"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации - 03.09.2026 Украина.ру
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"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации
"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации - 03.09.2026 Украина.ру
"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации
Крупнейшие музыкальные радиостанции Украины — "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" — получили статус критически важных для экономики предприятий, что позволяет им бронировать сотрудников от мобилизации. Соответствующие приказы Министерства культуры Украины опубликованы на официальном сайте ведомства
2026-09-03T16:28
2026-09-03T16:35
новости
украина
киев
министерство культуры
украина.ру
радио
культура
цирк
мобилизация
мобилизация на украине
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Согласно приказу, две крупнейшие музыкальные радиостанции Украины — "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" — получили статус критически важных предприятий, что позволяет им бронировать сотрудников от отправки на фронт.Всего в период с июня по август текущего года министерство предоставило статус критически важных 14 предприятиям и организациям. Помимо радиостанций, в перечень вошли благотворительный фонд "Вернись на 100", а также типографии "Аванпост-прим" и "Рута". Получение такого статуса дает возможность бронировать военнообязанных сотрудников, что фактически защищает их от призыва на военную службу.В Министерстве культуры Украины поясняют, что статус критически важного предприятия присваивается организациям, которые имеют значение для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Ранее аналогичное решение вызвало широкий общественный резонанс, когда статус критически важных получили украинские цирки.Два года назад Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому и Национальному циркам статус критически важных для экономики предприятий. Позднее такой же статус был присвоен и Передвижному цирку Украины. Тогда это решение также вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в стране продолжалась всеобщая мобилизация, а бронь получали творческие коллективы.Между тем в Киеве продолжают усиливаться мобилизационные мероприятия. Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда повестки вручали прямо на улицах и в общественных местах. На этом фоне решение о бронировании сотрудников радиостанций и типографий вызывает вопросы у местных жителей, поскольку статус критически важных получают далеко не только предприятия оборонной промышленности или медицинские учреждения. В то же время киевские власти заявляют, что все решения о бронировании принимаются в соответствии с законодательством и направлены на поддержку экономики страны в военное время.Также материал на тему мобилизаци на Украине: "На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации наи сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, министерство культуры, украина.ру, радио, культура, цирк, мобилизация, мобилизация на украине, главное, главные новости, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру
Новости, Украина, Киев, Министерство культуры, Украина.ру, радио, культура, цирк, мобилизация, мобилизация на Украине, главное, Главные новости, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру

"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации

16:28 03.09.2026 (обновлено: 16:35 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗапуск информационной радиостанции "Коммерсант ФМ"
Запуск информационной радиостанции Коммерсант ФМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Крупнейшие музыкальные радиостанции Украины — "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" — получили статус критически важных для экономики предприятий, что позволяет им бронировать сотрудников от мобилизации. Соответствующие приказы Министерства культуры Украины опубликованы на официальном сайте ведомства
Согласно приказу, две крупнейшие музыкальные радиостанции Украины — "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" — получили статус критически важных предприятий, что позволяет им бронировать сотрудников от отправки на фронт.
Всего в период с июня по август текущего года министерство предоставило статус критически важных 14 предприятиям и организациям. Помимо радиостанций, в перечень вошли благотворительный фонд "Вернись на 100", а также типографии "Аванпост-прим" и "Рута". Получение такого статуса дает возможность бронировать военнообязанных сотрудников, что фактически защищает их от призыва на военную службу.
В Министерстве культуры Украины поясняют, что статус критически важного предприятия присваивается организациям, которые имеют значение для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Ранее аналогичное решение вызвало широкий общественный резонанс, когда статус критически важных получили украинские цирки.
Два года назад Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому и Национальному циркам статус критически важных для экономики предприятий.
Позднее такой же статус был присвоен и Передвижному цирку Украины. Тогда это решение также вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в стране продолжалась всеобщая мобилизация, а бронь получали творческие коллективы.
Между тем в Киеве продолжают усиливаться мобилизационные мероприятия. Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда повестки вручали прямо на улицах и в общественных местах.
На этом фоне решение о бронировании сотрудников радиостанций и типографий вызывает вопросы у местных жителей, поскольку статус критически важных получают далеко не только предприятия оборонной промышленности или медицинские учреждения.
В то же время киевские власти заявляют, что все решения о бронировании принимаются в соответствии с законодательством и направлены на поддержку экономики страны в военное время.
Также материал на тему мобилизаци на Украине: "На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации наи сайте Украина.ру.
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