой, и в новой истории. Однако, до 1945 года в мире не было державы, способной уничтожить (не разгромить, а именно уничтожить) любое противостоящее государство или группу государств
С другой стороны, в чём связь между войной, которую вёл союзник СССР (с целями вполне благородными – восстановления территориальной целостности Кореи) и военной операцией, которую ведёт сама Россия (с целями ничуть не менее благородными – предотвращения военной угрозы с территории Украины, которая оказалась вполне реальной)?
Иноагент, однако, такими вопросами не задаётся и ищет "параллели". Кто ищет – тот всегда найдёт.
Параллель первая: "Запад выглядел сытым, разобщённым и не готовым воевать. (…) Российский лидер рассчитывал быстро уничтожить украинское государство, привести к власти подконтрольное правительство и поставить Запад перед результатом, который тот будет вынужден признать".
Интересно, какой смысл в приведении к власти подконтрольного правительства в государстве, которое надлежит уничтожить? Нет ли тут какого-то противоречия?
Впрочем, мы придираемся. Галлямов* именно потому и иноагент, что от него требуется освещать повесточку, а не уважать читателей. В конце концов, украинской пропаганде надлежит верить, а она уверяет, что Россия собирается ликвидировать украинское государство и устроить геноцид…
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
15 мая 2025, 08:28История
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
Что не так в анализе иноагента? Так же, как в случае с Корейской войной, он начинает отсчёт с того пункта, который ему интересен. То есть "Мюнхенскую речь" Путина он из рассмотрения исключает (хотя странно – уже на следующий год после выступления в Мюнхене он считается спичрайтером российского премьера, то есть, по логике, содержание речи должен был знать и с ней соглашаться), так же, как и "ультиматум" декабря 2021 года, когда Россия жёстко поставила вопрос о гарантиях своей безопасности.
Кстати говоря, стремительное формирование "проукраинской коалиции", без учёта интересов её европейских участников и даже с уступками их суверенитета в пользу Украины, наглядно показало, что угроза российским руководством была оценена правильно. Впрочем, и формироваться она начала не в 2022, а в 2014 году – по итогам государственного переворота на Украине…
Вторая параллель: "как Корейская война сделала политически возможным перевооружение Западной Германии, так нападение на Украину сделало политически возможным новое масштабное перевооружение Европы".
По поводу милитаризации Германии можем только сказать – "post hoc ergo propter hoc" (после – не значит вследствие). Первый подход был сделан ещё во время подготовки упомянутой операции "Немыслимое" – британские военные считали возможным создание вспомогательных немецких частей, но Черчилль немцев всё ещё боялся и проект был отвергнут.
Однако после создания НАТО (до, а не после Кореи!) ремилитаризация Германии была вопросом времени.
Что до нынешней ситуации, то сейчас в мире развивается экономический кризис, связанный с исчерпанностью нынешней модели капитализма. Прошлый раз такая ситуация возникла вследствие кризисов 1929 и 1937 годов – выходили из кризиса за счёт военной мобилизации.
Третья параллель: "укрепление государства, которое собирались уничтожить".
Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
15 июля 2024, 19:23
Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТОВ эфире телемарафона 15 июля у генсека Йенса Столтенберга поинтересовались, что он думает о возможности вступления Украины в НАТО по "немецкому сценарию" – т.е., до достижения восстановления территориальной целостности. Мудрый генсек, досиживающий последние месяцы на посту, вежливо уклонился от ответа, ограничившись протокольной чушью
Следствием Корейской войны действительно стало укрепление двух государств, которые, в общем-то, создавать и не собирались. Эксперт-иноагент как-то забыл, что, согласно первоначальным планам, создавать ФРГ-ГДР и РК-КНДР никто не собирался – и Германия и Корея должны были быть едиными. Уподобляя Украину ФРГ и РК, Галлямов совершает мыслепреступление – по версии нынешнего киевского режима.
По версии его вашингтонских хозяев никакого мыслепреступления, в общем-то, нет: 35 лет назад Джордж Буш – старший уговаривал Верховную Раду не идти на поводу у националистов и не провозглашать независимость, да и сейчас в американской элите бытует представление об Украине как о временно оккупированной части территории России, перспектив самостоятельного существования не имеющей.
Кстати, статья опубликована 2 сентября – то есть автор должен был быть в курсе относительно реальной политической, экономической и демографической ситуации на Украине, которая мало напоминает Германию и Корею 1955 года.
Четвертая параллель: "движение соседей в противоположную сторону".
Тогда, дескать Япония пошла в сторону США (а куда ей ещё было идти?), а теперь Украина идёт в ЕС…
Россия никогда не выступала против евроинтеграции Украины. Вопросов было только два: а) не за счёт России; б) а сам ЕС в курсе? Ответ на первый вопрос – в наличии, что до ответа на второй, то его надо адресовать ЕС. В конце концов, Турция тоже идёт в ЕС. 27 лет уже. По поводу "ускоренного вступления Украины" в ЕС, похоже, существует консенсус – за особые условия выступает в основном Великобритания, не являющаяся членом ЕС.
Украина ЕС флаги акция вступление - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 05:50
"Евроассоциация плюс": почему Украину не примут в ЕвросоюзИздание Politico со ссылкой на 10 европейских чиновников и дипломатов сообщило о разработке ЕС беспрецедентного плана по частичному членству Украины в Евросоюзе с 2027 года.
В целом же стенания иноагента Галлямова логично адресовать его хозяевам – в начале века у Европы были все возможности строить взаимовыгодное сотрудничество в едином пространстве от Бреста до Владивостока. Из "уступок" от Европы требовалось создание новой архитектуры безопасности с участием России.
В результате Европа потеряла рынок России, российские энергоресурсы по долговременным контрактам, милитаризацию экономики, усиливающуюся зависимость от США и Украины (Украины!) А что получили? Право игнорировать интересы России, с которой всё равно придётся договариваться и чьи интересы – учитывать?
Действительно: "пытаясь выиграть немногое, можно потерять всё"… Интересно, сам-то Галлямов понял, что написал? Нет. Не интересно. Иноагентам понимать не надо.
* Внесён в реестр иноагентов минюста России
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