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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 9 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-09T01:06

2026-09-09T01:06

2026-09-09T01:20

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Запорожской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Херсонской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Тульской областях, в Адыгее.Опасность по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (14:31 мск) и Краснодара (17:12 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 107 украинских беспилотников, за сутки — 491.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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