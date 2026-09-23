https://ukraina.ru/20260923/ukraina-soglasilas-na-polnoe-nemedlennoe-i-bezuslovnoe-prekraschenie-ognya-no-est-nyuansy--1083388211.html
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы - 23.09.2026 Украина.ру
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и России предложено сделать то же самое. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь также на заявление МИД Украины
2026-09-23T19:01
2026-09-23T19:01
2026-09-23T19:01
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Об этом решении говорится в принятом 23 сентября совместном заявлении 51 государства-члена ООН, сообщают глава МИД Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кайя Каллас. По данным МИД Украины, в совместном заявлении содержится также призыв обеспечить свободу судоходства в Чёрном море, а также перемещение гражданских лиц, оказавшихся за пределами страны или региона. "Призываем Россию наконец сделать то же самое, как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", - цитирует документ Сибига, утверждая, что его подписали 50 государств. Правда, по словам Сибиги, Украина согласилась на всё это ещё в марте 2025 года, но сейчас он - и страны ООН вместе с ним - подтверждают эту решимость, судя по заявлению. Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, оон, мид, международная политика, международные отношения, черное море, судоходство, порты, россия
Новости, Украина, ООН, МИД, Международная политика, международные отношения, Черное море, судоходство, порты, Россия
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и России предложено сделать то же самое. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь также на заявление МИД Украины
Об этом решении говорится в принятом 23 сентября совместном заявлении 51 государства-члена ООН, сообщают глава МИД Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кайя Каллас.
По данным МИД Украины, в совместном заявлении содержится также призыв обеспечить свободу судоходства в Чёрном море, а также перемещение гражданских лиц, оказавшихся за пределами страны или региона.
"Призываем Россию наконец сделать то же самое, как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", - цитирует документ Сибига, утверждая, что его подписали 50 государств.
Правда, по словам Сибиги, Украина согласилась на всё это ещё в марте 2025 года, но сейчас он - и страны ООН вместе с ним - подтверждают эту решимость, судя по заявлению.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.