https://ukraina.ru/20260923/dmitriy-golubovskiy-esli-rossiya-zimoy-dobet-logistiku-i-energetiku-ukrainy-vesnoy-mozhet-nastupit-1083388278.html

Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мир

Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мир - 23.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мир

Европейцы больше всех закупают российский СПГ. И российская нефть в Европу попадает через третьи руки. Поскольку могут быть вторичные санкции за покупку российской нефти или нефтепродуктов из нее, то под удар может попасть любая европейская страна. Все ограничения на торговлю российской нефтью это фикция, они все обходятся.

2026-09-23T19:00

2026-09-23T19:00

2026-09-23T19:00

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

нпз

верховный суд

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037081433_48:17:827:455_1920x0_80_0_0_eea490ea86ba90494a969aac9efc6736.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Зеленский отказал президенту США Дональду Трампу в просьбе прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Трамп ранее заявлял, что атаки Украины по НПЗ в России приводят к дефициту дизеля в мире, цена на который на американских АЗС бьет рекорды перед промежуточными выборами в Конгресс.- Дмитрий Олегович, Трампа сейчас обвиняют в том, что он, скрывая истинные причины топливного кризиса из-за действий США на Ближнем Востоке, требует от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, которые якобы и провоцируют этот кризис. Но российские НПЗ тоже часть мирового рынка, может быть, Трамп не так уж и не прав?- Трамп со свойственной ему прямолинейностью он фактически говорит следующее: прекратите бить по России, чтобы я мог бить по Ирану. И то и другое одновременно провоцирует дефицит дизеля в первую очередь в Европе, а как следствие, в США. Мир на пороге шока предложения нефти. Если исходить из традиционной пропорции цены дизеля и нефти, то цена последней в США должна была быть 130 долларов за баррель. Котировки составляют 90 долларов, но это финансовый инструмент, им можно манипулировать.Но физический рынок не обманешь. Запасы нефти в мире уже на критическом уровне. В Европе дефицит топлива, еще месяц-полтора и будет катастрофа. Может ли Трампа спасти то, что Украина прекратит удары по НПЗ? До выборов этого его не спасет, потому что запрет на экспорт дизеля в России действует до 31 января 2027 года.- Как вы оцениваете действия российских властей по купированию топливного кризиса? Все-таки очереди на заправках есть и в нашей стране.- В некоторых регионах, да. Трудно сказать, насколько эти действия эффективны, потому что масштабов всего кризиса мы не видим. Судя по тому, что Россия стала закупать бензин летом, ситуация была тяжелой. Сейчас она улучшается, значительная часть мощностей уже восстановлена.Более эффективно стала работать ПВО. Это видно по тому, как отражаются налёты на Москву. Главные меры, которые можно принять, это меры военного характера. Причина ситуации, в которой мы оказались, в том, что Украину долгое время щадили. Не трогали логистику Украины, позволяя ей торговать. Сейчас Черное море закрыто и для нас, но главное то, что оно закрыто и для них.Стали планомерно выбивать локомотивы, депо, склады, которые маскировались под гражданские объекты. Может быть, наши удары были не настолько эффективны, потому что у Украины еще была какая-то ПВО. Все разговоры о перемириях и мораториях бессмысленны, они никогда не держались нескольких дней.Решения ведь принимаются не в Киеве. Они принимаются западными кураторами. Американцы хотели бы заморозки этого конфликта, потому что им не нужно, чтобы два крупных поставщика нефти были отключены от рынка. Это Россия и весь Ближний Восток. Не знаю, что будут делать в Европе запасы, их запасы газа почти исчерпаны. Может быть, в мозгах у европейцев что-то начинает меняться, тем более что политическая ситуация в ФРГ начинает меняться после победы на земельных выборах "Альтернативы для Германии".Но есть еще Лондон. В Лондоне сидят люди, которых очень мало беспокоят проблемы собственного населения. Британия специфическая страна. Это никакая демократия, это абсолютная монархия. Народ там протестовать не будет. Отношения с Россией не являются мощным нарративом в политической повестки Британии. И они не связывают свои проблемы с тем, что ведут против нас войну. Основная сила, которая против нас воюет, это британская разведка. И эта война продолжится до тех пор, пока Украина не будет лишена возможности нам вредить. Тогда этот инструмент станет бесполезным.- Какое влияние может оказать закон об "адских санкциях", подписанный Трампом, на топливно-энергетический кризис в мире?- Что может сделать Трамп? Верховный суд США в феврале этого года отменил тарифы, которые вводил Трамп. Потребовался другой инструмент для проведения тарифной политики, который дает право ввести те же самые тарифы против кого угодно под предлогом сдерживания России. Потому что все знают, что Россия продаёт нефть и газ в Индию и Китай. Но забывают, что Россия продает энергоресурсы и в Европу.Европейцы больше всех закупают российский СПГ. И российская нефть в Европу через третьи руки попадает. Поскольку могут быть вторичные санкции за покупку российской нефти или нефтепродуктов из нее, то под удар может попасть любая европейская страна. Все ограничения на торговлю российской нефтью это фикция, они все обходятся.Под удар может попасть Бразилия, это крупный покупатель российских нефтепродуктов, у которой с США тоже плохие отношения. Под удар может попасть Саудовская Аравия как логистический хаб, потому что через нее тоже перевалом идут российская нефть и нефтепродукты. Далее Сингапур. Это тоже хаб, через который идет российская нефть. Египет — это тоже покупатель российской нефти. Турция, Япония и Корея покупают энергоресурсы из России. Поэтому адские санкции – это не про Россию, а про торговую войну. Трамп получил снова инструменты, которые позволяют вводить тарифы против кого угодно, перед визитом Си Цзиньпина в США.Штаты могут подталкивать нас к торговле нефтью через американские фирмы-прокладки. Так они торгуют сейчас венесуэльской нефтью, угрожая ввести санкции против наших контрагентов. Но Россия откажется от таких предложений, как отказалась соблюдать потолок цен на нефть.Статистика китайской таможни показывает, что они только наращивают закупку российской нефти, потому что у них проблемы с поставками с Ближнего Востока. Нефть — это не тот товар, от которого можно отказаться.Главная мишень Трампа — это Индия, потому что Китаю на Америку плевать. Индусы уже показывали зависимость от США в вопросах взаимоотношений с Россией. Им приходилось выстраивать сложные схемы, чтобы продолжать покупать российскую нефть и не вызывать гнев Вашингтона. Пока я не вижу, чтобы этот закон вредил ценам на российскую нефть. И мир сейчас не в том положении, чтобы выдавить Россию с рынка. Так что пока этот закон — это оружие, которое лежит на полке.Но если на Ближнем Востоке ситуация нормализуется, тогда они могут избрать Россию главной мишенью. Здесь у нас могут быть трудности. Если они с Ираном о чем-то договорятся до конца года, то могут усилить давление на нас. Но это вопрос будущего.- Тем временем Украина просит ЕС помочь закрыть дефицит бюджета примерно в $27 млрд и ускорить выделение кредита на €90 млрд. Урсула фон дер Ляйен требует сначала продвинуть реформы и предлагает привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию. Договорятся ли Брюссель и Киев по поводу очередных траншей?- Договорятся. И это будет последний раз. Политическая атмосфера в Европе меняется. Озвученные цифры европейцев шокируют, и недовольство в Брюсселе тем, как в этой черной дыре, то есть Украине исчезают деньги, зреет.Удастся ли к этому привлечь Канаду и Японию? У японцев большие проблемы, они вынуждены поднимать ключевую ставку. И Япония верный союзник США, потому что критически зависят от них в сфере безопасности. Это касается и военных баз на ее территории, и поставок оружия. Япония милитаризируется, готовясь к войне с Китаем.Что касается канадцев, то поддерживать Украину это выступать против Трампа, который не может доломать Зеленского. Отношения Канады и США очень плохие. Канадцы могут назло американцам помогать Киеву. Канада — это страна, которая не испортила свою кредитоспособность, чтобы выделять деньги. Но речь не идет о больших суммах.Скорее всего, пока за все заплатит Германия, и это будет последнее, что сделает Мерц на своем посту. В будущем он не будет канцлером Германии, учитывая сокрушительные поражения, которые раз за разом терпит на земельных выборах.Денег для Киева наскребут, но это ничего не изменит. Нам надо думать о том, сколько бы денег Украине не выделили, это было бы бесполезно. Нужно создать условия, чтобы на Украину перестало попадать оружие и не могло бы там производиться. Для этого нужно вычислить и уничтожить места, где хранится и производится это оружие. И это довольно успешно делается в последнее время.Второе, что нужно сделать, нужно уничтожить транспортную связанность Украины с Европой. И для этого нужно уничтожить транспортную систему. Но над этим стали работать недавно, а надо было начинать давно. Если бы этот вопрос решили вместе с уничтожением энергетики в начале года, у нас бы не было таких проблем. Переговоры бы велись не о перемирии, а о капитуляции киевского режима. Если Россия отработает по этим целям зимой, то весной мы можем получить какой-то мир.На Украине еще значительная часть общества недостаточно пострадала, чтобы понять бесперспективность сопротивления. Наши противники ведь тоже считают, что нас нужно утомить этой войной. Исходя из того, что это война на истощение, мы должны успеть быстрее, чем они. Для этого нужно перестать применять ложный гуманизм. Плохо, когда зимой нет тепла и света, зато это быстро закончит войну.

https://ukraina.ru/20260923/mutanty-i-zaraza-iz-krana-eta-zima-na-ukraine-dlya-mnogikh-stanet-posledney-1083360144.html

https://ukraina.ru/20260923/mikhail-delyagin-tramp-podlozhil-svinyu-si-tszinpinu-kogda-odobril-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-ukrainy-1083356796.html

https://ukraina.ru/20260922/fedor-lukyanov-germaniya-v-krizise-ukraina-bez-vyborov-rossiya-zadaet-novuyu-normalnost-1083360678.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нпз, верховный суд, ес