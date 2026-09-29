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Киеве в огне! Ракеты и "Герани" также атакуют Одессу, Харьков и другие регионы Украины

Киеве в огне! Ракеты и "Герани" также атакуют Одессу, Харьков и другие регионы Украины - 29.09.2026 Украина.ру

Киеве в огне! Ракеты и "Герани" также атакуют Одессу, Харьков и другие регионы Украины

Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью ракеты и БПЛА традиционно уделяют Киеву, а также Одессе и Харькову. Передаём сводку на 5:00 мск 29 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-29T04:50

2026-09-29T04:50

2026-09-29T05:04

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области практически непрерывно звучат сигналы воздушной тревоги. С вечера по объектам в столице работают "Герани". Вскоре после полуночи вражеские мониторинговые каналы стали сообщать о многочисленных пусках по Киеву баллистических ракет, а также ударах "Цирконами" и "Ониксами".Позже о второй за ночь серии взрывов в столице незалежной сообщил украинский телеканал "Общественное". Местные наблюдатели пишут, что по целям вновь работают БПЛА.О поражении административных зданий в Оболонском и Соломенском районах Киева сообщает мэр Виталий Кличко. Местные каналы и СМИ пишут о беспилотнике, поразившем бизнес-центр в Святошинском районе, об упавшем вблизи Верховной Рады дроне, о прилётах в Броварах, Жулянах и Теремках.Также сообщается о взрывах в Одессе и о поражении "Геранями" цели в Измаиле Одесской области. В Великодолинском после прилёта реактивной "Герани" начался сильный пожарВзрывы прогремели и в районе города Сарны Ровенской области, в Сумах и Лебедине Сумской области, в окрестностях Луцка Волынской области, в Житомире.По данным подполья, на территории харьковского аэропорта ударом БПЛА была уничтожена позиция украинского зенитного ракетного комплекса FrankenSAM.В последние минуты поступила информация, что по целям в Харькове нанесён ракетный удар. А по по целям в Одесской области ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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