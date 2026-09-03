https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html

Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству

Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству - 03.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству

Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности

2026-09-03T07:00

2026-09-03T07:00

2026-09-03T07:00

интервью

запад

европа

украина

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий евстафьев

киевский режим

коррупция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072429939_24:0:776:423_1920x0_80_0_0_8e156bcf6196182edab0534e494c8279.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий ЕвстафьевНикто не станет спорить с тем, что Украина представляет собой несостоявшееся государство, которое добровольно пожертвовало своей историей и экономикой ради того, чтобы стать несуверенным партнером коллективного Запада. При этом очевидно, что степень операционной свободы киевского режима и лично Зеленского довольно велика. Речь уже идет не просто о хамстве в адрес Дональда Трампа, а об ударах по американским интересам в Евразии. Мы же все понимаем, чья нефть перевозится танкерами по маршрутам в Черном море и загружается на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума. И все это дополняется провоцированием России на ответные удары по тем объектам на Украине, где тоже есть американские интересы.- Дмитрий Геннадьевич, как же так получилось, что человек, который не должен делать ничего, что могло бы выйти за рамки интересов Запада, может позволить себе такое, чего не мог позволить себе ни один подконтрольный США диктатор времен холодной войны?- Зеленский и его поведение – это индикатор того, что представляет собой сегодняшний коллективный Запад: и Запад в целом, и европейская его часть, и Большой Запад (Япония и Южная Корея). Это показывает, насколько Запад не просто ослабел, а насколько внутри него надорвались связи, которые обеспечивали целостность этой системы. И именно поэтому киевский режим как политический, экономический и социальный банкрот получил возможность манипулировать разными силами внутри Запада.Конечно, Запад слабел давно. Уже давно были противоречия между европейским и американским Западом, а также внутри Европы. Но такого никогда не было, чтобы человек калибра Зеленского мог стравливать различные силы внутри Запада между собой. И тут я бы обратил внимание на два аспекта.Первое. Зеленский очень долго взаимодействовал с тем, что мы называем глобальным Лондоном. Очень многое в его повадках по стравливанию различных сил внутри Запада пришло именно оттуда. Причем идет стравливание различных групп интересов внутри государств. Посмотрите, как Зеленский сталкивает разные силы в США накануне важных выборов, и Трамп ничего не может с этим поделать. Это связано с тем, что слишком многие в этих евроатлантических институтах повязаны той самой украинской коррупцией.Мы с вами уже обсуждали, что украинская воронка коррупции начинает превращаться в геополитическое и геоэкономическое явление. Это вещь, которая еще долго будет определять возможности Зеленского играть на противоречиях внутри и без того фрагментирующего Запада.- Сколько же еще это может продолжаться?- Это надолго. Вылезание коллективного Запада из украинской воронки может быть очень долгим процессом. И, как говорил один известный украинский "философ", вылезут из этой воронки не только лишь все. Мало кто из нее вылезет из тех политиков, кто был у власти на Западе в момент захода в эту воронку.Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности.Более того, Зеленский и большая часть его команды исходят из того, что как минимум в европейском Западе не появится устойчивой геополитической коалиции, которая поставит вопрос хотя бы о том, что при притормозить скатывание Европы к большой европейской войне с Россией. Киевский режим прекрасно понимает, что если Трамп пытается сохранить гибридный характер участия США в конфликте на Украине, то у Европы свободы маневра нет. Она обречена на столкновение с Россией на поле боя.Повторюсь, это именно та константа, которая лежит в основе всех действий режима Зеленского.- И что же нам с этим делать?- Даже те представители команды Зеленского, которые еще сохраняют остатки здравого смысла, не понимают одного нюанса европейской политики.Конечно, европейские элиты давно оторвались от своих обществ. Конечно, они русофобы. Они видят русофобию как одну из вполне допустимых идеологий, не понимая, что следующей естественной ступенью за русофобией станет нацизм. Но они все-таки не самоубийцы.И когда европейские русофобы почувствуют, что политический банкрот, живущий на их деньги, ведет их к групповому самоубийству и уничтожению их кормовой базы (европейский обыватель), для Зеленского и его команды могут открыться крайне неблагоприятные перспективы.Пока у Зеленского получается много. Но это "много" получается с европейским Западом, а с американским Западом у него получается все меньше. Он становится токсичной фигурой даже для глобалистов. Это очень интересно. Это не говорит об отрезвлении евроатлантики или Европы. Это говорит о следующем: всему надо знать меру, у всего есть предел, любой исторический процесс имеет начало и конец.

https://ukraina.ru/20260826/1082755779.html

запад

европа

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, запад, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий евстафьев, киевский режим, коррупция, россия, эскалация, война