Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией - 31.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией
Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией - 31.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 239 вражеских дронов над Россией, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ
2026-08-31T09:36
2026-08-31T09:38
россия
краснодарский край
крым
сергей собянин
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Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что в Московском регионе отразили атаку шести беспилотников. На месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб.В шести районах Ростовской области (Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском) уничтожили больше трех десятков БПЛА, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. В Шолоховском районе из-за падения обломков загорелся лес на площади 0,6 и 0,1 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, ведется локализация огня.В Брянской области за сутки уничтожено более 40 украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
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россия, краснодарский край, крым, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, краснодарский край, Крым, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией

09:36 31.08.2026 (обновлено: 09:38 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 239 вражеских дронов над Россией, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ
Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что в Московском регионе отразили атаку шести беспилотников. На месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб.
В шести районах Ростовской области (Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском) уничтожили больше трех десятков БПЛА, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. В Шолоховском районе из-за падения обломков загорелся лес на площади 0,6 и 0,1 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, ведется локализация огня.
В Брянской области за сутки уничтожено более 40 украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
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