https://ukraina.ru/20260923/delo-ne-v-energetike-pochemu-na-samom-dele-tramp-khochet-pomirit-rossiyu-i-ukrainu-do-zimy-1083387035.html

Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы

Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы - 23.09.2026 Украина.ру

Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлилась меньше часа. Открытая часть переговоров заняла не более 7–10 минут. По итогам стороны не подписали никаких документов и не вышли к прессе с совместным заявлением

2026-09-23T18:04

2026-09-23T18:04

2026-09-23T18:04

эксклюзив

россия

украина

москва

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

оон

нпз

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083387325_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_07c55f440743e5d5f9883ee0bd988d2a.jpg

Ключевым результатом встречи стало озвученное намерение завершить конфликт до зимы. Трамп заявил, что "что-то серьёзное" должно произойти до наступления холодов, и выразил уверенность в возможности заключения соглашения, выгодного обеим сторонам.Американский президент подтвердил, что ведёт переговоры с президентом России и допустил еще одну личную встречу, впервые после саммита на Аляске.И это ожидаемо: Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.Поэтому Зеленский вынужден будет согласиться на "энергетическое перемирие", но выдвинул условия: Украина не наносит удары по российским НПЗ, если Россия не атакует украинскую энергосистему. Кроме того, Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время" и попросил Трампа организовать трёхсторонние переговоры.Западные СМИ, включая Bloomberg и Newsmax, отметили, что встреча Трампа и Зеленского была напряженной. Словом, неопределённость сохраняется. Администрация Трампа с одной стороны держит киевский режим на коротком поводке, но с другой стороны длины этого поводка хватает, чтобы время от времени он мог выходить из-под контроля.Что последует за этой встречей обсуждали в соцсетях украинские и российские эксперты.Политолог Дмитрий КорнейчукЕсли вам кажется, что ничего не происходит, то просто сравните изменение риторики Зеленского за последние годы.От границ 91-го, обязательного вступления в НАТО, отказа от "заморозки" до "мы согласны сесть с россиянами и договариваться об условиях "заморозки"…Оппозиционный украинский политик Артём ДмитрукУсловия встречи Путина и Зеленского известны: переговоры в Москве при всех гарантиях безопасности, сообщил Песков. Никому из представителей власти на Украине нечего бояться при поездке на переговоры в Москву или в Минск! В сотый раз звучит чёткий и понятный призыв: приезжай — договоримся! По-честному! По-человечески! Без помощи "партнёров" и так далее!Сядем и поговорим! Поэтому ещё раз: мир возможен и близок как никогда! И каждый день мы стоим перед выбором: либо смотрим, как горят наша земля и наши люди, либо избираем нового главу парламента, который в предусмотренных Конституцией случаях исполняет обязанности Президента Украины, создаём новую переговорную группу и едем в Москву на переговоры! Да, без фондов и Соросов*! Да, без активистов и мовнюков! Да, без Бандеры и остальной швали!Публицист Дмитрий МельниковУ американцев дикий цейтнот и принципиальное непонимание, что им делать дальше.Прямо сейчас своими топливными поставками мы спасаем экономики Китая и Индии.Иран они победить не могут и не смогут без применения ядерного оружия, а это уже война с совершенно не предсказуемыми последствиями.Россия стоит, как скала, и время работает на нас. Китай они на колени не поставили. Мир вышел у них из-под контроля, и хороших вариантов вернуть этот контроль у американцев просто нет. От задачи нанести максимальный урон России они, с упорством баранов, не отказываются.Поэтому вынуждены терпеть на встрече совершенно обнного торчка [употребляющего и употребившего запрещённые вещества] Зеленского. Выглядит это комично. Президент сверхдержавы Дональд Трамп сидит напротив какого-то снаркоманившегося бомжа и пытается делать умное и значительное лицо. В интересные времена живем.Политолог Максим ЖаровТрамп и Зеленский хотят добиться от Кремля "энергетического перемирия" до зимы. (…) Напоминаю, это не идея Трампа, это первая фаза "плана Макрона-Стармера", то есть, Трамп тут выступает как часть "глобального Лондона", который имеет ввиду только этот "план" остановки украинского конфликта.При этом в своей речи на Генассамблее ООН и на встрече с Зеленским в присутствии журналистов Трамп порассуждал о возможном применении подписанного им "закона об адских санкциях". То есть, это "кнут". А вот "пряником" для российских элит, чтобы они плотнее общались с Кремлем по поводу "энергетического перемирия", стало снятие санкций ЕС с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.Сделанные Трампом на встрече с Зеленским ремарки для журналистов говорят о том, что Трамп планирует ещё раз встретиться с Путиным, но уже не по поводу "духа Анкориджа", а по поводу "энергетического перемирия". Так что завтрашняя встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет наверняка обставлена американцами как презентация необходимости такой встречи уже в самое ближайшее время.С подачи Зеленского Трамп подтвердил, что хочет этого "перемирия" до зимы, то есть до промежуточных выборов в Конгресс, поскольку "сделку" с Ираном Трамп "запланировал" себе уже после выборов. Вот такие планы у коалиции желающих "энергетического перемирия" с Трампом во главе. Посмотрим, как к ним отнесётся Кремль и как он будет пытаться их корректировать в свою пользу.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260923/ukraina-ne-proderzhitsya-do-zimy-v-chm-zelenskiy-priznalsya-trampu-na-genassamblee-oon--1083382126.html

https://ukraina.ru/20260923/mikhail-delyagin-tramp-podlozhil-svinyu-si-tszinpinu-kogda-odobril-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-ukrainy-1083356796.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон, нпз, bloomberg