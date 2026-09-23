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Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости

Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости - 23.09.2026 Украина.ру

Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости

Владимир Зеленский 23 сентября выступил на 6-м саммите так называемой "Крымской платформы" в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и пожелал, чтобы чтобы международное право имело реальную силу. Об этом сообщает Офис президента Украины

2026-09-23T18:26

2026-09-23T18:26

2026-09-23T18:26

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Зеленский в своём выступлении отметил, что международное право сейчас воспринимается многими скептически и превращается в формальность. Официальный Киев борется за возвращение реальной силы этого права несмотря на то, что "почти никто в мире больше не верит в международное право", сказал он в своём выступлении.Ранее представители России в ООН и на других международных площадках обращали внимание на гуманитарный кризис, созданный политиками, пришедшими к власти на Украине после государственного переворота 2014 года. Российские дипломаты информировали о таких нарушениях международного права на Украине, как запрет политических партий и оппозиционных СМИ, уголовные преследования диссидентов и внесудебные расправы над критиками киевского режима, гонения на Православную церковь и терроризм.Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Такой выбор сделали большинством голосов жители Севастополя и полуострова в целом. Официальный Киев не признал итоги референдумов в Крыму и Севастополе, равно как и в народных республиках Донбасса. Украинские политики проводят заседания "Крымской платформы", пытаясь представить альтернативное мнение о ситуации на полуострове, которое противоречит констатациям жителей Крыма - в том числе украинской диаспоры, местных правозащитников и других общественных деятелей.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела активность киевского политика в публикации Украина не продержится до зимы: как прошла встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООНВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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