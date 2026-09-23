Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы - 23.09.2026 Украина.ру
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Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы
Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы - 23.09.2026 Украина.ру
Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлилась меньше часа. Открытая часть переговоров заняла не более 7–10 минут. По итогам стороны не подписали никаких документов и не вышли к прессе с совместным заявлением
2026-09-23T18:04
2026-09-23T18:04
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Ключевым результатом встречи стало озвученное намерение завершить конфликт до зимы. Трамп заявил, что "что-то серьёзное" должно произойти до наступления холодов, и выразил уверенность в возможности заключения соглашения, выгодного обеим сторонам.Американский президент подтвердил, что ведёт переговоры с президентом России и допустил еще одну личную встречу, впервые после саммита на Аляске.И это ожидаемо: Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.Поэтому Зеленский вынужден будет согласиться на "энергетическое перемирие", но выдвинул условия: Украина не наносит удары по российским НПЗ, если Россия не атакует украинскую энергосистему. Кроме того, Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время" и попросил Трампа организовать трёхсторонние переговоры.Западные СМИ, включая Bloomberg и Newsmax, отметили, что встреча Трампа и Зеленского была напряженной. Словом, неопределённость сохраняется. Администрация Трампа с одной стороны держит киевский режим на коротком поводке, но с другой стороны длины этого поводка хватает, чтобы время от времени он мог выходить из-под контроля.Что последует за этой встречей обсуждали в соцсетях украинские и российские эксперты.Политолог Дмитрий КорнейчукЕсли вам кажется, что ничего не происходит, то просто сравните изменение риторики Зеленского за последние годы.От границ 91-го, обязательного вступления в НАТО, отказа от "заморозки" до "мы согласны сесть с россиянами и договариваться об условиях "заморозки"…Оппозиционный украинский политик Артём ДмитрукУсловия встречи Путина и Зеленского известны: переговоры в Москве при всех гарантиях безопасности, сообщил Песков. Никому из представителей власти на Украине нечего бояться при поездке на переговоры в Москву или в Минск! В сотый раз звучит чёткий и понятный призыв: приезжай — договоримся! По-честному! По-человечески! Без помощи "партнёров" и так далее!Сядем и поговорим! Поэтому ещё раз: мир возможен и близок как никогда! И каждый день мы стоим перед выбором: либо смотрим, как горят наша земля и наши люди, либо избираем нового главу парламента, который в предусмотренных Конституцией случаях исполняет обязанности Президента Украины, создаём новую переговорную группу и едем в Москву на переговоры! Да, без фондов и Соросов*! Да, без активистов и мовнюков! Да, без Бандеры и остальной швали!Публицист Дмитрий МельниковУ американцев дикий цейтнот и принципиальное непонимание, что им делать дальше.Прямо сейчас своими топливными поставками мы спасаем экономики Китая и Индии.Иран они победить не могут и не смогут без применения ядерного оружия, а это уже война с совершенно не предсказуемыми последствиями.Россия стоит, как скала, и время работает на нас. Китай они на колени не поставили. Мир вышел у них из-под контроля, и хороших вариантов вернуть этот контроль у американцев просто нет. От задачи нанести максимальный урон России они, с упорством баранов, не отказываются.Поэтому вынуждены терпеть на встрече совершенно обнного торчка [употребляющего и употребившего запрещённые вещества] Зеленского. Выглядит это комично. Президент сверхдержавы Дональд Трамп сидит напротив какого-то снаркоманившегося бомжа и пытается делать умное и значительное лицо. В интересные времена живем.Политолог Максим ЖаровТрамп и Зеленский хотят добиться от Кремля "энергетического перемирия" до зимы. (…) Напоминаю, это не идея Трампа, это первая фаза "плана Макрона-Стармера", то есть, Трамп тут выступает как часть "глобального Лондона", который имеет ввиду только этот "план" остановки украинского конфликта.При этом в своей речи на Генассамблее ООН и на встрече с Зеленским в присутствии журналистов Трамп порассуждал о возможном применении подписанного им "закона об адских санкциях". То есть, это "кнут". А вот "пряником" для российских элит, чтобы они плотнее общались с Кремлем по поводу "энергетического перемирия", стало снятие санкций ЕС с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.Сделанные Трампом на встрече с Зеленским ремарки для журналистов говорят о том, что Трамп планирует ещё раз встретиться с Путиным, но уже не по поводу "духа Анкориджа", а по поводу "энергетического перемирия". Так что завтрашняя встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет наверняка обставлена американцами как презентация необходимости такой встречи уже в самое ближайшее время.С подачи Зеленского Трамп подтвердил, что хочет этого "перемирия" до зимы, то есть до промежуточных выборов в Конгресс, поскольку "сделку" с Ираном Трамп "запланировал" себе уже после выборов. Вот такие планы у коалиции желающих "энергетического перемирия" с Трампом во главе. Посмотрим, как к ним отнесётся Кремль и как он будет пытаться их корректировать в свою пользу.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20260923/ukraina-ne-proderzhitsya-do-zimy-v-chm-zelenskiy-priznalsya-trampu-na-genassamblee-oon--1083382126.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон, нпз, bloomberg
Эксклюзив, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, НПЗ, bloomberg

Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы

18:04 23.09.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлилась меньше часа. Открытая часть переговоров заняла не более 7–10 минут. По итогам стороны не подписали никаких документов и не вышли к прессе с совместным заявлением
Ключевым результатом встречи стало озвученное намерение завершить конфликт до зимы. Трамп заявил, что "что-то серьёзное" должно произойти до наступления холодов, и выразил уверенность в возможности заключения соглашения, выгодного обеим сторонам.
Американский президент подтвердил, что ведёт переговоры с президентом России и допустил еще одну личную встречу, впервые после саммита на Аляске.
И это ожидаемо: Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Поэтому Зеленский вынужден будет согласиться на "энергетическое перемирие", но выдвинул условия: Украина не наносит удары по российским НПЗ, если Россия не атакует украинскую энергосистему. Кроме того, Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время" и попросил Трампа организовать трёхсторонние переговоры.
Западные СМИ, включая Bloomberg и Newsmax, отметили, что встреча Трампа и Зеленского была напряженной. Словом, неопределённость сохраняется. Администрация Трампа с одной стороны держит киевский режим на коротком поводке, но с другой стороны длины этого поводка хватает, чтобы время от времени он мог выходить из-под контроля.
Что последует за этой встречей обсуждали в соцсетях украинские и российские эксперты.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
15:27
Украина не продержится до зимы: как прошла встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООНУкраинская повестка на неделе выского уровня на Генеральной Ассамблее ООН началась сразу с переговоров лидеров Соединённых Штатов и Украины. Видимо, напряжение было настолько сильным, что Владимир Зеленский сразу же после переговоров пожаловался на ухудшение здоровья
Политолог Дмитрий Корнейчук
Если вам кажется, что ничего не происходит, то просто сравните изменение риторики Зеленского за последние годы.
От границ 91-го, обязательного вступления в НАТО, отказа от "заморозки" до "мы согласны сесть с россиянами и договариваться об условиях "заморозки"…
Оппозиционный украинский политик Артём Дмитрук
Условия встречи Путина и Зеленского известны: переговоры в Москве при всех гарантиях безопасности, сообщил Песков. Никому из представителей власти на Украине нечего бояться при поездке на переговоры в Москву или в Минск! В сотый раз звучит чёткий и понятный призыв: приезжай — договоримся! По-честному! По-человечески! Без помощи "партнёров" и так далее!
Сядем и поговорим! Поэтому ещё раз: мир возможен и близок как никогда! И каждый день мы стоим перед выбором: либо смотрим, как горят наша земля и наши люди, либо избираем нового главу парламента, который в предусмотренных Конституцией случаях исполняет обязанности Президента Украины, создаём новую переговорную группу и едем в Москву на переговоры! Да, без фондов и Соросов*! Да, без активистов и мовнюков! Да, без Бандеры и остальной швали!
Публицист Дмитрий Мельников
У американцев дикий цейтнот и принципиальное непонимание, что им делать дальше.
Прямо сейчас своими топливными поставками мы спасаем экономики Китая и Индии.
Иран они победить не могут и не смогут без применения ядерного оружия, а это уже война с совершенно не предсказуемыми последствиями.
Россия стоит, как скала, и время работает на нас. Китай они на колени не поставили. Мир вышел у них из-под контроля, и хороших вариантов вернуть этот контроль у американцев просто нет. От задачи нанести максимальный урон России они, с упорством баранов, не отказываются.
Поэтому вынуждены терпеть на встрече совершенно обнного торчка [употребляющего и употребившего запрещённые вещества] Зеленского. Выглядит это комично. Президент сверхдержавы Дональд Трамп сидит напротив какого-то снаркоманившегося бомжа и пытается делать умное и значительное лицо. В интересные времена живем.
Политолог Максим Жаров
Трамп и Зеленский хотят добиться от Кремля "энергетического перемирия" до зимы. (…) Напоминаю, это не идея Трампа, это первая фаза "плана Макрона-Стармера", то есть, Трамп тут выступает как часть "глобального Лондона", который имеет ввиду только этот "план" остановки украинского конфликта.
При этом в своей речи на Генассамблее ООН и на встрече с Зеленским в присутствии журналистов Трамп порассуждал о возможном применении подписанного им "закона об адских санкциях". То есть, это "кнут". А вот "пряником" для российских элит, чтобы они плотнее общались с Кремлем по поводу "энергетического перемирия", стало снятие санкций ЕС с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
06:06
Михаил Делягин: Трамп "подложил свинью" Си Цзиньпину, когда одобрил санкции против России из-за УкраиныИзвестный экономист Михаил Делягин уверен: главный удар по российской экономике наносят не санкции Трампа, а собственная финансово-экономическая политика, которая продолжает "охлаждать" страну. По его мнению, Вашингтон пытается одновременно подчинить мировой энергорынок и ударить по Китаю, но в итоге лишь ускоряет отказ от доллара.
Сделанные Трампом на встрече с Зеленским ремарки для журналистов говорят о том, что Трамп планирует ещё раз встретиться с Путиным, но уже не по поводу "духа Анкориджа", а по поводу "энергетического перемирия". Так что завтрашняя встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет наверняка обставлена американцами как презентация необходимости такой встречи уже в самое ближайшее время.
С подачи Зеленского Трамп подтвердил, что хочет этого "перемирия" до зимы, то есть до промежуточных выборов в Конгресс, поскольку "сделку" с Ираном Трамп "запланировал" себе уже после выборов. Вот такие планы у коалиции желающих "энергетического перемирия" с Трампом во главе. Посмотрим, как к ним отнесётся Кремль и как он будет пытаться их корректировать в свою пользу.
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