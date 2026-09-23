https://ukraina.ru/20260923/putin-na-sammite-g20-smozhet-poobschatsya-ne-tolko-s-trampom---rubio-1083389800.html

Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио

Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио - 23.09.2026 Украина.ру

Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио

США желают видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами, где возможны переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и главами других государств. Об этом 23 сентября заявил американский госсекретарь Марко Рубио

2026-09-23T19:16

2026-09-23T19:16

2026-09-23T19:16

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международная политика

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По словам главы дипломатии США, президенту России направлено официальное приглашение принять участие декабрьском саммите "Большой двадцатки"."Мы рассматриваем это как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами", - сказал Рубио, говоря о приглашении Путина на саммит G20. Госдеп США надеется, что Путин примет приглашение. "Это было бы хорошо", - заявил Рубио.Ранее сообщалось, что приглашение президенту России направлялось Соединёнными Штатами ещё в апреле. После этого в СМИ появились публикации с мнениями о том, что российский лидер может предпочесть саммиту в Майами другое мероприятие. Актуальное интервью: Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мирВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, марко рубио, дональд трамп, переговоры, саммит, международная политика