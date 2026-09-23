Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио - 23.09.2026 Украина.ру
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Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио
Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио - 23.09.2026 Украина.ру
Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио
США желают видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами, где возможны переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и главами других государств. Об этом 23 сентября заявил американский госсекретарь Марко Рубио
2026-09-23T19:16
2026-09-23T19:16
новости
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сша
украина
владимир путин
марко рубио
дональд трамп
переговоры
саммит
международная политика
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По словам главы дипломатии США, президенту России направлено официальное приглашение принять участие декабрьском саммите "Большой двадцатки"."Мы рассматриваем это как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами", - сказал Рубио, говоря о приглашении Путина на саммит G20. Госдеп США надеется, что Путин примет приглашение. "Это было бы хорошо", - заявил Рубио.Ранее сообщалось, что приглашение президенту России направлялось Соединёнными Штатами ещё в апреле. После этого в СМИ появились публикации с мнениями о том, что российский лидер может предпочесть саммиту в Майами другое мероприятие. Актуальное интервью: Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мирВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, марко рубио, дональд трамп, переговоры, саммит, международная политика
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Марко Рубио, Дональд Трамп, переговоры, саммит, Международная политика

Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио

19:16 23.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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США желают видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами, где возможны переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и главами других государств. Об этом 23 сентября заявил американский госсекретарь Марко Рубио
По словам главы дипломатии США, президенту России направлено официальное приглашение принять участие декабрьском саммите "Большой двадцатки".
"Мы рассматриваем это как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами", - сказал Рубио, говоря о приглашении Путина на саммит G20.
Госдеп США надеется, что Путин примет приглашение.
"Это было бы хорошо", - заявил Рубио.
Ранее сообщалось, что приглашение президенту России направлялось Соединёнными Штатами ещё в апреле. После этого в СМИ появились публикации с мнениями о том, что российский лидер может предпочесть саммиту в Майами другое мероприятие.
Актуальное интервью: Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мир
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