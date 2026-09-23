США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио - 23.09.2026 Украина.ру
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США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио
США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио - 23.09.2026 Украина.ру
США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио
Официальный Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами 14-15 декабря. Об этом 23 сентября заявил американский госсекретарь Марко Рубио
2026-09-23T18:59
2026-09-23T18:59
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"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", — сказал глава Госдепа США.Его заявление приводит издание Sputnik, отмечая, что Соединенные Штаты направили президенту России приглашение на саммит. Рубио отметил, что американская сторона рассчитывает, что российский лидер примет приглашение.По словам Рубио, он не обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым идею нового саммита президентов России и США.Рубио допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой двадцатки".Тем временем Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливостиАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, владимир путин, марко рубио, дональд трамп, вашингтон, оон, переговоры, дипломатия, госдеп сша
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Марко Рубио, Дональд Трамп, Вашингтон, ООН, переговоры, дипломатия, Госдеп США

США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио

18:59 23.09.2026
 
© REUTERS / Eric Lee
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Eric Lee
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Официальный Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами 14-15 декабря. Об этом 23 сентября заявил американский госсекретарь Марко Рубио
"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", — сказал глава Госдепа США.
Его заявление приводит издание Sputnik, отмечая, что Соединенные Штаты направили президенту России приглашение на саммит. Рубио отметил, что американская сторона рассчитывает, что российский лидер примет приглашение.
По словам Рубио, он не обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым идею нового саммита президентов России и США.
Рубио допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой двадцатки".
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