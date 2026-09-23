Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости - 23.09.2026 Украина.ру
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Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости
Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости - 23.09.2026 Украина.ру
Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости
Владимир Зеленский 23 сентября выступил на 6-м саммите так называемой "Крымской платформы" в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и пожелал, чтобы чтобы международное право имело реальную силу. Об этом сообщает Офис президента Украины
2026-09-23T18:26
2026-09-23T18:26
новости
украина
нью-йорк
владимир зеленский
оон
дезинформация
ситуация на украине
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Зеленский в своём выступлении отметил, что международное право сейчас воспринимается многими скептически и превращается в формальность. Официальный Киев борется за возвращение реальной силы этого права несмотря на то, что "почти никто в мире больше не верит в международное право", сказал он в своём выступлении.Ранее представители России в ООН и на других международных площадках обращали внимание на гуманитарный кризис, созданный политиками, пришедшими к власти на Украине после государственного переворота 2014 года. Российские дипломаты информировали о таких нарушениях международного права на Украине, как запрет политических партий и оппозиционных СМИ, уголовные преследования диссидентов и внесудебные расправы над критиками киевского режима, гонения на Православную церковь и терроризм.Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Такой выбор сделали большинством голосов жители Севастополя и полуострова в целом. Официальный Киев не признал итоги референдумов в Крыму и Севастополе, равно как и в народных республиках Донбасса. Украинские политики проводят заседания "Крымской платформы", пытаясь представить альтернативное мнение о ситуации на полуострове, которое противоречит констатациям жителей Крыма - в том числе украинской диаспоры, местных правозащитников и других общественных деятелей.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела активность киевского политика в публикации Украина не продержится до зимы: как прошла встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООНВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, нью-йорк, владимир зеленский, оон, дезинформация, ситуация на украине
Новости, Украина, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, ООН, дезинформация, ситуация на Украине

Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости

18:26 23.09.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский 23 сентября выступил на 6-м саммите так называемой "Крымской платформы" в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и пожелал, чтобы чтобы международное право имело реальную силу. Об этом сообщает Офис президента Украины
Зеленский в своём выступлении отметил, что международное право сейчас воспринимается многими скептически и превращается в формальность.
Официальный Киев борется за возвращение реальной силы этого права несмотря на то, что "почти никто в мире больше не верит в международное право", сказал он в своём выступлении.
Ранее представители России в ООН и на других международных площадках обращали внимание на гуманитарный кризис, созданный политиками, пришедшими к власти на Украине после государственного переворота 2014 года. Российские дипломаты информировали о таких нарушениях международного права на Украине, как запрет политических партий и оппозиционных СМИ, уголовные преследования диссидентов и внесудебные расправы над критиками киевского режима, гонения на Православную церковь и терроризм.
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Такой выбор сделали большинством голосов жители Севастополя и полуострова в целом.
Официальный Киев не признал итоги референдумов в Крыму и Севастополе, равно как и в народных республиках Донбасса. Украинские политики проводят заседания "Крымской платформы", пытаясь представить альтернативное мнение о ситуации на полуострове, которое противоречит констатациям жителей Крыма - в том числе украинской диаспоры, местных правозащитников и других общественных деятелей.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела активность киевского политика в публикации Украина не продержится до зимы: как прошла встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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