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"В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ

"В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ - 31.08.2026 Украина.ру

"В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ

Российский удар по складу боеприпасов в посёлке Мила Киевской области нанёс Украине особенно чувствительный урон на фоне снарядного голода в ВСУ. Такое заявление 30 августа сделал американский журналист Марио Навфаль в соцсети X

2026-08-31T12:32

2026-08-31T12:32

2026-08-31T12:33

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"Атака произошла в самое неподходящее для Украины время", — написал он.После попадания на объекте началась вторичная детонация, из-за чего вспыхнул масштабный пожар в районе Житомирской трассы. Владимир Зеленский позже признал, что склад боеприпасов располагался среди жилой застройки. Офис генпрокурора Украины уже начал проверку законности хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия.По данным Минобороны РФ, накануне российские войска нанесли групповой удар по трём объектам: в Ча́йках уничтожен транспортно-логистический центр "Фим сервис" с комплектующими для крылатых ракет "Фламинго", в Милой — склад с ускорителями для дальних дронов FP-1/FP-2, в Калиновке — логистический центр, через который шло распределение западных военных грузов. Поражение всех трёх звеньев ударило по цепочке снабжения ВСУ одновременно.О российских ударах по объектам вражеской инфраструктуре – в материале Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ

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новости, украина, киевская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины