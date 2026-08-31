https://ukraina.ru/20260831/nochnaya-ataka-vsu-sily-pvo-unichtozhili-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1082914812.html

Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией

Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией - 31.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 239 вражеских дронов над Россией, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ

2026-08-31T09:36

2026-08-31T09:36

2026-08-31T09:38

россия

краснодарский край

крым

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что в Московском регионе отразили атаку шести беспилотников. На месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб.В шести районах Ростовской области (Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском) уничтожили больше трех десятков БПЛА, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. В Шолоховском районе из-за падения обломков загорелся лес на площади 0,6 и 0,1 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, ведется локализация огня.В Брянской области за сутки уничтожено более 40 украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, краснодарский край, крым, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация