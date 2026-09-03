Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству - 03.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html
Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству
Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству - 03.09.2026 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству
Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности
2026-09-03T07:00
2026-09-03T07:00
интервью
запад
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий евстафьев
киевский режим
коррупция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072429939_24:0:776:423_1920x0_80_0_0_8e156bcf6196182edab0534e494c8279.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий ЕвстафьевНикто не станет спорить с тем, что Украина представляет собой несостоявшееся государство, которое добровольно пожертвовало своей историей и экономикой ради того, чтобы стать несуверенным партнером коллективного Запада. При этом очевидно, что степень операционной свободы киевского режима и лично Зеленского довольно велика. Речь уже идет не просто о хамстве в адрес Дональда Трампа, а об ударах по американским интересам в Евразии. Мы же все понимаем, чья нефть перевозится танкерами по маршрутам в Черном море и загружается на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума. И все это дополняется провоцированием России на ответные удары по тем объектам на Украине, где тоже есть американские интересы.- Дмитрий Геннадьевич, как же так получилось, что человек, который не должен делать ничего, что могло бы выйти за рамки интересов Запада, может позволить себе такое, чего не мог позволить себе ни один подконтрольный США диктатор времен холодной войны?- Зеленский и его поведение – это индикатор того, что представляет собой сегодняшний коллективный Запад: и Запад в целом, и европейская его часть, и Большой Запад (Япония и Южная Корея). Это показывает, насколько Запад не просто ослабел, а насколько внутри него надорвались связи, которые обеспечивали целостность этой системы. И именно поэтому киевский режим как политический, экономический и социальный банкрот получил возможность манипулировать разными силами внутри Запада.Конечно, Запад слабел давно. Уже давно были противоречия между европейским и американским Западом, а также внутри Европы. Но такого никогда не было, чтобы человек калибра Зеленского мог стравливать различные силы внутри Запада между собой. И тут я бы обратил внимание на два аспекта.Первое. Зеленский очень долго взаимодействовал с тем, что мы называем глобальным Лондоном. Очень многое в его повадках по стравливанию различных сил внутри Запада пришло именно оттуда. Причем идет стравливание различных групп интересов внутри государств. Посмотрите, как Зеленский сталкивает разные силы в США накануне важных выборов, и Трамп ничего не может с этим поделать. Это связано с тем, что слишком многие в этих евроатлантических институтах повязаны той самой украинской коррупцией.Мы с вами уже обсуждали, что украинская воронка коррупции начинает превращаться в геополитическое и геоэкономическое явление. Это вещь, которая еще долго будет определять возможности Зеленского играть на противоречиях внутри и без того фрагментирующего Запада.- Сколько же еще это может продолжаться?- Это надолго. Вылезание коллективного Запада из украинской воронки может быть очень долгим процессом. И, как говорил один известный украинский "философ", вылезут из этой воронки не только лишь все. Мало кто из нее вылезет из тех политиков, кто был у власти на Западе в момент захода в эту воронку.Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности.Более того, Зеленский и большая часть его команды исходят из того, что как минимум в европейском Западе не появится устойчивой геополитической коалиции, которая поставит вопрос хотя бы о том, что при притормозить скатывание Европы к большой европейской войне с Россией. Киевский режим прекрасно понимает, что если Трамп пытается сохранить гибридный характер участия США в конфликте на Украине, то у Европы свободы маневра нет. Она обречена на столкновение с Россией на поле боя.Повторюсь, это именно та константа, которая лежит в основе всех действий режима Зеленского.- И что же нам с этим делать?- Даже те представители команды Зеленского, которые еще сохраняют остатки здравого смысла, не понимают одного нюанса европейской политики.Конечно, европейские элиты давно оторвались от своих обществ. Конечно, они русофобы. Они видят русофобию как одну из вполне допустимых идеологий, не понимая, что следующей естественной ступенью за русофобией станет нацизм. Но они все-таки не самоубийцы.И когда европейские русофобы почувствуют, что политический банкрот, живущий на их деньги, ведет их к групповому самоубийству и уничтожению их кормовой базы (европейский обыватель), для Зеленского и его команды могут открыться крайне неблагоприятные перспективы.Пока у Зеленского получается много. Но это "много" получается с европейским Западом, а с американским Западом у него получается все меньше. Он становится токсичной фигурой даже для глобалистов. Это очень интересно. Это не говорит об отрезвлении евроатлантики или Европы. Это говорит о следующем: всему надо знать меру, у всего есть предел, любой исторический процесс имеет начало и конец.
https://ukraina.ru/20260826/1082755779.html
запад
европа
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072429939_118:0:682:423_1920x0_80_0_0_1c4d8dda5f33fc25a4bf881a9acea2e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запад, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий евстафьев, киевский режим, коррупция, россия, эскалация, война
Интервью, Запад, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, киевский режим, коррупция, Россия, эскалация, война

Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству

07:00 03.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Никто не станет спорить с тем, что Украина представляет собой несостоявшееся государство, которое добровольно пожертвовало своей историей и экономикой ради того, чтобы стать несуверенным партнером коллективного Запада. При этом очевидно, что степень операционной свободы киевского режима и лично Зеленского довольно велика. Речь уже идет не просто о хамстве в адрес Дональда Трампа, а об ударах по американским интересам в Евразии. Мы же все понимаем, чья нефть перевозится танкерами по маршрутам в Черном море и загружается на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума. И все это дополняется провоцированием России на ответные удары по тем объектам на Украине, где тоже есть американские интересы.
- Дмитрий Геннадьевич, как же так получилось, что человек, который не должен делать ничего, что могло бы выйти за рамки интересов Запада, может позволить себе такое, чего не мог позволить себе ни один подконтрольный США диктатор времен холодной войны?
- Зеленский и его поведение – это индикатор того, что представляет собой сегодняшний коллективный Запад: и Запад в целом, и европейская его часть, и Большой Запад (Япония и Южная Корея). Это показывает, насколько Запад не просто ослабел, а насколько внутри него надорвались связи, которые обеспечивали целостность этой системы. И именно поэтому киевский режим как политический, экономический и социальный банкрот получил возможность манипулировать разными силами внутри Запада.
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 07:00
Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы УкраиныПосмотрите, как нагло ведет себя Зеленский. Его наглость неслучайна. Он осознает, что у него есть окно возможностей. Хаос внутри коалиции западных кураторов украинского проекта такой, что он может попытаться выиграть у них новые условия продолжения своего существования
Конечно, Запад слабел давно. Уже давно были противоречия между европейским и американским Западом, а также внутри Европы. Но такого никогда не было, чтобы человек калибра Зеленского мог стравливать различные силы внутри Запада между собой. И тут я бы обратил внимание на два аспекта.
Первое. Зеленский очень долго взаимодействовал с тем, что мы называем глобальным Лондоном. Очень многое в его повадках по стравливанию различных сил внутри Запада пришло именно оттуда. Причем идет стравливание различных групп интересов внутри государств. Посмотрите, как Зеленский сталкивает разные силы в США накануне важных выборов, и Трамп ничего не может с этим поделать. Это связано с тем, что слишком многие в этих евроатлантических институтах повязаны той самой украинской коррупцией.
Мы с вами уже обсуждали, что украинская воронка коррупции начинает превращаться в геополитическое и геоэкономическое явление. Это вещь, которая еще долго будет определять возможности Зеленского играть на противоречиях внутри и без того фрагментирующего Запада.
- Сколько же еще это может продолжаться?
- Это надолго. Вылезание коллективного Запада из украинской воронки может быть очень долгим процессом. И, как говорил один известный украинский "философ", вылезут из этой воронки не только лишь все. Мало кто из нее вылезет из тех политиков, кто был у власти на Западе в момент захода в эту воронку.
Зеленский понимает, что он утратил легитимность. Именно поэтому он устраивает эскалацию с ударами по гражданской инфраструктуре и объектам, которые принадлежат американскому капиталу. Он не видит никаких рамок, потому что рамка у него одна – выжить после того, как он самостоятельно разрушил все основы украинской государственности.
Более того, Зеленский и большая часть его команды исходят из того, что как минимум в европейском Западе не появится устойчивой геополитической коалиции, которая поставит вопрос хотя бы о том, что при притормозить скатывание Европы к большой европейской войне с Россией. Киевский режим прекрасно понимает, что если Трамп пытается сохранить гибридный характер участия США в конфликте на Украине, то у Европы свободы маневра нет. Она обречена на столкновение с Россией на поле боя.
Повторюсь, это именно та константа, которая лежит в основе всех действий режима Зеленского.
- И что же нам с этим делать?
- Даже те представители команды Зеленского, которые еще сохраняют остатки здравого смысла, не понимают одного нюанса европейской политики.
Конечно, европейские элиты давно оторвались от своих обществ. Конечно, они русофобы. Они видят русофобию как одну из вполне допустимых идеологий, не понимая, что следующей естественной ступенью за русофобией станет нацизм. Но они все-таки не самоубийцы.
И когда европейские русофобы почувствуют, что политический банкрот, живущий на их деньги, ведет их к групповому самоубийству и уничтожению их кормовой базы (европейский обыватель), для Зеленского и его команды могут открыться крайне неблагоприятные перспективы.
Пока у Зеленского получается много. Но это "много" получается с европейским Западом, а с американским Западом у него получается все меньше. Он становится токсичной фигурой даже для глобалистов. Это очень интересно. Это не говорит об отрезвлении евроатлантики или Европы. Это говорит о следующем: всему надо знать меру, у всего есть предел, любой исторический процесс имеет начало и конец.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюЗападЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Евстафьевкиевский режимкоррупцияРоссияэскалациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:30Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова
07:00Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству
06:06Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма
05:28Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте
05:03"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:00Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое
03:34Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:51Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне
02:04Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году
01:25Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты
00:48ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
00:03Постпред США при НАТО признал низкий уровень угрозы со стороны России
00:00Над Севастополем нейтрализованы три украинских беспилотника
00:00ГУР впервые прокомментировал перестрелку с СБУ, обвинив спецслужбу в похищении и стрельбе
23:57Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
23:55Европарламент уличили в молчании: правозащитники проигнорировали охоту ТЦК на украинцев
23:55На Украине в супермаркетах запретили снимать пустые полки под угрозой штрафа
23:52Глава Минобороны Эстонии ушёл в отставку из-за исчезновения €70 млн на снаряды для ВСУ
23:49Трамп: "Я обнародую кадры зверств ТЦК на Украине"
23:45Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" по иску украинского "Нафтогаза"
Лента новостейМолния