Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы - 23.09.2026 Украина.ру
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Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы - 23.09.2026 Украина.ру
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и России предложено сделать то же самое. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь также на заявление МИД Украины
2026-09-23T19:01
2026-09-23T19:01
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Об этом решении говорится в принятом 23 сентября совместном заявлении 51 государства-члена ООН, сообщают глава МИД Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кайя Каллас. По данным МИД Украины, в совместном заявлении содержится также призыв обеспечить свободу судоходства в Чёрном море, а также перемещение гражданских лиц, оказавшихся за пределами страны или региона. "Призываем Россию наконец сделать то же самое, как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", - цитирует документ Сибига, утверждая, что его подписали 50 государств. Правда, по словам Сибиги, Украина согласилась на всё это ещё в марте 2025 года, но сейчас он - и страны ООН вместе с ним - подтверждают эту решимость, судя по заявлению. Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, оон, мид, международная политика, международные отношения, черное море, судоходство, порты, россия
Новости, Украина, ООН, МИД, Международная политика, международные отношения, Черное море, судоходство, порты, Россия

Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы

19:01 23.09.2026
 
© AP / Frank Franklin IIГенеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Frank Franklin II
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Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и России предложено сделать то же самое. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь также на заявление МИД Украины
Об этом решении говорится в принятом 23 сентября совместном заявлении 51 государства-члена ООН, сообщают глава МИД Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кайя Каллас.
По данным МИД Украины, в совместном заявлении содержится также призыв обеспечить свободу судоходства в Чёрном море, а также перемещение гражданских лиц, оказавшихся за пределами страны или региона.
"Призываем Россию наконец сделать то же самое, как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", - цитирует документ Сибига, утверждая, что его подписали 50 государств.
Правда, по словам Сибиги, Украина согласилась на всё это ещё в марте 2025 года, но сейчас он - и страны ООН вместе с ним - подтверждают эту решимость, судя по заявлению.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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