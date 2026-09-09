Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 9 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-09T01:06
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Запорожской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Херсонской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Тульской областях, в Адыгее.Опасность по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (14:31 мск) и Краснодара (17:12 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, севастополь, запорожская область, херсонская область, харьковская область, лнр, днр, краснодарский край, брянская область, белгородская область, воронежская область, ростовская область, калужская область, волгоградская область, курская область, геленджик, краснодар, росавиация, аэропорты, аэропорт, пво, сво, минобороны рф, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:06 09.09.2026 (обновлено: 01:20 09.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 9 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Запорожской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Херсонской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Тульской областях, в Адыгее.
Опасность по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (14:31 мск) и Краснодара (17:12 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.
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